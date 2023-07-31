https://uz.sputniknews.ru/20230731/kiyev-nachalo-peregovory-ssha-garantii-bezopasnost-37398500.html
В Киеве объявили о начале переговоров с США о гарантиях безопасности
В Киеве объявили о начале переговоров с США о гарантиях безопасности
Эти гарантии будут действовать до получения Украиной членства в НАТО, заявил глава офиса Владимира Зеленского
2023-07-31T09:16+0500
2023-07-31T09:16+0500
2023-07-31T09:26+0500
россия
украина
киев
нато
армия
безопасность
вашингтон
владимир зеленский
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Киев на этой неделе начнет обсуждать с Вашингтоном двусторонние гарантии безопасности, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает РИА Новости. По словам Ермака, речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также санкциях против России.Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке страны, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Тем не менее упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Также в документе нет каких-либо временных рамок по поводу принятия Украины в альянс. В Киеве выразили надежду, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил о негативном отношении Москвы к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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россия украина киев нато сша гарантии безопасности владимир зеленский глава офиса андрей ермак членство в нато оборонная и финансовая поддержка санкции
россия украина киев нато сша гарантии безопасности владимир зеленский глава офиса андрей ермак членство в нато оборонная и финансовая поддержка санкции
В Киеве объявили о начале переговоров с США о гарантиях безопасности
09:16 31.07.2023 (обновлено: 09:26 31.07.2023)
Эти гарантии будут действовать до получения Украиной членства в НАТО, заявил глава офиса Владимира Зеленского.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik.
Киев на этой неделе начнет обсуждать с Вашингтоном двусторонние гарантии безопасности, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает РИА Новости
.
"Эти гарантии будут действовать до получения Украиной членства в НАТО, что является наиболее надежной гарантией безопасности", — написал он в Telegram-канале.
По словам Ермака, речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также санкциях против России.
Страны G7
в последний день саммита НАТО в Вильнюсе
опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке страны, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Тем не менее упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Также в документе нет каких-либо временных рамок по поводу принятия Украины в альянс. В Киеве выразили надежду, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне
в 2024 году.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, в свою очередь, заявил о негативном отношении Москвы к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров
также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.