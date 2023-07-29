Чем опасно плавание после еды — врач
© © iStock.com / MystockimagesДевушка завтракает в бассейне
© © iStock.com / Mystockimages
Купание после еды может вызвать изжогу, аритмию или спазм бронхов.
Мнение, что купание после еды может навредить здоровью — справедливо. Поэтому бежать в воду сразу после приема пищи не стоит, рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов радио Sputnik.
"Конечно, нельзя плавать после еды. Во время плавания напрягаются мышцы спины и брюшного пресса, активно используются межреберные мышцы, с помощью которых мы дышим. Между тем после еды у нас меняется кровенаполнение органов: когда мы плаваем, кровью должны в большей степени наполняться мышцы, но, если мы только что поели, кровью в большей степени наполняется кишечник. То есть, если мы поели, во время плавания на мышцы будет приходиться недостаточно кровотока, они будут находиться в плохих условиях с точки зрения снабжения кислородом и другими питательными веществами. Для мышц это не очень хорошо", — объяснил эксперт.
По его словам, если диафрагма и межреберные мышцы активно работают при полном желудке, создаются условия для появления изжоги или отрыжки.
"Изжогу во время плавания человек, скорее всего, не заметит, а вот отрыжка может сбить дыхание. Сочетание изжоги и отрыжки во время плавания, особенно если у человека изначально были проблемы с изжогой, может привести к так называемым непищеводным проявлениям. Например, может случиться приступ аритмии или спазм бронхов, даже заброс содержимого желудка в бронхи. Тогда, конечно, будут тяжелые последствия, которые могут привести в реанимацию. А если человек в это время находится в воде, то он может и утонуть", – предупредил Вялов.
Он рекомендовал после приема пищи обязательно дать организму время на ее переваривание. При этом врач уточнил, что если трапеза включала суп или пюре, то желудок будет пустым где-то через полчаса. А если вы поели твердую или жирную пищу, плавать можно через полтора-два часа.
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