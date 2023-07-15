https://uz.sputniknews.ru/20230715/sozdayetsya-mejdunarodnaya-organizatsiya-po-russkomu-yazyku-ispolkom-sng-36884818.html
В СНГ появится Международная организация по русскому языку
В СНГ появится Международная организация по русскому языку
Эксперты стран СНГ доработали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку
2023-07-15T09:34+0500
2023-07-15T09:34+0500
2023-07-15T09:45+0500
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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Международная организация по поддержке и продвижению русского языка, создается под эгидой Содружества Независимых Государств (СНГ). Заседание экспертной группы по разработке проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность этой организации, состоялось в штаб-квартире СНГ, сообщает Исполком СНГ.В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.Напомним, что инициатива создания под эгидой СНГ Международной организации по русскому языку принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. На заседании Совета глав государств в октябре прошлого года в Астане ее поддержали лидеры стран СНГ. Тогда же была утверждена и Концепция организации.В соответствии с Концепцией Исполнительному комитету СНГ совместно с правительствами государств – участников Содружества поручено организовать разработку проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность создаваемой международной организации.Ранее мы сообщали о том, как улучшить преподавание русского языка в СНГ и как заинтересовать этим молодежь.В этих и других вопросах в рамках методических мероприятий Россотрудничества разбирались более 300 педагогов из более чем 60 стран. Большего всего слушателей было из Узбекистана, Кыргызстана и Грузии. Также в топ-10 стран по количеству учителей, принявших участие в мероприятии, вошли Таджикистан, Казахстан, Армения, Турция, Греция, Беларусь и Испания.Ввиду большого интереса к таким методическим мероприятиям со стороны преподавателей русского языка со всего мира, в 2023 году АНО ДПО "Международный институт охраны труда" совместно с Россотрудничеством проведут еще два потока подобных методических мероприятий.Первый состоится с 9 по 16 сентября этого года, второй — с 21 по 28 октября.Заявку на участие в следующих потоках методических мероприятий можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте.
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узбекистан россия армения беларус казахстан кыргызстан таджикистан исполнительный комитет снг международная организация русский язык концепция договор устав проект документы экспертная группа заседание
узбекистан россия армения беларус казахстан кыргызстан таджикистан исполнительный комитет снг международная организация русский язык концепция договор устав проект документы экспертная группа заседание
В СНГ появится Международная организация по русскому языку
09:34 15.07.2023 (обновлено: 09:45 15.07.2023)
Эксперты стран СНГ доработали Договор об учреждении Международной организации по русскому языку.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik.
Международная организация по поддержке и продвижению русского языка, создается под эгидой Содружества Независимых Государств (СНГ). Заседание экспертной группы по разработке проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность этой организации, состоялось в штаб-квартире СНГ, сообщает Исполком СНГ
.
В заседании приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.
"Эксперты рассмотрели предложения к документам, поступившие от ряда государств, и с учетом состоявшегося обсуждения в целом согласовали проекты Договора об учреждении Международной организации по русскому языку и ее Устава. Оставшиеся вопросы будут согласованы на дополнительном заседании экспертной группы в ближайшее время", — говорится в сообщении.
Напомним, что инициатива создания под эгидой СНГ Международной организации по русскому языку принадлежит президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. На заседании Совета глав государств в октябре прошлого года в Астане ее поддержали лидеры стран СНГ. Тогда же была утверждена и Концепция организации.
В соответствии с Концепцией Исполнительному комитету СНГ совместно с правительствами государств – участников Содружества поручено организовать разработку проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность создаваемой международной организации.
В этих и других вопросах в рамках методических мероприятий Россотрудничества разбирались более 300 педагогов из более чем 60 стран. Большего всего слушателей было из Узбекистана, Кыргызстана и Грузии. Также в топ-10 стран по количеству учителей, принявших участие в мероприятии, вошли Таджикистан, Казахстан, Армения, Турция, Греция, Беларусь и Испания.
Ввиду большого интереса к таким методическим мероприятиям со стороны преподавателей русского языка со всего мира, в 2023 году АНО ДПО "Международный институт охраны труда" совместно с Россотрудничеством проведут еще два потока подобных методических мероприятий.
Первый состоится с 9 по 16 сентября этого года, второй — с 21 по 28 октября.
Заявку на участие в следующих потоках методических мероприятий можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте
.