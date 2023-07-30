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Как жара влияет на работу мозга
Как жара влияет на работу мозга
Врач: высокая температура воздуха приводит к снижению мозговой активности.
2023-07-30T07:08+0500
2023-07-30T07:08+0500
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мнение эксперта
здоровье
жара
мозг
работа
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Многие люди в жаркую погоду отмечают снижение работоспособности мозга. С чем это связано и как помочь организму, рассказал доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович радио Sputnik.По его словам, питательные вещества поступают в мозг благодаря кровоснабжению. А высокая температура воздуха приводит к сгущению крови, замедляя ее движение по сосудам.Чтобы питание мозга не нарушалось, необходимо употреблять достаточное количество жидкости.Также он добавил, что повышенное потоотделение тоже может негативно сказываться на работоспособности мозга. Ведь на солнце из организма "выпаривается" не только жидкость, но и микроэлементы, необходимые для нормального функционирования мозга.Чтобы не провоцировать обильное выделение пота, он рекомендовал защищать тело от прямых солнечных лучей.В заключение он напомнил о важности правильного питания, отметив, что уменьшение в рационе тяжелой, соленой пищи – жирного мяса, сала, колбас и добавление в него больше овощей, фруктов, холодных супов, овощных рагу, салатов поможет не вводить организм в стрессовую ситуацию в жаркое время.Ранее врач рассказал, как не простудиться из-за летнего дождя.
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это интересно мнение эксперта жара мозг работа
это интересно мнение эксперта жара мозг работа

Как жара влияет на работу мозга

07:08 30.07.2023
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГолубь у фонтана.
Голубь у фонтана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.07.2023
© Sputnik / Алексей Даничев
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Врач: высокая температура воздуха приводит к снижению мозговой активности.
Многие люди в жаркую погоду отмечают снижение работоспособности мозга. С чем это связано и как помочь организму, рассказал доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович радио Sputnik.
По его словам, питательные вещества поступают в мозг благодаря кровоснабжению. А высокая температура воздуха приводит к сгущению крови, замедляя ее движение по сосудам.
"Представьте густоту молока и густоту кефира. Кровь, когда сгущается из-за жары, становится кефирообразной, она с трудом двигается по сосудам, и это влияет на ваше состояние", – объяснил специалист.
Чтобы питание мозга не нарушалось, необходимо употреблять достаточное количество жидкости.
"Рекомендация такая: если жаркий день, то на каждые пять градусов выше 25 градусов надо добавлять пол-литра воды. Напомню, в норме человек должен выпивать полтора-два литра в сутки", – указал Шахнович.
Также он добавил, что повышенное потоотделение тоже может негативно сказываться на работоспособности мозга. Ведь на солнце из организма "выпаривается" не только жидкость, но и микроэлементы, необходимые для нормального функционирования мозга.
"Мы начинаем потеть, и это не очень хорошо для мозга. Потоотделение – это уже лимфатическая система. В жидкости, выделяемой с потом, содержится большое количество микроэлементов. Их снижение (в организме из-за потоотделения, – ред.) неблагоприятно влияет на головной мозг", – отметил врач.
Чтобы не провоцировать обильное выделение пота, он рекомендовал защищать тело от прямых солнечных лучей.
"Не находиться под прямыми лучами солнца, носить легкую одежду, желательно, чтобы это был хлопок, без добавления полиэстера, полусинтетических тканей. И обязательно нужно носить головной убор", – перечислил Шахнович.
В заключение он напомнил о важности правильного питания, отметив, что уменьшение в рационе тяжелой, соленой пищи – жирного мяса, сала, колбас и добавление в него больше овощей, фруктов, холодных супов, овощных рагу, салатов поможет не вводить организм в стрессовую ситуацию в жаркое время.
Ранее врач рассказал, как не простудиться из-за летнего дождя.
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