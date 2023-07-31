https://uz.sputniknews.ru/20230731/uzbekistan-privivki-besplatno-spisok-37235677.html
Какие прививки в Узбекистане можно получить бесплатно — список
Какие прививки в Узбекистане можно получить бесплатно — список
В республике утвержден национальный календарь профилактических прививок, которые человек должен получить со дня рождения до 16 лет. Кроме того, есть календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
2023-07-31T11:12+0500
2023-07-31T11:12+0500
2023-07-31T11:32+0500
узбекистан
общество
вакцинация
дети
медицина
прививки
заболевания
здоровье
гепатит
вирус папилломы человека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/0f/23996033_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_57d7bcaea46bae4a271d9cf8bd53aba1.jpg
В Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья сообщили, что в Узбекистане с начала 2023 года выявили 164 случая заболевания корью. Специалисты пояснили, что заболевание диагностировали в основном у граждан, находившихся в контакте с больными корью, приехавшими из-за границы.По данным ВОЗ, в 2023 году эпидемиологическая ситуация по этому заболеванию в мире ухудшилась из-за отказа от вакцинации.Корь — заразное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Вакцинация против этого заболевания входит в календарь профилактических прививок. Там она обозначена как КПК — трехвалентная живая вакцина против кори, паротита и краснухи. Вакцину делают два раза — в возрасте 12-ти месяцев и шести лет.С 2019 года в Узбекистане проводят вакцинацию девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ) с 9 лет. В связи с этим национальный календарь пополнился еще одной обязательной прививкой за счет государства.Кроме того, в республике разработали календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В этом случае вакцинации подлежат в том числе:В таком календаре, помимо контингента, также указаны наименование прививки, возраст вакцинации и срок ревакцинации. В этот календарь также включили вакцинацию против COVID-19.
https://uz.sputniknews.ru/20230726/vrach-rasskazala-kak-nye-pereputat-kor-prostudoy-37247671.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/0f/23996033_92:24:826:574_1920x0_80_0_0_db78adce67ac505a20aae4fe226d2858.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан общество вакцинация дети прививки заболевания здоровье гепатит вирус папилломы человека корь
узбекистан общество вакцинация дети прививки заболевания здоровье гепатит вирус папилломы человека корь
Какие прививки в Узбекистане можно получить бесплатно — список
11:12 31.07.2023 (обновлено: 11:32 31.07.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
В республике утвержден национальный календарь профилактических прививок, которые человек должен получить со дня рождения до 16 лет. Кроме того, есть календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
В Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья сообщили, что в Узбекистане с начала 2023 года выявили 164 случая заболевания корью. Специалисты пояснили, что заболевание диагностировали в основном у граждан, находившихся в контакте с больными корью, приехавшими из-за границы.
“В настоящее время эпидемиологическая ситуация по кори в Узбекистане находится под контролем. Лица, находившиеся в контакте с больными корью, охвачены профилактической вакцинацией”, — уточнили в Комитете.
По данным ВОЗ, в 2023 году эпидемиологическая ситуация по этому заболеванию в мире ухудшилась из-за отказа от вакцинации.
Корь — заразное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Вакцинация против этого заболевания входит в календарь профилактических прививок. Там она обозначена как КПК — трехвалентная живая вакцина против кори, паротита и краснухи. Вакцину делают два раза — в возрасте 12-ти месяцев и шести лет.
С 2019 года в Узбекистане проводят вакцинацию девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ) с 9 лет. В связи с этим национальный календарь пополнился еще одной обязательной прививкой за счет государства.
Кроме того, в республике разработали календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В этом случае вакцинации подлежат в том числе:
люди, занимающиеся отловом и содержанием безнадзорных животных;
обслуживающие канализационные сооружения;
работающие в сферах медицины, образования, пищевой промышленности;
дети дошкольного возрасти и лица старше 60 лет с хроническими соматическими заболеваниями, часто болеющие ОРЗ;
дети и взрослые, в семьях которых есть больной хроническим гепатитом В;
дети из домов ребенка и интернатов;
дети и взрослые, регулярно получающие кровь и ее препараты, а также находящиеся на гемодиализе и онкогематологические больные.
В таком календаре, помимо контингента, также указаны наименование прививки, возраст вакцинации и срок ревакцинации. В этот календарь также включили вакцинацию против COVID-19.