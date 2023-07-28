https://uz.sputniknews.ru/20230728/uzbekistan-vuzy-testirovaniye-start-data-37321338.html
Стала известна дата начала вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Стала известна дата начала вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Вступительные местовые испытания в высшие учебные заведения республики стартуют 1 августа, они будут проходить в две смены.
2023-07-28T10:14+0500
2023-07-28T10:14+0500
2023-07-28T10:51+0500
общество
узбекистан
абитуриенты
тестирование
вступительные экзамены
вузы
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. В этом году вступительные экзамены в вузы Узбекистана начнутся с 1 августа, сообщили в Агентстве по оценке знаний и квалификаций.Они пройдут в две смены:Тестирование продлится от 11 до 13 дней, в зависимости от числа абитуриентов в регионах и вместимости корпусов, где будут проходить экзамены. Оно завершится 13 августа.Напомним, что число абитуриентов в Узбекистане, участвующих во вступительном тестировании в вузы, составляет 948 486 человек.Допуск для участия во вступительных тестовых испытаниях абитуриенты могут получить на сайте my.uzbmb.uz, введя личный идентификационный номер, серию и номер паспорта.К тестированию не допустят абитуриентов, пришедших с копией паспорта или другими документами, а также опоздавших.Ранее психолог рассказала, как пережить вступительные экзамены в жарких условиях Узбекистана.
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общество узбекистан абитуриенты тестирование вступительные экзамены вузы
общество узбекистан абитуриенты тестирование вступительные экзамены вузы
Стала известна дата начала вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
10:14 28.07.2023 (обновлено: 10:51 28.07.2023)
Вступительные тестовые испытания в высшие учебные заведения республики стартуют 1 августа, они будут проходить в две смены.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik.
В этом году вступительные экзамены в вузы Узбекистана начнутся с 1 августа, сообщили
в Агентстве по оценке знаний и квалификаций.
первая — с 08.00 до 11.00;
вторая — с 15.00 до 18.00.
Тестирование продлится от 11 до 13 дней, в зависимости от числа абитуриентов в регионах и вместимости корпусов, где будут проходить экзамены. Оно завершится 13 августа.
Напомним, что число абитуриентов в Узбекистане, участвующих во вступительном тестировании в вузы, составляет 948 486 человек.
Допуск для участия во вступительных тестовых испытаниях абитуриенты могут получить на сайте my.uzbmb.uz,
введя личный идентификационный номер, серию и номер паспорта.
К тестированию не допустят абитуриентов, пришедших с копией паспорта или другими документами, а также опоздавших.