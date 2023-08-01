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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20230801/rossiyskie-uchenye-vyrastili-arbuzy-v-antarktide-37481842.html
Российские ученые вырастили арбузы в Антарктиде
Российские ученые вырастили арбузы в Антарктиде
Полярникам удалось получить спелые плоды в одном из самых холодных мест на планете.
2023-08-01T22:02+0500
2023-08-01T22:02+0500
это интересно
россия
ученые
антарктида
арбуз
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Российские полярники смогли вырастить арбузы на полярной станции "Восток" в Антарктиде, сообщает портал "Новая наука".Ученые, работающие на станции "Восток" много лет проводят исследования в условиях экстремально низких температур. В основном, изучают они ледяные керны, а также проводят работы в области метеорологии, геофизики, биологии и астрономии.Полярная станция находится на высоте 3 488 метров над уровнем моря, температура воздуха зимой здесь опускается до 80 градусов ниже нуля.Даже в таких условиях ученым удалось вырастить такое теплолюбивое растение, как арбуз, и получить несколько спелых плодов.Арбузы получились небольшими, всего около 13 сантиметров в диаметре и весом около килограмма.Два года назад южнокорейские исследователи на полярной станции King Sejong также смогли получить урожай различных овощей и фруктов.Как правильно выбирать арбузы - читайте в нашем материале
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россия антарктида станция восток ученые вырастили арбузы получили урожай экстремально низкие температуры
россия антарктида станция восток ученые вырастили арбузы получили урожай экстремально низкие температуры

Российские ученые вырастили арбузы в Антарктиде

22:02 01.08.2023
© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкКамышинский арбузный фестиваль
Камышинский арбузный фестиваль - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
© Sputnik / Кирилл Брага
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Полярникам удалось получить спелые плоды в одном из самых холодных мест на планете.
Российские полярники смогли вырастить арбузы на полярной станции "Восток" в Антарктиде, сообщает портал "Новая наука".
Ученые, работающие на станции "Восток" много лет проводят исследования в условиях экстремально низких температур. В основном, изучают они ледяные керны, а также проводят работы в области метеорологии, геофизики, биологии и астрономии.
Полярная станция находится на высоте 3 488 метров над уровнем моря, температура воздуха зимой здесь опускается до 80 градусов ниже нуля.
Даже в таких условиях ученым удалось вырастить такое теплолюбивое растение, как арбуз, и получить несколько спелых плодов.
"Несколько недель назад сотрудникам Российской антарктической экспедиции Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) и Института медико-биологических проблем РАН удалось вырастить арбузы на станции. Для этого исследователи создали условия, в которых температура, освещение и влажность были гораздо более благоприятными для сочных плодов. Кроме того, команда специально выбрала два скороспелых сорта, известных своей способностью адаптироваться к низкому атмосферному давлению и недостатку кислорода в теплице", - сообщает портал.
Арбузы получились небольшими, всего около 13 сантиметров в диаметре и весом около килограмма.
Два года назад южнокорейские исследователи на полярной станции King Sejong также смогли получить урожай различных овощей и фруктов.
Как правильно выбирать арбузы - читайте в нашем материале
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