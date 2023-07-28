https://uz.sputniknews.ru/20230728/shoygu-kym-chen-yn-parad-kndr-37327597.html
Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели военный парад — какую технику показала КНДР
Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели военный парад — какую технику показала КНДР
Лидеру КНДР и министру обороны РФ продемонстрировали межконтинентальные ракеты
2023-07-28T12:56+0500
2023-07-28T12:56+0500
2023-07-28T13:18+0500
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парад
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын посмотрел военный парад вместе с делегацией из России, которую возглавляет министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости с ссылкой на крупнейшее информационное агентство Кореи Рёнхап.Парад прошел в честь 70-й годовщины подписания перемирия в Корейской войне 1950-53 годов, отмечаемого в КНДР как День Победы в Великой Отечественной освободительной войне.Северокорейские военные продемонстрировали МБР "Хвасон-17" и "Хвасон-18", а также беспилотники в полете.В преддверии парада южнокорейские СМИ публиковали анализ коммерческих спутниковых снимков, указывавших на мобилизацию войск и техники для репетиций и подготовки к нему. Сообщали и об участии в нем межконтинентальных баллистических ракет (МБР), а также об авиашоу с боевыми самолетами.По данным Рёнхап, с приходом к власти Ким Чен Ына в конце 2011 года, в КНДР состоялись 14 военных парадов, последний — в феврале этого года по случаю 75-й годовщины основания вооруженных сил страны, на нем впервые продемонстрировали твердотопливную МБР "Хвасон-18".Российская военная делегация во главе с министром обороны прибыла в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне. Как подчеркнули в оборонном ведомстве РФ, визит послужит укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран. Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне — что обсудили.Позже российская делегация во главе с Шойгу покинула КНДР.
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в мире россия кндр ким чен ын сергей шойгу парад
в мире россия кндр ким чен ын сергей шойгу парад
Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели военный парад — какую технику показала КНДР
12:56 28.07.2023 (обновлено: 13:18 28.07.2023)
Лидеру КНДР и министру обороны РФ продемонстрировали межконтинентальные ракеты.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
Лидер КНДР Ким Чен Ын посмотрел военный парад вместе с делегацией из России, которую возглавляет министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости
с ссылкой на крупнейшее информационное агентство Кореи Рёнхап.
Парад прошел в честь 70-й годовщины подписания перемирия в Корейской войне 1950-53 годов, отмечаемого в КНДР как День Победы в Великой Отечественной освободительной войне.
Северокорейские военные продемонстрировали МБР "Хвасон-17" и "Хвасон-18", а также беспилотники в полете.
В преддверии парада южнокорейские СМИ публиковали анализ коммерческих спутниковых снимков, указывавших на мобилизацию войск и техники для репетиций и подготовки к нему. Сообщали и об участии в нем межконтинентальных баллистических ракет (МБР), а также об авиашоу с боевыми самолетами.
По данным Рёнхап, с приходом к власти Ким Чен Ына в конце 2011 года, в КНДР состоялись 14 военных парадов, последний — в феврале этого года по случаю 75-й годовщины основания вооруженных сил страны, на нем впервые продемонстрировали твердотопливную МБР "Хвасон-18".
Российская военная делегация во главе с министром обороны прибыла в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне. Как подчеркнули в оборонном ведомстве РФ, визит послужит укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.