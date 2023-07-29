Чем опасно плавание после еды — врач

"Конечно, нельзя плавать после еды. Во время плавания напрягаются мышцы спины и брюшного пресса, активно используются межреберные мышцы, с помощью которых мы дышим. Между тем после еды у нас меняется кровенаполнение органов: когда мы плаваем, кровью должны в большей степени наполняться мышцы, но, если мы только что поели, кровью в большей степени наполняется кишечник. То есть, если мы поели, во время плавания на мышцы будет приходиться недостаточно кровотока, они будут находиться в плохих условиях с точки зрения снабжения кислородом и другими питательными веществами. Для мышц это не очень хорошо", — объяснил эксперт.