https://uz.sputniknews.ru/20230729/tashkent-svet-otklyucheniye-29-iyul-2023-37367928.html
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
29 июля без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в ходе подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-07-29T09:59+0500
2023-07-29T09:59+0500
2023-07-29T09:59+0500
узбекистан
ташкент
свет
электричество
район
махалля
ремонт
общество
график отключения электричества
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В субботу в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Ранее Sputnik сообщал о причине, по которой в Ташкенте ограничили освещение на центральных улицах.
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узбекистан ташкент свет электричество район махалля ремонт общество график отключения электричества
узбекистан ташкент свет электричество район махалля ремонт общество график отключения электричества
Где в Ташкенте сегодня не будет света — адреса
29 июля без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в ходе подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
В субботу в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Сергелийский район: с 09.00 до 14.00 — на некоторых улицах махалли “Олтин водий”;
Мирзо-Улугбекский район: с 10.00 до 15.00 — на некоторых улицах махалли “Аккурган”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.