https://uz.sputniknews.ru/20230731/uzbekistan-transportnyy-koridor-turkmenistan-iran-37430601.html
Узбекистан может запустить транспортный коридор с Туркменистаном и Ираном
Узбекистан может запустить транспортный коридор с Туркменистаном и Ираном
Подписание соответствующего соглашения обсудили представители профильных ведомств в ходе совещания в формате видеоконференции.
2023-07-31T18:02+0500
2023-07-31T18:02+0500
2023-07-31T19:13+0500
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иран
туркменистан
транспорт
транспортный коридор
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ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Узбекистан может запустить международный транспортный и транзитный коридор с Ираном и Туркменистаном. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта республики.Подписание соответствующего соглашения обсудили представители министерства транспорта Узбекистана и министерства дорог и городского развития Ирана в ходе совещания в формате видеоконференции.Кроме того, представители профильных ведомств обсудили снижение сборов при международных автомобильных перевозках по территории Ирана, возможности использования портов “Бандар-Аббас” и “Чабахор” для экспортных и импортных грузов и развитие транспортного коридора "Узбекистан-Афганистан-Иран", уточнила пресс-служба.Ранее представители министерства обсудили с китайскими коллегами создание "умного" транспорта.
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узбекистан иран туркменистан международный транспортный транзитный коридор министерство транспорта министерство дорог городского развития совещание
узбекистан иран туркменистан международный транспортный транзитный коридор министерство транспорта министерство дорог городского развития совещание
Узбекистан может запустить транспортный коридор с Туркменистаном и Ираном
18:02 31.07.2023 (обновлено: 19:13 31.07.2023)
Подписание соответствующего соглашения обсудили представители профильных ведомств в ходе совещания в формате видеоконференции.
ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik.
Узбекистан может запустить международный транспортный и транзитный коридор с Ираном и Туркменистаном. Об этом сообщила
пресс-служба Министерства транспорта республики.
Подписание соответствующего соглашения обсудили представители министерства транспорта Узбекистана и министерства дорог и городского развития Ирана в ходе совещания в формате видеоконференции.
Кроме того, представители профильных ведомств обсудили снижение сборов при международных автомобильных перевозках по территории Ирана, возможности использования портов “Бандар-Аббас” и “Чабахор” для экспортных и импортных грузов и развитие транспортного коридора "Узбекистан-Афганистан-Иран", уточнила пресс-служба.
Ранее представители министерства обсудили с китайскими коллегами создание "умного" транспорта.