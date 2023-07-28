https://uz.sputniknews.ru/20230728/vsu-nastupleniye-final-neizbejnost-37337296.html

"Настоящее" наступление ВСУ идет к неизбежному финалу

"Настоящее" наступление ВСУ идет к неизбежному финалу

Западный медийный ландшафт в последние дни напоминает фестиваль ламбады: хлопают петарды, хрустят праздничные начос, а разодетые в пух и прах кабальерос... 28.07.2023, Sputnik Узбекистан

2023-07-28T14:56+0500

2023-07-28T14:56+0500

2023-07-28T14:56+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

колумнисты

россия

украина

киев

всу

в мире

нато

северный поток

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Повод для торжеств — таки официальное начало "большого наступления ВСУ", которое точно должно смыть все предыдущие унижения Киева и его кураторов. Заголовки крупных СМИ в полстраницы обещают триумфальную победу Украины вот уже совсем прямо скоро и уже почти:Немецкая газета Bild, захлебываясь от восторга, сообщает: "Теперь время пришло!"The New York Times громким шепотом сообщает, что "это — ключевая фаза контрнаступления".Жирный восклицательный знак над всем этим великолепием поставило правительство США, которое явно пытается отнять хлеб у желтой прессы: "Украина начинает долгожданный главный удар по русским. ЭТО БОЛЬШАЯ БИТВА! Тысячи солдат, обученных на Западе, развернуты. Немецкие танки на поле боя. Русские сообщают об огромных атаках".Если принять этот истеричный хайп за чистую монету, то российская армия уже почти разбита и почти бежит, а дни России однозначно сочтены.Однако если тщательно вымыть руки и прикрыть этот фонтанирующий краник, то в сухом остатке выясняется, что ситуация не то что близка к описываемой, а совершенно противоположна — от слова "совсем".В последние дни украинский режим решил побить все рекорды по уничтожению своих солдат и техники и бросил на порядки ВС России все, что удалось наскрести по сусекам. Но сусеки оказались жидковатыми, и по факту вместо победного шествия ВСУ теряют каждый день многие сотни солдат и десятки единиц западной бронетехники. Только за одни сутки "большого, ну теперь точно настоящего наступления" ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потеряли более 280 военных и 25 танков, на Краснолиманском — до 185 солдат. На полях останков Украины дымятся около полусотни единиц БТР, ММБ и танков, включая "Брэдли" и "Леопарды".Не зная, что ВСУ ведут успешное наступление, наши войска методично идут вперед, километр за километром и населенный пункт за населенным пунктом освобождают территорию от укронацистов.На этом фоне явно существующее в параллельной реальности западное руководство Украины сообщает, что все очень хорошо. В частности, заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью Daily Telegraph гордо сообщил, что "в настоящий момент Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, американцами и другими сторонами зимой".Если поверить Хиппи, то план какой-то очень хитрый — наподобие плана избить Тайсона, ударяя своим лицом его кулаки. Судя по утечкам в западной прессе, Украина вводит в бой свои последние резервы, которые до этого тщательно берегли. Источники в ВСУ сообщают, что элитные спецподразделения на фоне тяжелых потерь бросают в "мясные штурмы" вместо обычной пехоты. Командир взвода ВСУ с характерной фамилией Дубина в беседе с Daily Beast признается, что "бои на передовой во время наступления ВСУ настолько тяжелы, что напоминают ад".Согласно недавней утечке из немецкой военной разведки (возможно, неслучайной), наступление ВСУ терпит провал, несмотря на западное вооружение и подготовку солдат по стандартам НАТО.Видимо, впечатленный успехами Украины, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш также заявляет, что "ВСУ в ходе наступления никаких значимых результатов не добились".Вишенка на украинском варенике: издание Financial Times пишет, что, по данным украинских и западных чиновников, Украина потеряла минимум пятую часть от всей поставленной Западом техники и снаряжения.Автор знаменитого расследования по "Северным потокам", всемирно известный журналист Сеймур Херш цитирует неназванного украинского чиновника: "На данный момент, когда контрнаступление Украины на Россию сорвано, у Зеленского нет никакого плана, кроме как держаться".Ну что же: если план был таков, он нас устраивает полностью и надо попросить Украину поднажать. Впрочем, за Россию это уже сделал шеф Пентагона Ллойд Остин, который на голубом глазу заявил, что "у Киева достаточно сил, чтобы продолжить контрнаступление".Грабли — самое страшное оружие в мире, если находится в нужных руках. Пока ими орудуют Киев со товарищи, им просто не нужно мешать.

россия

украина

киев

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спецоперация колумнисты россия украина всу в мире нато северный поток