https://uz.sputniknews.ru/20230801/indeks-plova-iyul-uzbekistan-infografika-37476970.html
Где самый дорогой плов в Узбекистане — индекс национального блюда
Где самый дорогой плов в Узбекистане — индекс национального блюда
Впервые Госкомстат Узбекистана ввел "Индекс плова" в январе 2020 года. По нему можно проследить, как изменились цены за одну порцию блюда в разных областях страны.
2023-08-01T20:49+0500
2023-08-01T20:49+0500
2023-08-01T20:49+0500
инфографика
узбекистан
плов
индекс плова
ташкент
ферганская область
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В июле самым дорогим плов традиционно был в Ташкенте. Здесь цены за одну порцию с прошлого месяца не изменились.Самым дешевым плов вновь оказался в Ферганской области. Здесь цена также не изменилась - за одну порцию по-прежнему просят 19 200 сумов.
узбекистан
ташкент
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узбекистан инфографика индекс плова самый дорогой дешевый ташкент ферганская область цены за одну порцию
узбекистан инфографика индекс плова самый дорогой дешевый ташкент ферганская область цены за одну порцию
Где самый дорогой плов в Узбекистане — индекс национального блюда
Впервые Госкомстат Узбекистана ввел "Индекс плова" в январе 2020 года. По нему можно проследить, как изменились цены за одну порцию блюда в разных областях страны.
В июле самым дорогим плов традиционно был в Ташкенте. Здесь цены за одну порцию с прошлого месяца не изменились.
Самым дешевым плов вновь оказался в Ферганской области. Здесь цена также не изменилась - за одну порцию по-прежнему просят 19 200 сумов.