https://uz.sputniknews.ru/20230730/jara-rabota-mozg-vliyaniye-vrach-rekomendatsii-37375917.html

Как жара влияет на работу мозга

Как жара влияет на работу мозга

Врач: высокая температура воздуха приводит к снижению мозговой активности.

2023-07-30T07:08+0500

2023-07-30T07:08+0500

2023-07-30T07:08+0500

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Многие люди в жаркую погоду отмечают снижение работоспособности мозга. С чем это связано и как помочь организму, рассказал доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович радио Sputnik.По его словам, питательные вещества поступают в мозг благодаря кровоснабжению. А высокая температура воздуха приводит к сгущению крови, замедляя ее движение по сосудам.Чтобы питание мозга не нарушалось, необходимо употреблять достаточное количество жидкости.Также он добавил, что повышенное потоотделение тоже может негативно сказываться на работоспособности мозга. Ведь на солнце из организма "выпаривается" не только жидкость, но и микроэлементы, необходимые для нормального функционирования мозга.Чтобы не провоцировать обильное выделение пота, он рекомендовал защищать тело от прямых солнечных лучей.В заключение он напомнил о важности правильного питания, отметив, что уменьшение в рационе тяжелой, соленой пищи – жирного мяса, сала, колбас и добавление в него больше овощей, фруктов, холодных супов, овощных рагу, салатов поможет не вводить организм в стрессовую ситуацию в жаркое время.Ранее врач рассказал, как не простудиться из-за летнего дождя.

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это интересно мнение эксперта жара мозг работа