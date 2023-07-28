В России прощаются с военкором, погибшим в зоне спецоперации — видео

"Это был ярчайший представитель нашей профессии. Конечно, сегодня горестный день, и мы здесь все по очень горькому поводу. Но, если посмотреть с другой стороны, Ростислав совершил подвиг и погиб смертью храбрых. С одной стороны, это потеря, а с другой — это и обретение, он передал таким образом силу всем нам", — сказал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.