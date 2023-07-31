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Учебно-боевые центры РФ и Беларуси будут работать на базе воинских частей — МИД
Учебно-боевые центры РФ и Беларуси будут работать на базе воинских частей — МИД
В настоящее время реализуется план совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства
2023-07-31T09:58+0500
2023-07-31T09:58+0500
2023-07-31T11:21+0500
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учебно-боевой центр
военный объект
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мид рф
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сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Учебно-боевые центры совместной подготовки российских и белорусских военнослужащих могут быть созданы практически для всех видов войск, они будут работать на базе воинских частей. Об этом рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, сообщает РИА Новости.Сроки размещения российских военных объектов в Барановичах и Вилейке продлены на 25 лет. Утверждена программа военно-технического сотрудничества до 2025 года, добавил он.Кроме того, завершается процесс ратификации российско-белорусского соглашения о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. В настоящее время, уточнил Полищук, рассматривается возможность создания таких центров практически для всех видов войск. Действовать они будут на базе воинских частей как в России, так и Беларуси.В середине июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об учебно-боевых центрах совместной подготовки военнослужащих. Документ регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров.
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россия беларусь учебно-боевой центр совместная подготовка российских и белорусских военнослужащих войска воинские части
россия беларусь учебно-боевой центр совместная подготовка российских и белорусских военнослужащих войска воинские части
Учебно-боевые центры РФ и Беларуси будут работать на базе воинских частей — МИД
09:58 31.07.2023 (обновлено: 11:21 31.07.2023)
В настоящее время реализуется план совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik.
Учебно-боевые центры совместной подготовки российских и белорусских военнослужащих могут быть созданы практически для всех видов войск, они будут работать на базе воинских частей. Об этом рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, сообщает РИА Новости
.
"В настоящее время реализуется план совместных мероприятий по обеспечению военной безопасности Союзного государства, функционирует совместная региональная группировка войск, на территории двух стран на регулярной основе проводятся масштабные совместные учения", — сообщил Полищук.
Сроки размещения российских военных объектов в Барановичах и Вилейке продлены на 25 лет. Утверждена программа военно-технического сотрудничества до 2025 года, добавил он.
Кроме того, завершается процесс ратификации российско-белорусского соглашения о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.
"Белорусская сторона ратифицировала его в июле", — напомнил дипломат.
В настоящее время, уточнил Полищук, рассматривается возможность создания таких центров практически для всех видов войск. Действовать они будут на базе воинских частей как в России, так и Беларуси.
В середине июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией об учебно-боевых центрах совместной подготовки военнослужащих. Документ регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Беларуси и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров.