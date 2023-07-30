https://uz.sputniknews.ru/20230730/den-vmf-rossiya-tashkent-neojidannyye-istoricheskiye-fakty-uzbekistan-37362855.html

День ВМФ России отметили в Ташкенте — неожиданные исторические факты об Узбекистане

День ВМФ России отметили в Ташкенте — неожиданные исторические факты об Узбекистане

Морские традиции Узбекистана, трагическая история миноносцев "Ташкент", историческое сражение, ставшее кузницей кадров для Черноморского флота России — о чем еще говорили ученые и историки в Ташкенте

2023-07-30T10:33+0500

2023-07-30T10:33+0500

2023-07-30T10:55+0500

узбекистан

ташкент

вмф россии

военно-морской флот

россия

россотрудничество

парад

санкт-петербург

моряки

армия

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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте состоялся круглый стол, посвященный Дню военно-морского флота и доблести русских моряков.В мероприятии, организованном представительством Россотрудничества в Узбекистане и Центральным военно-морским музеем имени Петра Великого в Санкт-Петербурге, приняли участие ученые из Ташкента, Санкт-Петербурга и Севастополя. Кроме того, на встречу пригласили ветеранов вооруженных сил — воинов-интернационалистов, а также школьников.Главными темами обсуждения стали сохранение общей исторической памяти России и Узбекистана о Великой Отечественной войне, а также две значимые памятные даты - победы российского флота в Чесменском и Гангутском сражениях.Кроме того, исследователи поделились уникальными историческими фактами об Узбекистане, о которых мало кто слышал.Например, ученый Сергей Климовский (Санкт-Петербург) рассказал о героическом лидере эскадренных миноносцев "Ташкент", который во время Великой Отечественной войны участвовал в обороне Севастополя и Кавказа. Он также вспомнил о десятках тысяч уроженцев Узбекистана, служивших на кораблях и в частях советского военно-морского флота.Кандидат исторических наук, автор учебников по истории Василий Костецкий объяснил, почему крейсер получил такое название.Лидер эсминцев участвовал в боях чуть больше года — 375 дней. Затопили его не во время сражений, а в верфи во время ремонта — его внезапно атаковали фашистские самолеты.Любопытно, что Узбекистан, не имея выхода к морю, тоже имеет морские традиции. О них рассказал Сергей Климовский. Так, в XIX — начале XX века на нынешней территории страны действовали Аральская и Амударьинская флотилии. А моряки внесли большой вклад в экономическое развитие региона.Историк также поведал о Гангутском сражении, которое произошло 6-7 августа 1714 года.Одна из ярчайших страниц в военно-морской истории России – грандиозная победа в Чесменской бухте. Поэтому неудивительно, что с 2012 года перечень дней воинской славы дополнился Днем победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении. Его отмечают 7 июля.Он также добавил, что Чесменская битва стала кузницей кадров для будущего Черноморского флота России.В этом году День военно-морского флота и доблести русских моряков отметят 30 июля в Санкт-Петербурге военно-морским парадом.

узбекистан

ташкент

россия

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