https://uz.sputniknews.ru/20230731/tolko-za-iyul-ukraina-poteryala-pochti-21-tys-soldat--shoygu-37427574.html
Только за июль Украина потеряла почти 21 тыс. солдат — Шойгу
Только за июль Украина потеряла почти 21 тыс. солдат — Шойгу
ВСУ предпринимает отчаянные попытки атаковать, но продвижения украинских формирований нет, отметил министр обороны РФ.
2023-07-31T16:29+0500
2023-07-31T16:29+0500
2023-07-31T17:04+0500
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министр
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теракт
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ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Только за последний месяц Украина потеряла 20 824 военнослужащих и 2 227 единиц различного вооружения, включая 10 танков Leopard, 11 БМП Bradley и десятки западных артиллерийских установок, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По данным министра, Киев потерял помимо прочего 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши. При этом киевские власти отчаянно бросают новые силы на штурм российских позиций, однако благодаря упорству военных РФ продвижения противника нет, подчеркнул Шойгу.На фоне неудачного "контрнаступления" Киев сосредоточился на попытках террористических атак на гражданские объекты в России, отметил министр.В связи с этим в России приняты меры по усилению защиты гражданской инфраструктуры, подчеркнул Шойгу.
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россия специальная военная операция спецоперация донбасс украина всу вооруженные силы потери контрнаступление министр обороны россии сергей шойгу
россия специальная военная операция спецоперация донбасс украина всу вооруженные силы потери контрнаступление министр обороны россии сергей шойгу
Только за июль Украина потеряла почти 21 тыс. солдат — Шойгу
16:29 31.07.2023 (обновлено: 17:04 31.07.2023)
ВСУ предпринимает отчаянные попытки атаковать, но продвижения украинских формирований нет, отметил министр обороны РФ.
ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Только за последний месяц Украина потеряла 20 824 военнослужащих и 2 227 единиц различного вооружения, включая 10 танков Leopard, 11 БМП Bradley и десятки западных артиллерийских установок, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека, и 2 227 единиц различного вооружения", — сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
По данным министра, Киев потерял помимо прочего 10 танков Leopard, 11 американских БМП Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.
"Очевидно, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт", — добавил министр.
При этом киевские власти отчаянно бросают новые силы на штурм российских позиций, однако благодаря упорству военных РФ продвижения противника нет, подчеркнул Шойгу.
"Командование вооруженных сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действиям, выдержке и упорству российских военнослужащих продвижения противника не допущено", — сказал Шойгу.
На фоне неудачного "контрнаступления" Киев сосредоточился на попытках террористических атак на гражданские объекты в России, отметил министр.
"На фоне неудачного так называемого "контрнаступления" киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации", — сказал он.
В связи с этим в России приняты меры по усилению защиты гражданской инфраструктуры, подчеркнул Шойгу.