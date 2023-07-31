https://uz.sputniknews.ru/20230731/snaryad-vsu-popal-v-passajirskiy-avtobus-v-donetske-37421101.html

Снаряд ВСУ попал в пассажирский автобус в Донецке, есть погибшие

Снаряд ВСУ попал в пассажирский автобус в Донецке, есть погибшие

В результате обстрела два человека погибли, шесть - ранены, сообщил Денис Пушилин.

2023-07-31T14:25+0500

2023-07-31T14:25+0500

2023-07-31T15:02+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

спецоперация

украина

всу

обстрел

автобус

денис пушилин

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ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка, в результате чего уничтожен пассажирский автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина. Погибли два человека, еще шестеро ранены.В результате обстрела города пострадало еще четыре автобуса в Куйбышевском районе. Также полностью сгорели два легковых автомобиля.Артиллерия ВСУ нанесла удар по оживленному месту в центре Донецка. В шаговой доступности от места падения снарядов ВСУ находится здание торгового центра, магазины и транспортные развязки.

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