https://uz.sputniknews.ru/20230728/sentr-taganrog-vzryv-raketa-video-37361543.html

В центре Таганрога прогремел взрыв — видео

В центре Таганрога прогремел взрыв — видео

Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея

2023-07-28T20:02+0500

2023-07-28T20:02+0500

2023-07-28T20:02+0500

россия

ростовская область

взрыв

взрыв

таганрог

ракета

пво

врачи

музей

эпицентр

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В центре Таганрога Ростовской области прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.Позднее в Минобороны уточнили, что Киев открыл огонь по жилой инфраструктуре города переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.Как отмечается в сообщении, российские средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили украинскую ракету в воздухе, ее обломки упали на территории Таганрога.В медучреждения доставлены девять человек, врачи оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести.Повреждены машины и многоквартирный дом, в соседних зданиях выбиты стекла. На месте случившегося работают 60 спасателей и 17 единиц техники.

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Видео РИА Новости. Взрыв, предположительно, произошел на Банковской площади в Таганроге рядом с музеем Взрыв, предположительно, произошел на Банковской площади в Таганроге рядом с музеем, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости. 2023-07-28T20:02+0500 true PT0M56S

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