https://uz.sputniknews.ru/20230729/uzbekistan-limony-eksport-strany-statistika-37370419.html

В какие страны Узбекистан больше всего экспортировал лимонов

В какие страны Узбекистан больше всего экспортировал лимонов

Агентство статистики опубликовало данные об экспорте республикой цитрусов за январь — июнь 2023 года.

2023-07-29T12:47+0500

2023-07-29T12:47+0500

2023-07-29T12:47+0500

инфографика

узбекистан

экспорт

россия

кыргызстан

казахстан

экономика

лимоны

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Тройка стран, куда Узбекистан больше всего экспортировал лимонов:Россия – 2,7 тыс. тонн;Кыргызстан – 388 тонн;Казахстан – 357 тонн.

узбекистан

россия

казахстан

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