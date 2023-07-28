https://uz.sputniknews.ru/20230728/rossiya-proschaniye-voyenkor-rostislav-juravlev-37323453.html
В России прощаются с военкором, погибшим в зоне спецоперации — видео
В России прощаются с военкором, погибшим в зоне спецоперации — видео
В Екатеринбурге проходит церемония прощания с журналистом Ростиславом Журавлевым.
2023-07-28T11:35+0500
2023-07-28T11:35+0500
2023-07-28T13:19+0500
спецоперация россии по защите донбасса
общество
екатеринбург
россия
дмитрий киселев
ростислав журавлев
владимир путин
обстрел
журналисты
спецоперация
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В Екатеринбурге в Доме офицеров Центрального военного округа проходит церемония прощания с военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым, сообщает РИА Новости.Здесь присутствуют родственники, друзья и коллеги журналиста, погибшего в зоне СВО.По его словам, "мы должны соответствовать тем высоким стандартам, которые он утверждал и утвердил ценой своей жизни".Накануне Владимир Путин наградил военкора РИА Новости Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно. Также журналиста посмертно наградили медалью Следственного комитета РФ "Доблесть и отвага".Напомним, что Журавлев погиб 22 июля в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями.
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общество екатеринбург россия дмитрий киселев ростислав журавлев владимир путин обстрел журналисты спецоперация видео прощание в мире
общество екатеринбург россия дмитрий киселев ростислав журавлев владимир путин обстрел журналисты спецоперация видео прощание в мире
В России прощаются с военкором, погибшим в зоне спецоперации — видео
11:35 28.07.2023 (обновлено: 13:19 28.07.2023)
В Екатеринбурге проходит церемония прощания с журналистом Ростиславом Журавлевым.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
В Екатеринбурге в Доме офицеров Центрального военного округа проходит церемония прощания с военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым, сообщает РИА Новости.
Здесь присутствуют родственники, друзья и коллеги журналиста, погибшего в зоне СВО.
"Это был ярчайший представитель нашей профессии. Конечно, сегодня горестный день, и мы здесь все по очень горькому поводу. Но, если посмотреть с другой стороны, Ростислав совершил подвиг и погиб смертью храбрых. С одной стороны, это потеря, а с другой — это и обретение, он передал таким образом силу всем нам", — сказал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
По его словам, "мы должны соответствовать тем высоким стандартам, которые он утверждал и утвердил ценой своей жизни".
"Мир, который наступит после войны, будет результатом и этой жертвы, и мы будем благодарны Ростиславу за этот мир", — подчеркнул Киселев.
Накануне Владимир Путин наградил
военкора РИА Новости Ростислава Журавлева орденом Мужества посмертно. Также журналиста посмертно наградили
медалью Следственного комитета РФ "Доблесть и отвага".
Напомним, что Журавлев погиб 22 июля в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями.