https://uz.sputniknews.ru/20230728/uzbekistan-zarabotayet-ekstrennaya-slujba-112-37352452.html

В Узбекистане заработает экстренная служба 112

В Узбекистане заработает экстренная служба 112

Такое поручение дал президент на совещании в Фергане, посвященном приоритетным задачам в области профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в регионах

2023-07-28T18:59+0500

2023-07-28T18:59+0500

2023-07-28T19:26+0500

узбекистан

фергана

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

экстренная служба

диспетчерская часть

совещание

мвд

мвд

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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил запустить единый номер всех экстренных служб 112 с 1 января 2024 года в Ташкенте, а до конца следующего года — во всех регионах. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. По словам президента, в связи с этим будет также коренным образом пересмотрена деятельность диспетчерских частей. На совещании президент поручил МВД и Министерству цифровых технологий в течение двух месяцев запустить информационную систему "Социальное положение". С ее помощью создадут единый реестр соцпроблем, вызывающих недовольство населения, и ответственные службы будут целенаправленно решать эти проблемы.Как подчеркнул глава государства, теперь каждый руководитель органа внутренних дел области и района минимум раз в месяц должен отчитываться перед кенгашами районов и городов о состоянии в сфере преступности.

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