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В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,5 — где эпицентр
В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,5 — где эпицентр
Эпицентр находился в Касансайском районе Наманганской области, в 198 км от Ташкента.
2023-07-29T10:49+0500
2023-07-29T10:49+0500
2023-07-29T10:49+0500
узбекистан
наманганская область
землетрясение
мчс узбекистана
общество
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. Сегодня в 10.27 по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков — 3,5. Глубина 5 км. Эпицентр — Касансайский район Наманганской области.Расстояние от эпицентра до Ташкента — 198 км в юго-восточном направлении.Сила подземных толчков:Касансайский район: 2 балла, 11 км.Ранее МЧС рассказал о том, существуют ли технологии для предсказания землетрясений.
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узбекистан наманганская область землетрясение мчс узбекистана общество
узбекистан наманганская область землетрясение мчс узбекистана общество
В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,5 — где эпицентр
Эпицентр находился в Касансайском районе Наманганской области, в 198 км от Ташкента.
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik
. Сегодня в 10.27 по местному времени в Узбекистане произошло землетрясение, сообщает
Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда подземных толчков — 3,5. Глубина 5 км. Эпицентр — Касансайский район Наманганской области.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 198 км в юго-восточном направлении.
Касансайский район: 2 балла, 11 км.