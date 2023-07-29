https://uz.sputniknews.ru/20230729/uzbekistan-limony-eksport-strany-statistika-37370419.html
В какие страны Узбекистан больше всего экспортировал лимонов
В какие страны Узбекистан больше всего экспортировал лимонов
Агентство статистики опубликовало данные об экспорте республикой цитрусов за январь — июнь 2023 года.
2023-07-29T12:47+0500
2023-07-29T12:47+0500
2023-07-29T12:47+0500
инфографика
узбекистан
экспорт
россия
кыргызстан
казахстан
экономика
лимоны
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Тройка стран, куда Узбекистан больше всего экспортировал лимонов:Россия – 2,7 тыс. тонн;Кыргызстан – 388 тонн;Казахстан – 357 тонн.
узбекистан
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узбекистан экономика экспорт лимоны инфографика россия казахстан кыргызстан
узбекистан экономика экспорт лимоны инфографика россия казахстан кыргызстан
В какие страны Узбекистан больше всего экспортировал лимонов
Агентство статистики опубликовало данные об экспорте республикой цитрусов за январь — июнь 2023 года.
Тройка стран, куда Узбекистан больше всего экспортировал лимонов: