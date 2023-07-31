https://uz.sputniknews.ru/20230731/uzbekistan-transportnyy-koridor-turkmenistan-iran-37430601.html

Узбекистан может запустить транспортный коридор с Туркменистаном и Ираном

Узбекистан может запустить транспортный коридор с Туркменистаном и Ираном

Подписание соответствующего соглашения обсудили представители профильных ведомств в ходе совещания в формате видеоконференции.

2023-07-31T18:02+0500

2023-07-31T18:02+0500

2023-07-31T19:13+0500

узбекистан

иран

туркменистан

транспорт

транспортный коридор

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ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Узбекистан может запустить международный транспортный и транзитный коридор с Ираном и Туркменистаном. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта республики.Подписание соответствующего соглашения обсудили представители министерства транспорта Узбекистана и министерства дорог и городского развития Ирана в ходе совещания в формате видеоконференции.Кроме того, представители профильных ведомств обсудили снижение сборов при международных автомобильных перевозках по территории Ирана, возможности использования портов “Бандар-Аббас” и “Чабахор” для экспортных и импортных грузов и развитие транспортного коридора "Узбекистан-Афганистан-Иран", уточнила пресс-служба.Ранее представители министерства обсудили с китайскими коллегами создание "умного" транспорта.

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