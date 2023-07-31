Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230731/uzbekistan-eksport-dyni-infografika-37431132.html
Узбекистан экспортировал дыни в 11 стран мира
Узбекистан экспортировал дыни в 11 стран мира
Общий объем экспорта составил 79,9 тыс. тонн на сумму $16,7 млн.
2023-07-31T18:51+0500
2023-07-31T19:21+0500
узбекистан
инфографика
экспорт
дыня
казахстан
россия
кыргызстан
беларусь
таджикистан
монголия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37430419_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_eb5db9ac88ca7f17cefd9a020b01c75b.png
По предварительным данным Агентства статистики, в январе—июне 2023 года Узбекистан экспортировал в 11 стран мира 79,9 тысячи тонн дынь на сумму 16,7 миллиона долларов США.По сравнению с соответствующим периодом 2022 года объем экспорта дыни увеличился на 16,8 тыс. тонн.В какие страны Узбекистан больше всего экспортировал дынь за 6 месяцев 2023 года:
узбекистан
казахстан
россия
беларусь
таджикистан
монголия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37430419_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_0de37d3a4b12eebd226bf45895502f84.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан экспорт статистика дыни казахстан россия кыргызстан беларусь таджикистан монголия
узбекистан экспорт статистика дыни казахстан россия кыргызстан беларусь таджикистан монголия

Узбекистан экспортировал дыни в 11 стран мира

18:51 31.07.2023 (обновлено: 19:21 31.07.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
Общий объем экспорта составил 79,9 тыс. тонн на сумму $16,7 млн.
В какие страны Узбекистан экспортировал больше всего дынь за январь - июнь 2023 года инфографика - Sputnik Узбекистан
В какие страны Узбекистан экспортировал больше всего дынь за январь - июнь 2023 года инфографика - Sputnik Узбекистан
По предварительным данным Агентства статистики, в январе—июне 2023 года Узбекистан экспортировал в 11 стран мира 79,9 тысячи тонн дынь на сумму 16,7 миллиона долларов США.
По сравнению с соответствующим периодом 2022 года объем экспорта дыни увеличился на 16,8 тыс. тонн.
В какие страны Узбекистан больше всего экспортировал дынь за 6 месяцев 2023 года:
Казахстан - 35,7 тыс. тонн
Россия - 29,3 тыс. тонн
Кыргызстан - 12,6 тыс. тонн
Беларусь - 1,3 тыс. тонн
Таджикистан - 664 тонны
Монголия - 143 тонны
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0