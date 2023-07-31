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Узбекистан экспортировал дыни в 11 стран мира
Узбекистан экспортировал дыни в 11 стран мира
Общий объем экспорта составил 79,9 тыс. тонн на сумму $16,7 млн.
2023-07-31T18:51+0500
2023-07-31T18:51+0500
2023-07-31T19:21+0500
узбекистан
инфографика
экспорт
дыня
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По предварительным данным Агентства статистики, в январе—июне 2023 года Узбекистан экспортировал в 11 стран мира 79,9 тысячи тонн дынь на сумму 16,7 миллиона долларов США.По сравнению с соответствующим периодом 2022 года объем экспорта дыни увеличился на 16,8 тыс. тонн.В какие страны Узбекистан больше всего экспортировал дынь за 6 месяцев 2023 года:
узбекистан
казахстан
россия
беларусь
таджикистан
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узбекистан экспорт статистика дыни казахстан россия кыргызстан беларусь таджикистан монголия
узбекистан экспорт статистика дыни казахстан россия кыргызстан беларусь таджикистан монголия
Узбекистан экспортировал дыни в 11 стран мира
18:51 31.07.2023 (обновлено: 19:21 31.07.2023)
Общий объем экспорта составил 79,9 тыс. тонн на сумму $16,7 млн.
По предварительным данным Агентства статистики, в январе—июне 2023 года Узбекистан экспортировал в 11 стран мира 79,9 тысячи тонн дынь на сумму 16,7 миллиона долларов США.
По сравнению с соответствующим периодом 2022 года объем экспорта дыни увеличился на 16,8 тыс. тонн.
В какие страны Узбекистан больше всего экспортировал дынь за 6 месяцев 2023 года:
Казахстан - 35,7 тыс. тонн
Кыргызстан - 12,6 тыс. тонн