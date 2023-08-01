https://uz.sputniknews.ru/20230801/rossiyskie-uchenye-vyrastili-arbuzy-v-antarktide-37481842.html

Российские ученые вырастили арбузы в Антарктиде

Российские ученые вырастили арбузы в Антарктиде

Полярникам удалось получить спелые плоды в одном из самых холодных мест на планете.

2023-08-01T22:02+0500

2023-08-01T22:02+0500

2023-08-01T22:02+0500

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россия

ученые

антарктида

арбуз

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Российские полярники смогли вырастить арбузы на полярной станции "Восток" в Антарктиде, сообщает портал "Новая наука".Ученые, работающие на станции "Восток" много лет проводят исследования в условиях экстремально низких температур. В основном, изучают они ледяные керны, а также проводят работы в области метеорологии, геофизики, биологии и астрономии.Полярная станция находится на высоте 3 488 метров над уровнем моря, температура воздуха зимой здесь опускается до 80 градусов ниже нуля.Даже в таких условиях ученым удалось вырастить такое теплолюбивое растение, как арбуз, и получить несколько спелых плодов.Арбузы получились небольшими, всего около 13 сантиметров в диаметре и весом около килограмма.Два года назад южнокорейские исследователи на полярной станции King Sejong также смогли получить урожай различных овощей и фруктов.Как правильно выбирать арбузы - читайте в нашем материале

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