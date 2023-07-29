https://uz.sputniknews.ru/20230729/ssha-oshibka-otnosheniye-rossiya-priznaniye-37368466.html
В США признали ужасающую ошибку в отношении России
В США признали ужасающую ошибку в отношении России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад не понимал, что Россия сохранила крупную научно-техническую базу для производства военной техники, и что население страны поддерживает свое руководство.
2023-07-29T10:19+0500
2023-07-29T10:19+0500
2023-07-29T10:19+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Соединенные Штаты допустили ошибки в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в украинский конфликт, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора.По словам Макгрегора, Запад не понимал, что Россия сохранила крупную научно-техническую базу для производства военной техники, и что население страны поддерживает свое руководство.Все эти ошибки, по мнению аналитика, привели к началу еще одного "крестового похода США против очередной отсталой страны", какой они считали Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию.В свою очередь, Владимир Путин отмечал, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно твердят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В ответ на это Москва неоднократно заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт.Ранее стало известно, сколько танков Abrams США передадут Украине.
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спецоперация россия всу украина вооружение владимир путин афганистан в мире сша
спецоперация россия всу украина вооружение владимир путин афганистан в мире сша
В США признали ужасающую ошибку в отношении России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад не понимал, что Россия сохранила крупную научно-техническую базу для производства военной техники, и что население страны поддерживает свое руководство.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik
. Соединенные Штаты допустили ошибки в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в украинский конфликт, сообщает РИА Новости
со ссылкой на бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора.
"США были неправы в отношении России, они не понимали, с чем имеют дело, думали, что Россия все еще отсталое хаотичное государство, каким оно было в 1990-х годах. США полностью пропустили все то, что было сделано Владимиром Путиным за последние 20 лет", — заявил эксперт в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls.
По словам Макгрегора, Запад не понимал, что Россия сохранила крупную научно-техническую базу для производства военной техники, и что население страны поддерживает свое руководство.
Все эти ошибки, по мнению аналитика, привели к началу еще одного "крестового похода США против очередной отсталой страны", какой они считали Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию.
"Мы выяснили, что были неправы. Но никто не хочет выйти вперед и сказать: мы ошиблись, пришло время нам сократить наши потери и двигаться дальше", — сетует эксперт.
В свою очередь, Владимир Путин отмечал, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно твердят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В ответ на это Москва неоднократно заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт.