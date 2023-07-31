Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230731/kubkye-azii-dzyudo-uzbekistan-zavoyevyvayet-zoloto-37397365.html
Кубок Азии по дзюдо: Узбекистан завоевывает золото
Кубок Азии по дзюдо: Узбекистан завоевывает золото
В Ташкенте продолжаются соревнования среди молодежи на открытом Кубке Азии по дзюдо
2023-07-31T08:30+0500
2023-07-31T09:24+0500
узбекистан
дзюдо
ташкент
кубок азии
кыргызстан
туркменистан
таджикистан
казахстан
медали
золото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37397503_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_38251c298b1aae43ab5fe130eab86264.jpg
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В открытом Кубке Азии по дзюдо в Ташкенте среди спортсменов до 20 лет определили медалистов в легком весе, сообщает НОК. В большинстве весовых категорий золотые награды у узбекистанцев. Так, в числе медалистов:юноши-60 кг:1. Анваржон Иброхимов (Узбекистан)2. Дилшодбек Хамроев (Узбекистан)3. Улан Елеуссизов (Казахстан)3. Бунёд Шукуров (Узбекистан)-66 кг:1. Мухаммадяхё Мухамеджонов (Узбекистан)2. Сердар Рахимов (Туркменистан)3. Отабек Отаназаров (Узбекистан)3. Фазлиддин Садриддинзода (Таджикистан)-73 кг:1. Абубакр Шеров (Таджикистан)2. Нодирбек Мавлонбердиев (Узбекистан)3. Илхомиддин Джабборов (Таджикистан)3. Хаджиакбар Тошев (Узбекистан)девушки-48 кг:1. Дурдона Эргашбоева (Узбекистан)2. Севинч Муродова (Узбекистан)3. Машхурахон Азимова (Узбекистан)3. Наимахон Отажонова (Узбекистан)-52 кг:1. Мухайё Ахматова (Узбекистан)2. Согдиана Рафкатова (Узбекистан)3. Максуда Бекжонова (Узбекистан)3. Ахлия Муминова (Таджикистан)-57 кг:1. Майса Пардаева (Туркменистан)2. Элиза Баходирова (Узбекистан)3. Фарингиз Реджепова (Узбекистан)3. Бону Авлиёкулова (Узбекистан)-63 кг:1. Адина Кочконбаева (Кыргызстан)2. Сарвиноз Хусанова (Узбекистан)3. Жанар Жолдошева (Кыргызстан)3. Деспина Бочкова (Узбекистан)Соревнования среди молодежи на открытом Кубке Азии по дзюдо, проходящем в столице, продолжаются.
узбекистан
ташкент
туркменистан
таджикистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37397503_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7f4eb2849298c4a6b545e678f88f5d64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент дзюдо открытый кубок азии молодежь соревнования золотые медали легкий вес
узбекистан ташкент дзюдо открытый кубок азии молодежь соревнования золотые медали легкий вес

Кубок Азии по дзюдо: Узбекистан завоевывает золото

08:30 31.07.2023 (обновлено: 09:24 31.07.2023)
© НОК УзбекистанаКубок Азии по дзюдо: среди спортсменов до 20 лет определили медалистов в легком весе
Кубок Азии по дзюдо: среди спортсменов до 20 лет определили медалистов в легком весе - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2023
© НОК Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
В Ташкенте продолжаются соревнования среди молодежи на открытом Кубке Азии по дзюдо.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В открытом Кубке Азии по дзюдо в Ташкенте среди спортсменов до 20 лет определили медалистов в легком весе, сообщает НОК.
© НОК УзбекистанаКубок Азии по дзюдо: среди спортсменов до 20 лет определили медалистов в легком весе
Кубок Азии по дзюдо: среди спортсменов до 20 лет определили медалистов в легком весе - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2023
Кубок Азии по дзюдо: среди спортсменов до 20 лет определили медалистов в легком весе
© НОК Узбекистана
В большинстве весовых категорий золотые награды у узбекистанцев. Так, в числе медалистов:
юноши
-60 кг:
1. Анваржон Иброхимов (Узбекистан)
2. Дилшодбек Хамроев (Узбекистан)
3. Улан Елеуссизов (Казахстан)
3. Бунёд Шукуров (Узбекистан)
-66 кг:
1. Мухаммадяхё Мухамеджонов (Узбекистан)
2. Сердар Рахимов (Туркменистан)
3. Отабек Отаназаров (Узбекистан)
3. Фазлиддин Садриддинзода (Таджикистан)
-73 кг:
1. Абубакр Шеров (Таджикистан)
2. Нодирбек Мавлонбердиев (Узбекистан)
3. Илхомиддин Джабборов (Таджикистан)
3. Хаджиакбар Тошев (Узбекистан)

девушки
-48 кг:
1. Дурдона Эргашбоева (Узбекистан)
2. Севинч Муродова (Узбекистан)
3. Машхурахон Азимова (Узбекистан)
3. Наимахон Отажонова (Узбекистан)
-52 кг:
1. Мухайё Ахматова (Узбекистан)
2. Согдиана Рафкатова (Узбекистан)
3. Максуда Бекжонова (Узбекистан)
3. Ахлия Муминова (Таджикистан)
-57 кг:
1. Майса Пардаева (Туркменистан)
2. Элиза Баходирова (Узбекистан)
3. Фарингиз Реджепова (Узбекистан)
3. Бону Авлиёкулова (Узбекистан)
-63 кг:
1. Адина Кочконбаева (Кыргызстан)
2. Сарвиноз Хусанова (Узбекистан)
3. Жанар Жолдошева (Кыргызстан)
3. Деспина Бочкова (Узбекистан)
Соревнования среди молодежи на открытом Кубке Азии по дзюдо, проходящем в столице, продолжаются.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0