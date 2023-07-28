https://uz.sputniknews.ru/20230728/sentr-taganrog-vzryv-raketa-video-37361543.html
В центре Таганрога прогремел взрыв — видео
В центре Таганрога прогремел взрыв — видео
Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея
2023-07-28T20:02+0500
2023-07-28T20:02+0500
2023-07-28T20:02+0500
россия
ростовская область
взрыв
взрыв
таганрог
ракета
пво
врачи
музей
эпицентр
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В центре Таганрога Ростовской области прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.Позднее в Минобороны уточнили, что Киев открыл огонь по жилой инфраструктуре города переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.Как отмечается в сообщении, российские средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили украинскую ракету в воздухе, ее обломки упали на территории Таганрога.В медучреждения доставлены девять человек, врачи оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести.Повреждены машины и многоквартирный дом, в соседних зданиях выбиты стекла. На месте случившегося работают 60 спасателей и 17 единиц техники.
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Видео РИА Новости. Взрыв, предположительно, произошел на Банковской площади в Таганроге рядом с музеем
Взрыв, предположительно, произошел на Банковской площади в Таганроге рядом с музеем, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости.
2023-07-28T20:02+0500
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россия таганрог ростовская область
россия таганрог ростовская область
В центре Таганрога прогремел взрыв — видео
Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
В центре Таганрога Ростовской области прогремел взрыв, сообщает РИА Новости
.
"Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки", — заявил губернатор Василий Голубев.
Позднее в Минобороны уточнили, что Киев
открыл огонь по жилой инфраструктуре города переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.
Как отмечается в сообщении, российские средства противовоздушной обороны обнаружили и перехватили украинскую ракету в воздухе, ее обломки упали на территории Таганрога.
В медучреждения доставлены девять человек, врачи оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести.
Повреждены машины и многоквартирный дом, в соседних зданиях выбиты стекла. На месте случившегося работают 60 спасателей и 17 единиц техники.