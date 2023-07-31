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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20230731/ssha-rasskazali-manevr-rossiyskaya-razvedka-protiv-vsu-37398716.html
В США рассказали о маневре российской разведки против ВСУ
В США рассказали о маневре российской разведки против ВСУ
Украинцы не могут чинить боевые машины у себя в стране, потому что у россиян есть возможность взорвать ремонтные мастерские
2023-07-31T09:34+0500
2023-07-31T09:34+0500
россия
спецоперация россии по защите донбасса
украина
всу
цру
киев
разведка
техника
военная техника
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Российская разведка быстро находит и уничтожает места, где украинцы ремонтируют танки, поэтому у ВСУ возникает острая нехватка бронетехники на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works, сообщает РИА Новости.Ведущий YouTube-канала отметил, что Киев вынужден отправлять поврежденную технику на восстановление в Польшу, что занимает много времени и существенно подрывает боеспособность ВСУ на передовой.Украинская армия 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Президент России Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.
россия
украина
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россия украина всу российская разведка боевые машины техника ремонтные мастерские поврежденная техника восстановление польша украинская армия
россия украина всу российская разведка боевые машины техника ремонтные мастерские поврежденная техника восстановление польша украинская армия

В США рассказали о маневре российской разведки против ВСУ

09:34 31.07.2023
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты ведут огонь из гаубицы М777 в Херсонской области, Украина, 9 января 2023 года. Архивное фото
Украинские солдаты ведут огонь из гаубицы М777 в Херсонской области, Украина, 9 января 2023 года. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Libkos
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Украинцы не могут чинить боевые машины у себя в стране, потому что у россиян есть возможность взорвать ремонтные мастерские.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Российская разведка быстро находит и уничтожает места, где украинцы ремонтируют танки, поэтому у ВСУ возникает острая нехватка бронетехники на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works, сообщает РИА Новости.

"Украинцы не могут чинить боевые машины у себя в стране, потому что у россиян есть возможность взорвать ремонтные мастерские. Украинцы знают, что российская разведка быстро найдет, где они расположены, после чего танки станут первоочередной целью", — сказал офицер.

Ведущий YouTube-канала отметил, что Киев вынужден отправлять поврежденную технику на восстановление в Польшу, что занимает много времени и существенно подрывает боеспособность ВСУ на передовой.
Украинская армия 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Президент России Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.
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