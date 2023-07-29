https://uz.sputniknews.ru/20230729/buxara-moshennik-kraja-dengi-plastik-karty-37375224.html

В Бухаре мошенник украл деньги с пластиковых карт десятков человек почти на 300 млн сумов

В Бухаре мошенник украл деньги с пластиковых карт десятков человек почти на 300 млн сумов

23-летний подозреваемый за два с половиной месяца обокрал почти 70 граждан. В отношении его возбудили уголовное дело.

2023-07-29T17:07+0500

2023-07-29T17:07+0500

2023-07-29T17:07+0500

узбекистан

бухара

пластиковые карты

мошенничество

общество

хищение

уголовное дело

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В Бухаре возбудили уголовное дело в отношении гражданина, присвоившего деньги нескольких десятков людей, сообщает пресс-служба областного УВД.В период с 12 января по 26 марта этого года 23-летний подозреваемый с помощью виртуальных махинаций снял 295 млн сумов с пластиковых карт 70 граждан.В отношении его возбудили уголовное дело по статье мошенничество Уголовного кодекса.В настоящее время следствие продолжается. Правоохранительные органы устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям в Бухарской области и других регионах Узбекистана.Ранее Sputnik сообщал о том, что банки России будут проверять все переводы физлиц на мошенничество.

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