https://uz.sputniknews.ru/20230731/uzbekistan-privivki-besplatno-spisok-37235677.html

Какие прививки в Узбекистане можно получить бесплатно — список

Какие прививки в Узбекистане можно получить бесплатно — список

В республике утвержден национальный календарь профилактических прививок, которые человек должен получить со дня рождения до 16 лет. Кроме того, есть календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

2023-07-31T11:12+0500

2023-07-31T11:12+0500

2023-07-31T11:32+0500

узбекистан

общество

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заболевания

здоровье

гепатит

вирус папилломы человека

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В Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья сообщили, что в Узбекистане с начала 2023 года выявили 164 случая заболевания корью. Специалисты пояснили, что заболевание диагностировали в основном у граждан, находившихся в контакте с больными корью, приехавшими из-за границы.По данным ВОЗ, в 2023 году эпидемиологическая ситуация по этому заболеванию в мире ухудшилась из-за отказа от вакцинации.Корь — заразное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Вакцинация против этого заболевания входит в календарь профилактических прививок. Там она обозначена как КПК — трехвалентная живая вакцина против кори, паротита и краснухи. Вакцину делают два раза — в возрасте 12-ти месяцев и шести лет.С 2019 года в Узбекистане проводят вакцинацию девочек против вируса папилломы человека (ВПЧ) с 9 лет. В связи с этим национальный календарь пополнился еще одной обязательной прививкой за счет государства.Кроме того, в республике разработали календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В этом случае вакцинации подлежат в том числе:В таком календаре, помимо контингента, также указаны наименование прививки, возраст вакцинации и срок ревакцинации. В этот календарь также включили вакцинацию против COVID-19.

https://uz.sputniknews.ru/20230726/vrach-rasskazala-kak-nye-pereputat-kor-prostudoy-37247671.html

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2023

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узбекистан общество вакцинация дети прививки заболевания здоровье гепатит вирус папилломы человека корь