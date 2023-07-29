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Чем опасно плавание после еды — врач
Чем опасно плавание после еды — врач
Купание после еды может вызвать изжогу, аритмию или спазм бронхов.
2023-07-29T22:06+0500
2023-07-29T22:06+0500
это интересно
мнение эксперта
плавание
еда
здоровье
врач
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Мнение, что купание после еды может навредить здоровью — справедливо. Поэтому бежать в воду сразу после приема пищи не стоит, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов радио Sputnik.По его словам, если диафрагма и межреберные мышцы активно работают при полном желудке, создаются условия для появления изжоги или отрыжки.Он рекомендовал после приема пищи обязательно дать организму время на ее переваривание. При этом врач уточнил, что если трапеза включала суп или пюре, то желудок будет пустым где-то через полчаса. А если вы поели твердую или жирную пищу, плавать можно через полтора-два часа.Ранее врач рассказал о том, как отсрочить гипертонию.
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мнение эксперта плавание еда здоровье врач
мнение эксперта плавание еда здоровье врач

Чем опасно плавание после еды — врач

22:06 29.07.2023
© © iStock.com / MystockimagesДевушка завтракает в бассейне
Девушка завтракает в бассейне - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2023
© © iStock.com / Mystockimages
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Купание после еды может вызвать изжогу, аритмию или спазм бронхов.
Мнение, что купание после еды может навредить здоровью — справедливо. Поэтому бежать в воду сразу после приема пищи не стоит, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов радио Sputnik.
"Конечно, нельзя плавать после еды. Во время плавания напрягаются мышцы спины и брюшного пресса, активно используются межреберные мышцы, с помощью которых мы дышим. Между тем после еды у нас меняется кровенаполнение органов: когда мы плаваем, кровью должны в большей степени наполняться мышцы, но, если мы только что поели, кровью в большей степени наполняется кишечник. То есть, если мы поели, во время плавания на мышцы будет приходиться недостаточно кровотока, они будут находиться в плохих условиях с точки зрения снабжения кислородом и другими питательными веществами. Для мышц это не очень хорошо", — объяснил эксперт.
По его словам, если диафрагма и межреберные мышцы активно работают при полном желудке, создаются условия для появления изжоги или отрыжки.
"Изжогу во время плавания человек, скорее всего, не заметит, а вот отрыжка может сбить дыхание. Сочетание изжоги и отрыжки во время плавания, особенно если у человека изначально были проблемы с изжогой, может привести к так называемым непищеводным проявлениям. Например, может случиться приступ аритмии или спазм бронхов, даже заброс содержимого желудка в бронхи. Тогда, конечно, будут тяжелые последствия, которые могут привести в реанимацию. А если человек в это время находится в воде, то он может и утонуть", – предупредил Вялов.
Он рекомендовал после приема пищи обязательно дать организму время на ее переваривание. При этом врач уточнил, что если трапеза включала суп или пюре, то желудок будет пустым где-то через полчаса. А если вы поели твердую или жирную пищу, плавать можно через полтора-два часа.
Ранее врач рассказал о том, как отсрочить гипертонию.
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