https://uz.sputniknews.ru/20230729/shavkat-mirziyoyev-den-drujba-narodov-pozdravleniye-37370110.html
Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов — что он отметил
Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов — что он отметил
С чем президент Узбекистана обратился к населению республики, читайте в материале.
2023-07-29T11:55+0500
2023-07-29T11:55+0500
2023-07-29T11:55+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
день дружбы народов
общество
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ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил граждан Узбекистана с Днем дружбы народов, сообщает пресс-служба президента.Также глава республики отметил, что в настоящее время в Узбекистане, в мире и согласии живут представители свыше 130 наций и народностей, действуют религиозные организации 16 конфессий, 38 обществ дружбы и 153 национальных культурных центра.В образовательных учреждениях обучение ведется на 7 языках, а государство полностью обеспечивает школьников учебниками и художественной литературой на их родном языке.Кроме того, Мирзиёев отметил важную роль Домов дружбы во всех регионах в укреплении дружбы и согласия между гражданами разных национальностей, а также значимость работы по усилению связей с соотечественниками за рубежом, которая повышает авторитет Узбекистана.Президент также напомнил о культурно-просветительских и научно-практических мероприятиях в рамках фестиваля “Дружбы народов”, которые, по его мнению, служат широкому утверждению “чрезвычайно важного принципа, ставшего правилом нашей жизни, “Узбекистан – наш общий дом”.Также он отметил большие положительные перемены во внутренней и внешней политике Узбекистана, произошедшие за последние шесть с половиной лет, которые “по праву получают признание представителей мирового сообщества, международных экспертов, политических деятелей разных стран”. В заключение глава республики выразил уверенность, что “этот прекрасный праздник послужит приумножению мировой славы нашего родного Узбекистана – страны дружбы и великодушия”.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев поздравление день дружбы народов общество
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев поздравление день дружбы народов общество
Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Днем дружбы народов — что он отметил
С чем президент Узбекистана обратился к населению республики по случаю 30 июля, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 29 июл – Sputnik.
Шавкат Мирзиёев поздравил граждан Узбекистана с Днем дружбы народов, сообщает
пресс-служба президента.
“Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь народ Узбекистана с Днем дружбы народов, отмечаемым 30 июля, и выражаю всем вам глубокое уважение и самые добрые пожелания. Наш многонациональный народ – это наше самое большое богатство, межнациональное и межконфессиональное согласие в стране – прочная основа всех наших успехов и достижений”, — говорится в сообщении.
Также глава республики отметил, что в настоящее время в Узбекистане, в мире и согласии живут представители свыше 130 наций и народностей, действуют религиозные организации 16 конфессий, 38 обществ дружбы и 153 национальных культурных центра.
В образовательных учреждениях обучение ведется на 7 языках, а государство полностью обеспечивает школьников учебниками и художественной литературой на их родном языке.
Кроме того, Мирзиёев отметил важную роль Домов дружбы во всех регионах в укреплении дружбы и согласия между гражданами разных национальностей, а также значимость работы по усилению связей с соотечественниками за рубежом, которая повышает авторитет Узбекистана.
Президент также напомнил о культурно-просветительских и научно-практических мероприятиях в рамках фестиваля “Дружбы народов”, которые, по его мнению, служат широкому утверждению “чрезвычайно важного принципа, ставшего правилом нашей жизни, “Узбекистан – наш общий дом”.
“Мы последовательно продолжим политику по укреплению согласия между нациями и конфессиями, обеспечению свободы совести каждого гражданина Узбекистана, независимо от национальности, языка, религии и социального происхождения. Будем уделять особое внимание развитию институтов гражданского общества на основе положений и норм, закрепленных в Основном законе, путем повышения роли негосударственных организаций, укрепления гарантий их прав”, — подчеркнул президент РУз.
Также он отметил большие положительные перемены во внутренней и внешней политике Узбекистана, произошедшие за последние шесть с половиной лет, которые “по праву получают признание представителей мирового сообщества, международных экспертов, политических деятелей разных стран”.
В заключение глава республики выразил уверенность, что “этот прекрасный праздник послужит приумножению мировой славы нашего родного Узбекистана – страны дружбы и великодушия”.