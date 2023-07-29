https://uz.sputniknews.ru/20230729/rossiya-tank-sem-bronemashin-vsu-unichtojeniye-zaporojye-37377511.html
Российский танк в одиночку уничтожил семь украинских бронемашин — видео
Российский танк в одиночку уничтожил семь украинских бронемашин — видео
Экипаж российского танка в одном бою ликвидировал наступающую колонну бронетехники украинской армии на Запорожском направлении.
2023-07-29T20:06+0500
2023-07-29T20:06+0500
2023-07-29T20:06+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
технологии
россия
всу
украина
танк
бой
владимир путин
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/02/25846205_0:0:1849:1040_1920x0_80_0_0_a32d1c7bb285e2eb112d81baeff2ef9d.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Экипаж танка Вооруженных сил РФ уничтожил семь единиц бронетехники украинских боевиков в одном бою на запорожском направлении и вышел из боя без повреждений, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения ВС РФ.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. 21 июля Владимир Путин констатировал, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу 11 июля отметил, что потери Киева на тот момент превысили 26 тыс. военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1 244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждает экстренная отправка из США новых партий техники. Западные СМИ особенно подчеркивают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
россия
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/02/25846205_231:0:1618:1040_1920x0_80_0_0_647a08b085e407546049cccd22eed305.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спецоперация технологии россия всу танк бой владимир путин сергей шойгу нато энтони блинкен в мире видео
спецоперация технологии россия всу танк бой владимир путин сергей шойгу нато энтони блинкен в мире видео
Российский танк в одиночку уничтожил семь украинских бронемашин — видео
Экипаж российского танка в одном бою ликвидировал наступающую колонну бронетехники украинской армии на Запорожском направлении.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
Экипаж танка Вооруженных сил РФ уничтожил семь единиц бронетехники украинских боевиков в одном бою на запорожском направлении и вышел из боя без повреждений, сообщает РИА Новости
со ссылкой на командира подразделения ВС РФ.
"Средства воздушной разведки обнаружили выдвижение колонны бронетехники противника в сторону наших позиций. В данном районе находилась наша машина, экипаж был направлен в район наката и принял бой. В результате танк поразил семь единиц техники, ещё несколько были поражены ПТУР (противотанковой управляемой ракетой) и артиллерией. Машина вернулась, выйдя из боя без значительных повреждений", — рассказал собеседник агентства.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. 21 июля Владимир Путин констатировал, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу 11 июля отметил, что потери Киева на тот момент превысили 26 тыс. военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1 244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley. Крупные потери подтверждает экстренная отправка из США новых партий техники. Западные СМИ особенно подчеркивают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.