https://uz.sputniknews.ru/20230801/rukovoditel-uzatom-baxram-mansurov-naznacheniye-37464158.html

Назначен руководитель “Узатома” — что о нем известно

Назначен руководитель “Узатома” — что о нем известно

Директором Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго РУз стал Бахрам Мансуров.

2023-08-01T16:49+0500

2023-08-01T16:49+0500

2023-08-01T16:52+0500

узбекистан

общество

назначение

узатом

бахрам мансуров

директор

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 1 авг – Sputnik. Директором Агентства по развитию атомной энергетики при Минэнерго назначен Бахрам Мансуров, сообщает Агентство "Узатом"Ранее, с 2018 года он работал заместителем, а затем первым заместителем генерального директора Агентства “Узатом”.Образование:Окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа по специальности "Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений" (Украина).Трудовая деятельность:Ранее в Узбекистане вручили дипломы первым выпускникам в области атомной энергетики.

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общество узбекистан назначение узатом бахрам мансуров директор министерство энергетики узбекистана