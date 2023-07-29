https://uz.sputniknews.ru/20230729/den-drujba-narodov-mirziyoyev-ukaz-nagrady-37377285.html
Какие награды вручат узбекистанцам ко Дню дружбы народов
Какие награды вручат узбекистанцам ко Дню дружбы народов
Указом президента орденами “Дустлик”, ”Соғлом авлод учун” II степени и медалями “ Шухрат” награждены представители национальных культурных центров, общественные активисты, ученые и преподаватели.
2023-07-29T19:11+0500
2023-07-29T19:11+0500
2023-07-29T19:11+0500
узбекистан
общество
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
указ
день дружбы народов
награждение
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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев ко Дню дружбы народов наградил орденами и медалями группу активных граждан, сообщает пресс-служба президента.Глава республики в Указе отметил заслуги 26 узбекистанцев в сохранении в республике атмосферы межнационального согласия и дружбы, доброты и взаимопонимания между представителями разных наций и народностей, развитии их национальной культуры, обычаев и традиций.Также в документе указано , что награды вручаются за "плодотворный труд в разных сферах и достойный вклад в развитие экономики, широкую пропаганду миролюбивой и гуманной политики Нового Узбекистана на международной арене, образцовую деятельность по воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине и уважения общечеловеческих ценностей, а также активное участие в жизни общества".Орденами “Дустлик” награжден 21 человек, ”Соғлом авлод учун” II степени — 1 человек, медалью “Шухрат ” — 4 человека.С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
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узбекистан общество шавкат мирзиёев указ президент узбекистана день дружбы народов
узбекистан общество шавкат мирзиёев указ президент узбекистана день дружбы народов
Какие награды вручат узбекистанцам ко Дню дружбы народов
Указом президента орденами “Дустлик”, ”Соғлом авлод учун” II степени и медалями “ Шухрат” награждены представители национальных культурных центров, общественные активисты, ученые и преподаватели.
ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев ко Дню дружбы народов наградил орденами и медалями группу активных граждан, сообщает пресс-служба президента.
Глава республики в Указе
отметил заслуги 26 узбекистанцев в сохранении в республике атмосферы межнационального согласия и дружбы, доброты и взаимопонимания между представителями разных наций и народностей, развитии их национальной культуры, обычаев и традиций.
Также в документе указано , что награды вручаются за "плодотворный труд в разных сферах и достойный вклад в развитие экономики, широкую пропаганду миролюбивой и гуманной политики Нового Узбекистана на международной арене, образцовую деятельность по воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине и уважения общечеловеческих ценностей, а также активное участие в жизни общества".
Орденами “Дустлик” награжден 21 человек, ”Соғлом авлод учун” II степени — 1 человек, медалью “Шухрат ” — 4 человека.
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.