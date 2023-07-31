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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230731/snaryad-vsu-popal-v-passajirskiy-avtobus-v-donetske-37421101.html
Снаряд ВСУ попал в пассажирский автобус в Донецке, есть погибшие
Снаряд ВСУ попал в пассажирский автобус в Донецке, есть погибшие
В результате обстрела два человека погибли, шесть - ранены, сообщил Денис Пушилин.
2023-07-31T14:25+0500
2023-07-31T15:02+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
спецоперация
украина
всу
обстрел
автобус
денис пушилин
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ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка, в результате чего уничтожен пассажирский автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина. Погибли два человека, еще шестеро ранены.В результате обстрела города пострадало еще четыре автобуса в Куйбышевском районе. Также полностью сгорели два легковых автомобиля.Артиллерия ВСУ нанесла удар по оживленному месту в центре Донецка. В шаговой доступности от места падения снарядов ВСУ находится здание торгового центра, магазины и транспортные развязки.
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россия днр донецк обстрел всу автобус уничтожен два человека погибли шестеро ранены пострадало четыре автобуса куйбышевский район спецоперация специальная военная операция
россия днр донецк обстрел всу автобус уничтожен два человека погибли шестеро ранены пострадало четыре автобуса куйбышевский район спецоперация специальная военная операция

Снаряд ВСУ попал в пассажирский автобус в Донецке, есть погибшие

14:25 31.07.2023 (обновлено: 15:02 31.07.2023)
© RIA NovostiПоследствия обстрела Донецка. Архивное фото
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2023
© RIA Novosti
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В результате обстрела два человека погибли, шесть — ранены, сообщил Денис Пушилин.
ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка, в результате чего уничтожен пассажирский автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина. Погибли два человека, еще шестеро ранены.

"Сегодня утром ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) обстреляли центр Донецка. Попадания зафиксированы в Ворошиловском и Куйбышевском районах. В результате обстрела уничтожен пассажирский автобус. По предварительным данным, два человека погибли и шесть ранены. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

В результате обстрела города пострадало еще четыре автобуса в Куйбышевском районе. Также полностью сгорели два легковых автомобиля.
Артиллерия ВСУ нанесла удар по оживленному месту в центре Донецка. В шаговой доступности от места падения снарядов ВСУ находится здание торгового центра, магазины и транспортные развязки.
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