https://uz.sputniknews.ru/20230715/sozdayetsya-mejdunarodnaya-organizatsiya-po-russkomu-yazyku-ispolkom-sng-36884818.html

В СНГ появится Международная организация по русскому языку

В СНГ появится Международная организация по русскому языку

Эксперты стран СНГ доработали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку

2023-07-15T09:34+0500

2023-07-15T09:34+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Международная организация по поддержке и продвижению русского языка, создается под эгидой Содружества Независимых Государств (СНГ). Заседание экспертной группы по разработке проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность этой организации, состоялось в штаб-квартире СНГ, сообщает Исполком СНГ.В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.Напомним, что инициатива создания под эгидой СНГ Международной организации по русскому языку принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. На заседании Совета глав государств в октябре прошлого года в Астане ее поддержали лидеры стран СНГ. Тогда же была утверждена и Концепция организации.В соответствии с Концепцией Исполнительному комитету СНГ совместно с правительствами государств – участников Содружества поручено организовать разработку проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность создаваемой международной организации.Ранее мы сообщали о том, как улучшить преподавание русского языка в СНГ и как заинтересовать этим молодежь.В этих и других вопросах в рамках методических мероприятий Россотрудничества разбирались более 300 педагогов из более чем 60 стран. Большего всего слушателей было из Узбекистана, Кыргызстана и Грузии. Также в топ-10 стран по количеству учителей, принявших участие в мероприятии, вошли Таджикистан, Казахстан, Армения, Турция, Греция, Беларусь и Испания.Ввиду большого интереса к таким методическим мероприятиям со стороны преподавателей русского языка со всего мира, в 2023 году АНО ДПО "Международный институт охраны труда" совместно с Россотрудничеством проведут еще два потока подобных методических мероприятий.Первый состоится с 9 по 16 сентября этого года, второй — с 21 по 28 октября.Заявку на участие в следующих потоках методических мероприятий можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте.

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