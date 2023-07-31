https://uz.sputniknews.ru/20230731/uzbekistan-vrucheniye-nagrudnyy-znak-drujba-narodov-37401033.html

Кому в Узбекистане вручили нагрудный знак "Дружбы народов"

Кому в Узбекистане вручили нагрудный знак "Дружбы народов"

Торжественное вручение нагрудных знаков прошло в Ташкенте по случаю Дня дружбы народов, который отметили 30 июля

2023-07-31T10:19+0500

2023-07-31T10:19+0500

2023-07-31T11:03+0500

узбекистан

нагрудный знак

дружба народов

ташкент

танзила нарбаева

шерзод асадов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37401159_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bcd041250dfeb190a15bdb8bbf5879aa.jpg

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В этом году нагрудным знаком "Дружбы народов" за вклад в укрепление межнациональных отношений в Узбекистане наградили 150 узбекистанцев и зарубежных партнеров. Среди них представители СМИ, активисты обществ дружбы и представители организаций-партнеров. Об этом сообщает министерство культуры и спорта.Праздничное поздравление Шавката Мирзиёева зачитал пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Затем нагрудный знак "Дружбы народов" вручили председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжон Исмаилов.Знак "Дружбы народов" учрежден в 2021 году по инициативе президента. В настоящее время в Узбекистане проживают представители более 130 национальностей и народностей, 16 религиозных конфессий. Кроме того, в республике действуют 156 национальных культурных центров и 38 обществ дружбы.Напомним, президент подписал указ о награждении группы соотечественников в связи с Днем дружбы народов. Ордена "Дустлик" и ”Соглом авлод учун” II степени, а также медаль "Шухрат" за большие заслуги в сохранении атмосферы межнационального согласия и дружбы, доброты и взаимопонимания между представителями разных наций и народностей, развитии их национальной культуры, обычаев и традиций в республике получили 26 узбекистанцев.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент нагрудный знак дружба народов награждение вручение пресс-секретарь шерзод асадов танзила нарбаева укрепление межнациональных отношений узбекистанцы зарубежные партнеры соотечественники