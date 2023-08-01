https://uz.sputniknews.ru/20230801/indeks-plova-iyul-uzbekistan-infografika-37476970.html

Где самый дорогой плов в Узбекистане — индекс национального блюда

Где самый дорогой плов в Узбекистане — индекс национального блюда

Впервые Госкомстат Узбекистана ввел "Индекс плова" в январе 2020 года. По нему можно проследить, как изменились цены за одну порцию блюда в разных областях страны.

2023-08-01T20:49+0500

2023-08-01T20:49+0500

2023-08-01T20:49+0500

инфографика

узбекистан

плов

индекс плова

ташкент

ферганская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37471967_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_288a57bac5b82a5c17584b5fe7fe1ba3.png

В июле самым дорогим плов традиционно был в Ташкенте. Здесь цены за одну порцию с прошлого месяца не изменились.Самым дешевым плов вновь оказался в Ферганской области. Здесь цена также не изменилась - за одну порцию по-прежнему просят 19 200 сумов.

узбекистан

ташкент

ферганская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан инфографика индекс плова самый дорогой дешевый ташкент ферганская область цены за одну порцию