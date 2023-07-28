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https://uz.sputniknews.ru/20230728/russkiy-dom-tashkent-provedeniye-kvest-doshkolniki-37320972.html
Русский дом в Ташкенте провел познавательный квест для дошкольников — фото
Русский дом в Ташкенте провел познавательный квест для дошкольников — фото
В ходе игровых занятий ребята пополнили свой словарный запас, а педагоги получили пособия по проведению развивающих настольных игр для детей, говорящих на двух языках.
2023-07-28T09:48+0500
2023-07-28T10:48+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Русский дом в Ташкенте провёл познавательный квест для дошкольников “В поисках сокровищ языка” в Детском центре комплексного развития, сообщает пресс-служба Россотрудничества.Ранее Sputnik сообщал о том, что в СНГ появится Международная организация по русскому языку.
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узбекистан ташкент россотрудничество дети игра русский язык общество культура фото

Русский дом в Ташкенте провел познавательный квест для дошкольников — фото

09:48 28.07.2023 (обновлено: 10:48 28.07.2023)
© Русский дом в ТашкентеРусский дом в Ташкенте провёл познавательный квест для дошкольников
Русский дом в Ташкенте провёл познавательный квест для дошкольников - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2023
© Русский дом в Ташкенте
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В ходе игровых занятий ребята пополнили свой словарный запас, а педагоги получили пособия по проведению развивающих настольных игр для детей, говорящих на двух языках.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Русский дом в Ташкенте провёл познавательный квест для дошкольников “В поисках сокровищ языка” в Детском центре комплексного развития, сообщает пресс-служба Россотрудничества.
© Русский дом в ТашкентеРусский дом в Ташкенте провёл познавательный квест для дошкольников
Русский дом в Ташкенте провёл познавательный квест для дошкольников - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2023
Русский дом в Ташкенте провёл познавательный квест для дошкольников
© Русский дом в Ташкенте
“Весело играя и соревнуясь командами, дошкольники усовершенствовали навыки владения русским языком и пополнили свой словарный запас, а педагоги получили ценные методические рекомендации и пособие по проведению развивающих настольных игр для детей-билингвов”, — говорится в сообщении.
© Русский дом в ТашкентеРусский дом в Ташкенте провёл познавательный квест для дошкольников
Русский дом в Ташкенте провёл познавательный квест для дошкольников - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2023
Русский дом в Ташкенте провёл познавательный квест для дошкольников
© Русский дом в Ташкенте
Ранее Sputnik сообщал о том, что в СНГ появится Международная организация по русскому языку.
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