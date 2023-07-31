https://uz.sputniknews.ru/20230731/uzbekistan-eksport-dyni-infografika-37431132.html

Узбекистан экспортировал дыни в 11 стран мира

Узбекистан экспортировал дыни в 11 стран мира

Общий объем экспорта составил 79,9 тыс. тонн на сумму $16,7 млн.

2023-07-31T18:51+0500

2023-07-31T18:51+0500

2023-07-31T19:21+0500

узбекистан

инфографика

экспорт

дыня

казахстан

россия

кыргызстан

беларусь

таджикистан

монголия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37430419_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_eb5db9ac88ca7f17cefd9a020b01c75b.png

По предварительным данным Агентства статистики, в январе—июне 2023 года Узбекистан экспортировал в 11 стран мира 79,9 тысячи тонн дынь на сумму 16,7 миллиона долларов США.По сравнению с соответствующим периодом 2022 года объем экспорта дыни увеличился на 16,8 тыс. тонн.В какие страны Узбекистан больше всего экспортировал дынь за 6 месяцев 2023 года:

узбекистан

казахстан

россия

беларусь

таджикистан

монголия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан экспорт статистика дыни казахстан россия кыргызстан беларусь таджикистан монголия