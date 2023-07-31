Кубок Азии по дзюдо: Узбекистан завоевывает золото
08:30 31.07.2023 (обновлено: 09:24 31.07.2023)
© НОК УзбекистанаКубок Азии по дзюдо: среди спортсменов до 20 лет определили медалистов в легком весе
В Ташкенте продолжаются соревнования среди молодежи на открытом Кубке Азии по дзюдо.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В открытом Кубке Азии по дзюдо в Ташкенте среди спортсменов до 20 лет определили медалистов в легком весе, сообщает НОК.
© НОК УзбекистанаКубок Азии по дзюдо: среди спортсменов до 20 лет определили медалистов в легком весе
Кубок Азии по дзюдо: среди спортсменов до 20 лет определили медалистов в легком весе
В большинстве весовых категорий золотые награды у узбекистанцев. Так, в числе медалистов:
юноши
-60 кг:
1. Анваржон Иброхимов (Узбекистан)
2. Дилшодбек Хамроев (Узбекистан)
3. Улан Елеуссизов (Казахстан)
3. Бунёд Шукуров (Узбекистан)
-60 кг:
1. Анваржон Иброхимов (Узбекистан)
2. Дилшодбек Хамроев (Узбекистан)
3. Улан Елеуссизов (Казахстан)
3. Бунёд Шукуров (Узбекистан)
-66 кг:
1. Мухаммадяхё Мухамеджонов (Узбекистан)
2. Сердар Рахимов (Туркменистан)
3. Отабек Отаназаров (Узбекистан)
3. Фазлиддин Садриддинзода (Таджикистан)
1. Мухаммадяхё Мухамеджонов (Узбекистан)
2. Сердар Рахимов (Туркменистан)
3. Отабек Отаназаров (Узбекистан)
3. Фазлиддин Садриддинзода (Таджикистан)
-73 кг:
1. Абубакр Шеров (Таджикистан)
2. Нодирбек Мавлонбердиев (Узбекистан)
3. Илхомиддин Джабборов (Таджикистан)
3. Хаджиакбар Тошев (Узбекистан)
девушки
-48 кг:
1. Дурдона Эргашбоева (Узбекистан)
2. Севинч Муродова (Узбекистан)
3. Машхурахон Азимова (Узбекистан)
3. Наимахон Отажонова (Узбекистан)
1. Абубакр Шеров (Таджикистан)
2. Нодирбек Мавлонбердиев (Узбекистан)
3. Илхомиддин Джабборов (Таджикистан)
3. Хаджиакбар Тошев (Узбекистан)
девушки
-48 кг:
1. Дурдона Эргашбоева (Узбекистан)
2. Севинч Муродова (Узбекистан)
3. Машхурахон Азимова (Узбекистан)
3. Наимахон Отажонова (Узбекистан)
-52 кг:
1. Мухайё Ахматова (Узбекистан)
2. Согдиана Рафкатова (Узбекистан)
3. Максуда Бекжонова (Узбекистан)
3. Ахлия Муминова (Таджикистан)
1. Мухайё Ахматова (Узбекистан)
2. Согдиана Рафкатова (Узбекистан)
3. Максуда Бекжонова (Узбекистан)
3. Ахлия Муминова (Таджикистан)
-57 кг:
1. Майса Пардаева (Туркменистан)
2. Элиза Баходирова (Узбекистан)
3. Фарингиз Реджепова (Узбекистан)
3. Бону Авлиёкулова (Узбекистан)
1. Майса Пардаева (Туркменистан)
2. Элиза Баходирова (Узбекистан)
3. Фарингиз Реджепова (Узбекистан)
3. Бону Авлиёкулова (Узбекистан)
-63 кг:
1. Адина Кочконбаева (Кыргызстан)
2. Сарвиноз Хусанова (Узбекистан)
3. Жанар Жолдошева (Кыргызстан)
3. Деспина Бочкова (Узбекистан)
1. Адина Кочконбаева (Кыргызстан)
2. Сарвиноз Хусанова (Узбекистан)
3. Жанар Жолдошева (Кыргызстан)
3. Деспина Бочкова (Узбекистан)
Соревнования среди молодежи на открытом Кубке Азии по дзюдо, проходящем в столице, продолжаются.