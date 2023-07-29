https://uz.sputniknews.ru/20230729/zelenskiy-proval-kontrnastupleniye-prognoz-ssha-37371614.html

Зеленский после провала столкнется с кошмарным выбором — экс-разведчик США

Зеленский после провала столкнется с кошмарным выбором — экс-разведчик США

После провалов контрнаступления президенту Украины придется выбрать "яд"

2023-07-29T13:29+0500

2023-07-29T13:29+0500

2023-07-29T13:29+0500

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ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. После провала контрнаступления Украине придется выбрать один из двух плохих вариантов, сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера.По словам экс-разведчика, трагизм украинского конфликта в том, что в качестве цены для вступления в западный клуб от Зеленского требовались жизни своих соотечественников. Он, пишет аналитик, принял условия этой сделки, однако Западу не удалось добиться стратегического поражения России.Также он прогнозирует, что после завершения конфликта НАТО столкнется с экзистенциальным кризисом и будет бороться за свое существование в новом формирующемся мировом порядке.В свою очередь, Владимир Путин, отмечал, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт."Настоящее" наступление ВСУ идет к неизбежному финалу

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