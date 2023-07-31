https://uz.sputniknews.ru/20230731/uzbekistan-vrucheniye-nagrudnyy-znak-drujba-narodov-37401033.html
Кому в Узбекистане вручили нагрудный знак "Дружбы народов"
Кому в Узбекистане вручили нагрудный знак "Дружбы народов"
Торжественное вручение нагрудных знаков прошло в Ташкенте по случаю Дня дружбы народов, который отметили 30 июля
2023-07-31T10:19+0500
2023-07-31T10:19+0500
2023-07-31T11:03+0500
узбекистан
нагрудный знак
дружба народов
ташкент
танзила нарбаева
шерзод асадов
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ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. В этом году нагрудным знаком "Дружбы народов" за вклад в укрепление межнациональных отношений в Узбекистане наградили 150 узбекистанцев и зарубежных партнеров. Среди них представители СМИ, активисты обществ дружбы и представители организаций-партнеров. Об этом сообщает министерство культуры и спорта.Праздничное поздравление Шавката Мирзиёева зачитал пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Затем нагрудный знак "Дружбы народов" вручили председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжон Исмаилов.Знак "Дружбы народов" учрежден в 2021 году по инициативе президента. В настоящее время в Узбекистане проживают представители более 130 национальностей и народностей, 16 религиозных конфессий. Кроме того, в республике действуют 156 национальных культурных центров и 38 обществ дружбы.Напомним, президент подписал указ о награждении группы соотечественников в связи с Днем дружбы народов. Ордена "Дустлик" и ”Соглом авлод учун” II степени, а также медаль "Шухрат" за большие заслуги в сохранении атмосферы межнационального согласия и дружбы, доброты и взаимопонимания между представителями разных наций и народностей, развитии их национальной культуры, обычаев и традиций в республике получили 26 узбекистанцев.
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узбекистан ташкент нагрудный знак дружба народов награждение вручение пресс-секретарь шерзод асадов танзила нарбаева укрепление межнациональных отношений узбекистанцы зарубежные партнеры соотечественники
узбекистан ташкент нагрудный знак дружба народов награждение вручение пресс-секретарь шерзод асадов танзила нарбаева укрепление межнациональных отношений узбекистанцы зарубежные партнеры соотечественники
Кому в Узбекистане вручили нагрудный знак "Дружбы народов"
10:19 31.07.2023 (обновлено: 11:03 31.07.2023)
Торжественное вручение нагрудных знаков прошло в Ташкенте по случаю Дня дружбы народов, который отметили 30 июля.
ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik.
В этом году нагрудным знаком "Дружбы народов" за вклад в укрепление межнациональных отношений в Узбекистане наградили 150 узбекистанцев и зарубежных партнеров. Среди них представители СМИ, активисты обществ дружбы и представители организаций-партнеров. Об этом сообщает министерство культуры и спорта
.
Праздничное поздравление Шавката Мирзиёева зачитал пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Затем нагрудный знак "Дружбы народов" вручили председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева и спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжон Исмаилов.
Знак "Дружбы народов" учрежден в 2021 году по инициативе президента.
В настоящее время в Узбекистане проживают представители более 130 национальностей и народностей, 16 религиозных конфессий. Кроме того, в республике действуют 156 национальных культурных центров и 38 обществ дружбы.
Напомним, президент подписал указ
о награждении группы соотечественников в связи с Днем дружбы народов. Ордена "Дустлик" и ”Соглом авлод учун” II степени, а также медаль "Шухрат" за большие заслуги в сохранении атмосферы межнационального согласия и дружбы, доброты и взаимопонимания между представителями разных наций и народностей, развитии их национальной культуры, обычаев и традиций в республике получили 26 узбекистанцев.