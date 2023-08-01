Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230801/indeks-plova-iyul-uzbekistan-infografika-37476970.html
Где самый дорогой плов в Узбекистане — индекс национального блюда
Где самый дорогой плов в Узбекистане — индекс национального блюда
Впервые Госкомстат Узбекистана ввел "Индекс плова" в январе 2020 года. По нему можно проследить, как изменились цены за одну порцию блюда в разных областях страны.
2023-08-01T20:49+0500
2023-08-01T20:49+0500
инфографика
узбекистан
плов
индекс плова
ташкент
ферганская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37471967_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_288a57bac5b82a5c17584b5fe7fe1ba3.png
В июле самым дорогим плов традиционно был в Ташкенте. Здесь цены за одну порцию с прошлого месяца не изменились.Самым дешевым плов вновь оказался в Ферганской области. Здесь цена также не изменилась - за одну порцию по-прежнему просят 19 200 сумов.
узбекистан
ташкент
ферганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37471967_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_34fd255464685c30e57ab4b64febc20f.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан инфографика индекс плова самый дорогой дешевый ташкент ферганская область цены за одну порцию
узбекистан инфографика индекс плова самый дорогой дешевый ташкент ферганская область цены за одну порцию

Где самый дорогой плов в Узбекистане — индекс национального блюда

20:49 01.08.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Впервые Госкомстат Узбекистана ввел "Индекс плова" в январе 2020 года. По нему можно проследить, как изменились цены за одну порцию блюда в разных областях страны.
Индекс плова в июле 2023 года инфографика. - Sputnik Узбекистан
Индекс плова в июле 2023 года инфографика. - Sputnik Узбекистан
В июле самым дорогим плов традиционно был в Ташкенте. Здесь цены за одну порцию с прошлого месяца не изменились.
Самым дешевым плов вновь оказался в Ферганской области. Здесь цена также не изменилась - за одну порцию по-прежнему просят 19 200 сумов.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0