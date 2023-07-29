https://uz.sputniknews.ru/20230729/shavkat-mirziyoyev-den-drujba-narodov-pozdravleniye-37370110.html

Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов — что он отметил

Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов — что он отметил

С чем президент Узбекистана обратился к населению республики, читайте в материале.

2023-07-29T11:55+0500

2023-07-29T11:55+0500

2023-07-29T11:55+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

день дружбы народов

общество

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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил граждан Узбекистана с Днем дружбы народов, сообщает пресс-служба президента.Также глава республики отметил, что в настоящее время в Узбекистане, в мире и согласии живут представители свыше 130 наций и народностей, действуют религиозные организации 16 конфессий, 38 обществ дружбы и 153 национальных культурных центра.В образовательных учреждениях обучение ведется на 7 языках, а государство полностью обеспечивает школьников учебниками и художественной литературой на их родном языке.Кроме того, Мирзиёев отметил важную роль Домов дружбы во всех регионах в укреплении дружбы и согласия между гражданами разных национальностей, а также значимость работы по усилению связей с соотечественниками за рубежом, которая повышает авторитет Узбекистана.Президент также напомнил о культурно-просветительских и научно-практических мероприятиях в рамках фестиваля “Дружбы народов”, которые, по его мнению, служат широкому утверждению “чрезвычайно важного принципа, ставшего правилом нашей жизни, “Узбекистан – наш общий дом”.Также он отметил большие положительные перемены во внутренней и внешней политике Узбекистана, произошедшие за последние шесть с половиной лет, которые “по праву получают признание представителей мирового сообщества, международных экспертов, политических деятелей разных стран”. В заключение глава республики выразил уверенность, что “этот прекрасный праздник послужит приумножению мировой славы нашего родного Узбекистана – страны дружбы и великодушия”.

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