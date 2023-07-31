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Только за июль Украина потеряла почти 21 тыс. солдат — Шойгу

Только за июль Украина потеряла почти 21 тыс. солдат — Шойгу

ВСУ предпринимает отчаянные попытки атаковать, но продвижения украинских формирований нет, отметил министр обороны РФ.

2023-07-31T16:29+0500

2023-07-31T16:29+0500

2023-07-31T17:04+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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спецоперация

сергей шойгу

министр

украина

всу

теракт

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ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Только за последний месяц Украина потеряла 20 824 военнослужащих и 2 227 единиц различного вооружения, включая 10 танков Leopard, 11 БМП Bradley и десятки западных артиллерийских установок, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По данным министра, Киев потерял помимо прочего 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши. При этом киевские власти отчаянно бросают новые силы на штурм российских позиций, однако благодаря упорству военных РФ продвижения противника нет, подчеркнул Шойгу.На фоне неудачного "контрнаступления" Киев сосредоточился на попытках террористических атак на гражданские объекты в России, отметил министр.В связи с этим в России приняты меры по усилению защиты гражданской инфраструктуры, подчеркнул Шойгу.

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