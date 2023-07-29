https://uz.sputniknews.ru/20230729/den-drujba-narodov-mirziyoyev-ukaz-nagrady-37377285.html

Какие награды вручат узбекистанцам ко Дню дружбы народов

Какие награды вручат узбекистанцам ко Дню дружбы народов

Указом президента орденами “Дустлик”, ”Соғлом авлод учун” II степени и медалями “ Шухрат” награждены представители национальных культурных центров, общественные активисты, ученые и преподаватели.

2023-07-29T19:11+0500

2023-07-29T19:11+0500

2023-07-29T19:11+0500

узбекистан

общество

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

указ

день дружбы народов

награждение

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ТАШКЕНТ, 30 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев ко Дню дружбы народов наградил орденами и медалями группу активных граждан, сообщает пресс-служба президента.Глава республики в Указе отметил заслуги 26 узбекистанцев в сохранении в республике атмосферы межнационального согласия и дружбы, доброты и взаимопонимания между представителями разных наций и народностей, развитии их национальной культуры, обычаев и традиций.Также в документе указано , что награды вручаются за "плодотворный труд в разных сферах и достойный вклад в развитие экономики, широкую пропаганду миролюбивой и гуманной политики Нового Узбекистана на международной арене, образцовую деятельность по воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине и уважения общечеловеческих ценностей, а также активное участие в жизни общества".Орденами “Дустлик” награжден 21 человек, ”Соғлом авлод учун” II степени — 1 человек, медалью “Шухрат ” — 4 человека.С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

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