https://uz.sputniknews.ru/20230728/shoygu-kym-chen-yn-parad-kndr-37327597.html

Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели военный парад — какую технику показала КНДР

Шойгу и Ким Чен Ын посмотрели военный парад — какую технику показала КНДР

Лидеру КНДР и министру обороны РФ продемонстрировали межконтинентальные ракеты

2023-07-28T12:56+0500

2023-07-28T12:56+0500

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в мире

россия

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сергей шойгу

кндр

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Лидер КНДР Ким Чен Ын посмотрел военный парад вместе с делегацией из России, которую возглавляет министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости с ссылкой на крупнейшее информационное агентство Кореи Рёнхап.Парад прошел в честь 70-й годовщины подписания перемирия в Корейской войне 1950-53 годов, отмечаемого в КНДР как День Победы в Великой Отечественной освободительной войне.Северокорейские военные продемонстрировали МБР "Хвасон-17" и "Хвасон-18", а также беспилотники в полете.В преддверии парада южнокорейские СМИ публиковали анализ коммерческих спутниковых снимков, указывавших на мобилизацию войск и техники для репетиций и подготовки к нему. Сообщали и об участии в нем межконтинентальных баллистических ракет (МБР), а также об авиашоу с боевыми самолетами.По данным Рёнхап, с приходом к власти Ким Чен Ына в конце 2011 года, в КНДР состоялись 14 военных парадов, последний — в феврале этого года по случаю 75-й годовщины основания вооруженных сил страны, на нем впервые продемонстрировали твердотопливную МБР "Хвасон-18".Российская военная делегация во главе с министром обороны прибыла в КНДР для участия в торжествах, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне. Как подчеркнули в оборонном ведомстве РФ, визит послужит укреплению военных связей Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран. Шойгу встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне — что обсудили.Позже российская делегация во главе с Шойгу покинула КНДР.

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