https://uz.sputniknews.ru/20230731/kubkye-azii-dzyudo-uzbekistan-zavoyevyvayet-zoloto-37397365.html

Кубок Азии по дзюдо: Узбекистан завоевывает золото

Кубок Азии по дзюдо: Узбекистан завоевывает золото

В Ташкенте продолжаются соревнования среди молодежи на открытом Кубке Азии по дзюдо

2023-07-31T08:30+0500

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узбекистан

дзюдо

ташкент

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В открытом Кубке Азии по дзюдо в Ташкенте среди спортсменов до 20 лет определили медалистов в легком весе, сообщает НОК. В большинстве весовых категорий золотые награды у узбекистанцев. Так, в числе медалистов:юноши-60 кг:1. Анваржон Иброхимов (Узбекистан)2. Дилшодбек Хамроев (Узбекистан)3. Улан Елеуссизов (Казахстан)3. Бунёд Шукуров (Узбекистан)-66 кг:1. Мухаммадяхё Мухамеджонов (Узбекистан)2. Сердар Рахимов (Туркменистан)3. Отабек Отаназаров (Узбекистан)3. Фазлиддин Садриддинзода (Таджикистан)-73 кг:1. Абубакр Шеров (Таджикистан)2. Нодирбек Мавлонбердиев (Узбекистан)3. Илхомиддин Джабборов (Таджикистан)3. Хаджиакбар Тошев (Узбекистан)девушки-48 кг:1. Дурдона Эргашбоева (Узбекистан)2. Севинч Муродова (Узбекистан)3. Машхурахон Азимова (Узбекистан)3. Наимахон Отажонова (Узбекистан)-52 кг:1. Мухайё Ахматова (Узбекистан)2. Согдиана Рафкатова (Узбекистан)3. Максуда Бекжонова (Узбекистан)3. Ахлия Муминова (Таджикистан)-57 кг:1. Майса Пардаева (Туркменистан)2. Элиза Баходирова (Узбекистан)3. Фарингиз Реджепова (Узбекистан)3. Бону Авлиёкулова (Узбекистан)-63 кг:1. Адина Кочконбаева (Кыргызстан)2. Сарвиноз Хусанова (Узбекистан)3. Жанар Жолдошева (Кыргызстан)3. Деспина Бочкова (Узбекистан)Соревнования среди молодежи на открытом Кубке Азии по дзюдо, проходящем в столице, продолжаются.

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