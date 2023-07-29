https://uz.sputniknews.ru/20230729/zelenskiy-proval-kontrnastupleniye-prognoz-ssha-37371614.html
Зеленский после провала столкнется с кошмарным выбором — экс-разведчик США
Зеленский после провала столкнется с кошмарным выбором — экс-разведчик США
После провалов контрнаступления президенту Украины придется выбрать "яд"
2023-07-29T13:29+0500
2023-07-29T13:29+0500
2023-07-29T13:29+0500
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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. После провала контрнаступления Украине придется выбрать один из двух плохих вариантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера.По словам экс-разведчика, трагизм украинского конфликта в том, что в качестве цены для вступления в западный клуб от Зеленского требовались жизни своих соотечественников. Он, пишет аналитик, принял условия этой сделки, однако Западу не удалось добиться стратегического поражения России.Также он прогнозирует, что после завершения конфликта НАТО столкнется с экзистенциальным кризисом и будет бороться за свое существование в новом формирующемся мировом порядке.В свою очередь, Владимир Путин, отмечал, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт."Настоящее" наступление ВСУ идет к неизбежному финалу
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в мире россия москва владимир путин нато вооруженные силы всу
в мире россия москва владимир путин нато вооруженные силы всу
Зеленский после провала столкнется с кошмарным выбором — экс-разведчик США
После провалов контрнаступления президенту Украины придется выбрать "яд".
ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik.
После провала контрнаступления Украине придется выбрать один из двух плохих вариантов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера.
"Украине теперь остается выбирать яд по своему усмотрению — согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО, какой бы отдаленной она ни была; либо продолжить борьбу с вероятным исходом в виде дополнительных потерь территории и уничтожения украинской нации", — написал он в статье для Consortium News.
По словам экс-разведчика, трагизм украинского конфликта в том, что в качестве цены для вступления в западный клуб от Зеленского требовались жизни своих соотечественников. Он, пишет аналитик, принял условия этой сделки, однако Западу не удалось добиться стратегического поражения России.
"Когда жертва не принесла желаемого результата (т.е. стратегического поражения России), дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы поддразнить Украину для выполнения ее самоубийственной задачи, захлопнулась", — указал Риттер.
Также он прогнозирует, что после завершения конфликта НАТО столкнется с экзистенциальным кризисом и будет бороться за свое существование в новом формирующемся мировом порядке.
"Вильнюсский саммит 11-12 июля во многом превратился в кульминацию старого европейского порядка. Саммит стал реквиемом по кошмару, созданному самой Европой", — заключил Риттер.
В свою очередь, Владимир Путин, отмечал, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.