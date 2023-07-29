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https://uz.sputniknews.ru/20230729/den-drujba-narodov-mirziyoyev-ukaz-nagrady-37377285.html
Какие награды вручат узбекистанцам ко Дню дружбы народов
Какие награды вручат узбекистанцам ко Дню дружбы народов
Указом президента орденами “Дустлик”, ”Соғлом авлод учун” II степени и медалями “ Шухрат” награждены представители национальных культурных центров, общественные активисты, ученые и преподаватели.
2023-07-29T19:11+0500
2023-07-29T19:11+0500
узбекистан
общество
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
указ
день дружбы народов
награждение
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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев ко Дню дружбы народов наградил орденами и медалями группу активных граждан, сообщает пресс-служба президента.Глава республики в Указе отметил заслуги 26 узбекистанцев в сохранении в республике атмосферы межнационального согласия и дружбы, доброты и взаимопонимания между представителями разных наций и народностей, развитии их национальной культуры, обычаев и традиций.Также в документе указано , что награды вручаются за "плодотворный труд в разных сферах и достойный вклад в развитие экономики, широкую пропаганду миролюбивой и гуманной политики Нового Узбекистана на международной арене, образцовую деятельность по воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине и уважения общечеловеческих ценностей, а также активное участие в жизни общества".Орденами “Дустлик” награжден 21 человек, ”Соғлом авлод учун” II степени — 1 человек, медалью “Шухрат ” — 4 человека.С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
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узбекистан общество шавкат мирзиёев указ президент узбекистана день дружбы народов
узбекистан общество шавкат мирзиёев указ президент узбекистана день дружбы народов

Какие награды вручат узбекистанцам ко Дню дружбы народов

19:11 29.07.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подписывает документы.
Шавкат Мирзиёев подписывает документы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Указом президента орденами “Дустлик”, ”Соғлом авлод учун” II степени и медалями “ Шухрат” награждены представители национальных культурных центров, общественные активисты, ученые и преподаватели.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев ко Дню дружбы народов наградил орденами и медалями группу активных граждан, сообщает пресс-служба президента.
Глава республики в Указе отметил заслуги 26 узбекистанцев в сохранении в республике атмосферы межнационального согласия и дружбы, доброты и взаимопонимания между представителями разных наций и народностей, развитии их национальной культуры, обычаев и традиций.
Также в документе указано , что награды вручаются за "плодотворный труд в разных сферах и достойный вклад в развитие экономики, широкую пропаганду миролюбивой и гуманной политики Нового Узбекистана на международной арене, образцовую деятельность по воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине и уважения общечеловеческих ценностей, а также активное участие в жизни общества".
Орденами “Дустлик” награжден 21 человек, ”Соғлом авлод учун” II степени — 1 человек, медалью “Шухрат ” — 4 человека.
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
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