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https://uz.sputniknews.ru/20230730/den-vmf-rossiya-tashkent-neojidannyye-istoricheskiye-fakty-uzbekistan-37362855.html
День ВМФ России отметили в Ташкенте — неожиданные исторические факты об Узбекистане
День ВМФ России отметили в Ташкенте — неожиданные исторические факты об Узбекистане
Морские традиции Узбекистана, трагическая история миноносцев "Ташкент", историческое сражение, ставшее кузницей кадров для Черноморского флота России — о чем еще говорили ученые и историки в Ташкенте
2023-07-30T10:33+0500
2023-07-30T10:55+0500
узбекистан
ташкент
вмф россии
военно-морской флот
россия
россотрудничество
парад
санкт-петербург
моряки
армия
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ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте состоялся круглый стол, посвященный Дню военно-морского флота и доблести русских моряков.В мероприятии, организованном представительством Россотрудничества в Узбекистане и Центральным военно-морским музеем имени Петра Великого в Санкт-Петербурге, приняли участие ученые из Ташкента, Санкт-Петербурга и Севастополя. Кроме того, на встречу пригласили ветеранов вооруженных сил — воинов-интернационалистов, а также школьников.Главными темами обсуждения стали сохранение общей исторической памяти России и Узбекистана о Великой Отечественной войне, а также две значимые памятные даты - победы российского флота в Чесменском и Гангутском сражениях.Кроме того, исследователи поделились уникальными историческими фактами об Узбекистане, о которых мало кто слышал.Например, ученый Сергей Климовский (Санкт-Петербург) рассказал о героическом лидере эскадренных миноносцев "Ташкент", который во время Великой Отечественной войны участвовал в обороне Севастополя и Кавказа. Он также вспомнил о десятках тысяч уроженцев Узбекистана, служивших на кораблях и в частях советского военно-морского флота.Кандидат исторических наук, автор учебников по истории Василий Костецкий объяснил, почему крейсер получил такое название.Лидер эсминцев участвовал в боях чуть больше года — 375 дней. Затопили его не во время сражений, а в верфи во время ремонта — его внезапно атаковали фашистские самолеты.Любопытно, что Узбекистан, не имея выхода к морю, тоже имеет морские традиции. О них рассказал Сергей Климовский. Так, в XIX — начале XX века на нынешней территории страны действовали Аральская и Амударьинская флотилии. А моряки внесли большой вклад в экономическое развитие региона.Историк также поведал о Гангутском сражении, которое произошло 6-7 августа 1714 года.Одна из ярчайших страниц в военно-морской истории России – грандиозная победа в Чесменской бухте. Поэтому неудивительно, что с 2012 года перечень дней воинской славы дополнился Днем победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении. Его отмечают 7 июля.Он также добавил, что Чесменская битва стала кузницей кадров для будущего Черноморского флота России.В этом году День военно-морского флота и доблести русских моряков отметят 30 июля в Санкт-Петербурге военно-морским парадом.
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Анна Желиховская
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узбекистан ташкент русский дом в ташкенте 30 июля день вмф россии военно-морской флот моряки представительство россотрудничества в узбекистане центральный военно-морской музей им. петра великого в санкт-петербурге
узбекистан ташкент русский дом в ташкенте 30 июля день вмф россии военно-морской флот моряки представительство россотрудничества в узбекистане центральный военно-морской музей им. петра великого в санкт-петербурге

День ВМФ России отметили в Ташкенте — неожиданные исторические факты об Узбекистане

10:33 30.07.2023 (обновлено: 10:55 30.07.2023)
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ Русском доме в Ташкенте состоялся круглый стол, посвященный Дню военно-морского флота
В Русском доме в Ташкенте состоялся круглый стол, посвященный Дню военно-морского флота - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2023
© Sputnik/Анна Желиховская
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Анна Желиховская - Sputnik Узбекистан
Анна Желиховская
Корреспондент
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Морские традиции Узбекистана, трагическая история миноносца "Ташкент", историческое сражение, ставшее кузницей кадров для Черноморского флота России — все это и многое другое обсудили историки в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте состоялся круглый стол, посвященный Дню военно-морского флота и доблести русских моряков.
В мероприятии, организованном представительством Россотрудничества в Узбекистане и Центральным военно-морским музеем имени Петра Великого в Санкт-Петербурге, приняли участие ученые из Ташкента, Санкт-Петербурга и Севастополя. Кроме того, на встречу пригласили ветеранов вооруженных сил — воинов-интернационалистов, а также школьников.
© Sputnik/Анна ЖелиховскаяВ Русском доме в Ташкенте состоялся круглый стол, посвященный Дню военно-морского флота
В Русском доме в Ташкенте состоялся круглый стол, посвященный Дню военно-морского флота - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2023
В Русском доме в Ташкенте состоялся круглый стол, посвященный Дню военно-морского флота
© Sputnik/Анна Желиховская
Главными темами обсуждения стали сохранение общей исторической памяти России и Узбекистана о Великой Отечественной войне, а также две значимые памятные даты - победы российского флота в Чесменском и Гангутском сражениях.
Кроме того, исследователи поделились уникальными историческими фактами об Узбекистане, о которых мало кто слышал.
Например, ученый Сергей Климовский (Санкт-Петербург) рассказал о героическом лидере эскадренных миноносцев "Ташкент", который во время Великой Отечественной войны участвовал в обороне Севастополя и Кавказа. Он также вспомнил о десятках тысяч уроженцев Узбекистана, служивших на кораблях и в частях советского военно-морского флота.
© Public domainЛидер эсминцев "Ташкент"
Лидер эсминцев Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2023
Лидер эсминцев "Ташкент"
© Public domain
Кандидат исторических наук, автор учебников по истории Василий Костецкий объяснил, почему крейсер получил такое название.

"Ташкент" — не потому что там ташкентцы служили, хотя и они были, — уточняет историк. — На самом деле в то время лидеры эсминцев называли в честь столиц республик СССР. Поэтому в Великой Отечественной войне также участвовали "Ленинград", "Москва", "Харьков", "Минск", "Баку", "Тбилиси".

Лидер эсминцев участвовал в боях чуть больше года — 375 дней. Затопили его не во время сражений, а в верфи во время ремонта — его внезапно атаковали фашистские самолеты.
Любопытно, что Узбекистан, не имея выхода к морю, тоже имеет морские традиции. О них рассказал Сергей Климовский. Так, в XIX — начале XX века на нынешней территории страны действовали Аральская и Амударьинская флотилии. А моряки внесли большой вклад в экономическое развитие региона.
Историк также поведал о Гангутском сражении, которое произошло 6-7 августа 1714 года.
"Это первая крупная морская победа российского флота в открытом море. Она имела важное общественно-политическое значение для России. Петр Первый приравнивал эту победу к победе под Полтавой в 1709 году, когда были разбиты основные сухопутные силы шведской армии", — рассказал он.
Одна из ярчайших страниц в военно-морской истории России – грандиозная победа в Чесменской бухте. Поэтому неудивительно, что с 2012 года перечень дней воинской славы дополнился Днем победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении. Его отмечают 7 июля.
"Этот день увековечивает память русских моряков, их героизм и мужество, проявленные в период русско-турецкой войны 1768-1974 гг.", — рассказал заведующий филиалом музея Черноморского флота в Севастополе Владимир Клюев.
Он также добавил, что Чесменская битва стала кузницей кадров для будущего Черноморского флота России.
В этом году День военно-морского флота и доблести русских моряков отметят 30 июля в Санкт-Петербурге военно-морским парадом.
"День военно-морского флота празднует вся страна, и я не побоюсь этого слова, весь Советский Союз, все кто имел "закваску" советскую и российскую. Его отмечают в крайнее воскресенье июля. Мы единым отрядом — военно-морской флот и военно-воздушные силы стоим на защите наших стран — Содружества Независимых Государств", — отметил атташе по вопросам обороны при Посольстве РФ в Узбекистане, генерал-майор Андрей Киндяков.
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