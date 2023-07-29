https://uz.sputniknews.ru/20230729/ssha-oshibka-otnosheniye-rossiya-priznaniye-37368466.html

В США признали ужасающую ошибку в отношении России

В США признали ужасающую ошибку в отношении России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Запад не понимал, что Россия сохранила крупную научно-техническую базу для производства военной техники, и что население страны поддерживает свое руководство.

2023-07-29T10:19+0500

2023-07-29T10:19+0500

2023-07-29T10:19+0500

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сша

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украина

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Соединенные Штаты допустили ошибки в оценке состояния России перед тем, как ввязаться в украинский конфликт, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора.По словам Макгрегора, Запад не понимал, что Россия сохранила крупную научно-техническую базу для производства военной техники, и что население страны поддерживает свое руководство.Все эти ошибки, по мнению аналитика, привели к началу еще одного "крестового похода США против очередной отсталой страны", какой они считали Афганистан, Ирак, Сирию и Ливию.В свою очередь, Владимир Путин отмечал, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно твердят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В ответ на это Москва неоднократно заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и лишь затягивает конфликт.Ранее стало известно, сколько танков Abrams США передадут Украине.

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