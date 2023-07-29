https://uz.sputniknews.ru/20230729/uzbekistan-zemletryaseniye-namanganskaya-oblast-29-iyul-2023-37369113.html

В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,5 — где эпицентр

В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,5 — где эпицентр

Эпицентр находился в Касансайском районе Наманганской области, в 198 км от Ташкента.

2023-07-29T10:49+0500

2023-07-29T10:49+0500

2023-07-29T10:49+0500

узбекистан

наманганская область

землетрясение

мчс узбекистана

общество

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Сегодня в 10.27 по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков — 3,5. Глубина 5 км. Эпицентр — Касансайский район Наманганской области.Расстояние от эпицентра до Ташкента — 198 км в юго-восточном направлении.Сила подземных толчков:Касансайский район: 2 балла, 11 км.Ранее МЧС рассказал о том, существуют ли технологии для предсказания землетрясений.

узбекистан

наманганская область

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