https://uz.sputniknews.ru/20230728/russkiy-dom-tashkent-provedeniye-kvest-doshkolniki-37320972.html

Русский дом в Ташкенте провел познавательный квест для дошкольников — фото

Русский дом в Ташкенте провел познавательный квест для дошкольников — фото

В ходе игровых занятий ребята пополнили свой словарный запас, а педагоги получили пособия по проведению развивающих настольных игр для детей, говорящих на двух языках.

2023-07-28T09:48+0500

2023-07-28T09:48+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Русский дом в Ташкенте провёл познавательный квест для дошкольников “В поисках сокровищ языка” в Детском центре комплексного развития, сообщает пресс-служба Россотрудничества.Ранее Sputnik сообщал о том, что в СНГ появится Международная организация по русскому языку.

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