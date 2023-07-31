https://uz.sputniknews.ru/20230731/ssha-rasskazali-manevr-rossiyskaya-razvedka-protiv-vsu-37398716.html

В США рассказали о маневре российской разведки против ВСУ

В США рассказали о маневре российской разведки против ВСУ

Украинцы не могут чинить боевые машины у себя в стране, потому что у россиян есть возможность взорвать ремонтные мастерские

2023-07-31T09:34+0500

2023-07-31T09:34+0500

2023-07-31T09:34+0500

россия

спецоперация россии по защите донбасса

украина

всу

цру

киев

разведка

техника

военная техника

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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Российская разведка быстро находит и уничтожает места, где украинцы ремонтируют танки, поэтому у ВСУ возникает острая нехватка бронетехники на фронте, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works, сообщает РИА Новости.Ведущий YouTube-канала отметил, что Киев вынужден отправлять поврежденную технику на восстановление в Польшу, что занимает много времени и существенно подрывает боеспособность ВСУ на передовой.Украинская армия 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Президент России Владимир Путин отметил, что попытки продвижения ВСУ провалились, войска противника остановлены и отброшены на исходные позиции.

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