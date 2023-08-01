https://uz.sputniknews.ru/20230801/moskva-oblast-ataka-bespilotniki-avgusta-2023-37440519.html

В Минобороны РФ прокомментировали атаку беспилотников в московской области

В Минобороны РФ прокомментировали атаку беспилотников в московской области

Украинские БПЛА попытались атаковать объекты в Москве. Два уничтожили под Подмосковьем, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории делового центра российской столицы.

2023-08-01T09:30+0500

2023-08-01T09:30+0500

2023-08-01T09:35+0500

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Киев ночью на вторник предпринял атаку Москвы тремя БПЛА, два сбиты, еще один подавлен РЭБ (средствами радиоэлектронной борьбы) и упал на территории "Москва-Сити", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Также в ведомстве уточнили, что еще один беспилотник, потеряв управление от воздействия РЭБ, упал на территории комплекса "Москва-Сити".Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал, что беспилотник врезался в одну из башен "Москва-Сити", еще несколько сбили силы ПВО. Он уточнил, что в результате повреждено остекление на площади 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.Это не первая попытка киевского режима устроить теракт в Москве: аналогичную предприняли в минувшее воскресенье. Один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и разбились на территории комплекса "Москва-Сити".Ранее Sputnik сообщал о том, что в России разрабатывают радиолокационную станцию с функцией подавления мини-дронов.

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