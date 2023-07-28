https://uz.sputniknews.ru/20230728/uzbekistan-vuzy-testirovaniye-start-data-37321338.html

Стала известна дата начала вступительных экзаменов в вузы Узбекистана

Стала известна дата начала вступительных экзаменов в вузы Узбекистана

Вступительные местовые испытания в высшие учебные заведения республики стартуют 1 августа, они будут проходить в две смены.

2023-07-28T10:14+0500

2023-07-28T10:14+0500

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общество

узбекистан

абитуриенты

тестирование

вступительные экзамены

вузы

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В этом году вступительные экзамены в вузы Узбекистана начнутся с 1 августа, сообщили в Агентстве по оценке знаний и квалификаций.Они пройдут в две смены:Тестирование продлится от 11 до 13 дней, в зависимости от числа абитуриентов в регионах и вместимости корпусов, где будут проходить экзамены. Оно завершится 13 августа.Напомним, что число абитуриентов в Узбекистане, участвующих во вступительном тестировании в вузы, составляет 948 486 человек.Допуск для участия во вступительных тестовых испытаниях абитуриенты могут получить на сайте my.uzbmb.uz, введя личный идентификационный номер, серию и номер паспорта.К тестированию не допустят абитуриентов, пришедших с копией паспорта или другими документами, а также опоздавших.Ранее психолог рассказала, как пережить вступительные экзамены в жарких условиях Узбекистана.

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