https://uz.sputniknews.ru/20230731/kiyev-nachalo-peregovory-ssha-garantii-bezopasnost-37398500.html

В Киеве объявили о начале переговоров с США о гарантиях безопасности

В Киеве объявили о начале переговоров с США о гарантиях безопасности

Эти гарантии будут действовать до получения Украиной членства в НАТО, заявил глава офиса Владимира Зеленского

2023-07-31T09:16+0500

2023-07-31T09:16+0500

2023-07-31T09:26+0500

россия

украина

киев

нато

армия

безопасность

вашингтон

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Киев на этой неделе начнет обсуждать с Вашингтоном двусторонние гарантии безопасности, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает РИА Новости. По словам Ермака, речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также санкциях против России.Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке страны, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Тем не менее упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Также в документе нет каких-либо временных рамок по поводу принятия Украины в альянс. В Киеве выразили надежду, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил о негативном отношении Москвы к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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