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https://uz.sputniknews.ru/20230801/rukovoditel-uzatom-baxram-mansurov-naznacheniye-37464158.html
Назначен руководитель “Узатома” — что о нем известно
Назначен руководитель “Узатома” — что о нем известно
Директором Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго РУз стал Бахрам Мансуров.
2023-08-01T16:49+0500
2023-08-01T16:52+0500
узбекистан
общество
назначение
узатом
бахрам мансуров
директор
министерство энергетики узбекистана
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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Директором Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго назначен Бахрам Мансуров, сообщает Агентство "Узатом"Ранее, с 2018 года он работал заместителем, а затем первым заместителем генерального директора Агентства “Узатом”.Образование:Окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа по специальности "Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений" (Украина).Трудовая деятельность:Ранее в Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам в области атомной энергетики.
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общество узбекистан назначение узатом бахрам мансуров директор министерство энергетики узбекистана
общество узбекистан назначение узатом бахрам мансуров директор министерство энергетики узбекистана

Назначен руководитель “Узатома” — что о нем известно

16:49 01.08.2023 (обновлено: 16:52 01.08.2023)
© Foto : Агентство по развитию атомной энергетикиБахрам Мансуров. Архивное фото
Бахрам Мансуров. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.08.2023
© Foto : Агентство по развитию атомной энергетики
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Директором Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго РУз стал Бахрам Мансуров.
ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Директором Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго назначен Бахрам Мансуров, сообщает Агентство "Узатом"
Ранее, с 2018 года он работал заместителем, а затем первым заместителем генерального директора Агентства “Узатом”.
Образование:
Окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа по специальности "Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений" (Украина).
Трудовая деятельность:
1992–1998 гг. — оператор, инженер, начальник отдела управления газовых месторождений “Шуртангаз” 1998-1998 гг.— главный специалист дирекции при управлении “Ўзташқинефтгаз”;
1998–2001 гг. — главный специалист, руководитель группы по контролю деятельности строительства на площадке, подготовке к работе и пуску “Управления строительства Шуртанского газо-химического комплекса”;
2001–2010 гг. — главный технолог УДП “Шуртанский газо-химический комплекс” при АК “Узнефтегаздобыча”;
2010–2013 гг. — и. о. главного инженера УДП “Шуртанский газо-химический комплекс”;
2013–2014 гг. — врио директора УДП “Шуртанский газо-химический комплекс”;
2014–2015 гг. — и. о. главного инженера УДП “Шуртанский газо-химический комплекс”;
2015–2017 гг. — и. о. главного инженера ООО “Шуртанский газо-химический комплекс”;
2017–2017 гг. — заместитель начальника главного управления по координации производства и ведению единой технической политики АО “Узбекнефтегаз”;
2017–2018 гг. — первый заместитель председателя правления – главный инженер АО “Узтрансгаз”;
2018–2019 гг. — заместитель генерального директора Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго (Агентство “Узатом”);
с 2019 г. и до нынешнего назначения — первый заместитель генерального директора Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго (Агентство “Узатом”).
Ранее в Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам в области атомной энергетики.
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