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https://uz.sputniknews.ru/20230728/uzbekistan-zarabotayet-ekstrennaya-slujba-112-37352452.html
В Узбекистане заработает экстренная служба 112
В Узбекистане заработает экстренная служба 112
Такое поручение дал президент на совещании в Фергане, посвященном приоритетным задачам в области профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в регионах
2023-07-28T18:59+0500
2023-07-28T19:26+0500
узбекистан
фергана
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
экстренная служба
диспетчерская часть
совещание
мвд
мвд
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил запустить единый номер всех экстренных служб 112 с 1 января 2024 года в Ташкенте, а до конца следующего года — во всех регионах. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. По словам президента, в связи с этим будет также коренным образом пересмотрена деятельность диспетчерских частей. На совещании президент поручил МВД и Министерству цифровых технологий в течение двух месяцев запустить информационную систему "Социальное положение". С ее помощью создадут единый реестр соцпроблем, вызывающих недовольство населения, и ответственные службы будут целенаправленно решать эти проблемы.Как подчеркнул глава государства, теперь каждый руководитель органа внутренних дел области и района минимум раз в месяц должен отчитываться перед кенгашами районов и городов о состоянии в сфере преступности.
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узбекистан экстренная служба 112 диспетчерская часть президент шавкат мирзиёев совещание мвд министерство цифровых технологий информационная система социальное положение
узбекистан экстренная служба 112 диспетчерская часть президент шавкат мирзиёев совещание мвд министерство цифровых технологий информационная система социальное положение

В Узбекистане заработает экстренная служба 112

18:59 28.07.2023 (обновлено: 19:26 28.07.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании коллегии МВД в Фергане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании коллегии МВД в Фергане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Такое поручение дал президент на совещании в Фергане, посвященном приоритетным задачам в области профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в регионах.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил запустить единый номер всех экстренных служб 112 с 1 января 2024 года в Ташкенте, а до конца следующего года — во всех регионах. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
По словам президента, в связи с этим будет также коренным образом пересмотрена деятельность диспетчерских частей.
На совещании президент поручил МВД и Министерству цифровых технологий в течение двух месяцев запустить информационную систему "Социальное положение". С ее помощью создадут единый реестр соцпроблем, вызывающих недовольство населения, и ответственные службы будут целенаправленно решать эти проблемы.
Как подчеркнул глава государства, теперь каждый руководитель органа внутренних дел области и района минимум раз в месяц должен отчитываться перед кенгашами районов и городов о состоянии в сфере преступности.
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