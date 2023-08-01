https://uz.sputniknews.ru/20230801/svo-kontrnastupleniye-vsu-ukraina-37481652.html

СВО: второй этап "контрнаступления" ВСУ – продолжение провала

СВО: второй этап "контрнаступления" ВСУ – продолжение провала

Вопреки мифологии западных СМИ о "медленном, но верном" украинском наступлении, события на фронте развиваются стремительно, и в противоположном направлении.

2023-08-01T21:40+0500

2023-08-01T21:40+0500

2023-08-01T21:40+0500

колумнисты

спецоперация

украина

всу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37475546_0:208:3080:1941_1920x0_80_0_0_1d7ce6c3b126fe99b23981f166012697.jpg

В реальности ВСУ два месяца "стучатся лбом о стену", несут огромные потери в живой силе и технике, терпят сокрушительное поражение. Российские войска наступают на нескольких направлениях, освобождают населенные пункты, активнее наносят комбинированные удары на всю глубину оперативного тыла противника, вплоть до восточных границ Польши и Румынии. Киевский режим в 2023 году доживает последние месяцы.В зоне СВО украинская армия с 4 июня потеряла убитыми свыше 26 000 солдат, в том числе - обученных натовскими инструкторами. За два месяца от российского огня сгорели более 400 танков ВСУ, из которых две трети – западные. Уничтожены более 900 прочих бронемашин, включая десятки американских БМП Bradley. Все украинские попытки "отбить Бахмут" провалились, наступательная активность на Запорожском направлении забуксовала.Успешное продвижение российских войск на участке фронта Сватово – Кременная – Купянск заставляет командование ВСУ перебрасывать резервы на север, в Харьковскую область, и этим ослаблять южную группировку войск, изначально нацеленную на Мелитополь и Бердянск (направление главного удара). Запад более всего тревожит невосполнимый дефицит артиллерийских снарядов калибра 155 мм, и отсутствие надежд на пополнение арсеналов в ближайшие пять лет. "Дамоклов меч" переговоров с Россией на российских условиях нависает над Вашингтоном, Брюсселем, Лондоном и Киевом.Декларированное Западом начало второго этапа "контрнаступления" ВСУ ничем не отличается от провала первого. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 31 июля заявил, что только 26 – 27 июля в районе села Работино на Запорожском направлении ВСУ потеряли убитыми 400 солдат, более 30 танков и 30 других бронемашин.Российские войска в ночь на 31 июля нанесли комбинированные удары по объектам противника Харькове, Херсоне, Славянске, Краматорске, а также по резервам ВСУ в Орехове Запорожской области и в Днепропетровске. Уничтожена портовая инфраструктура ВСУ в Одессе, Николаеве, Очакове, Измаиле, Рени.Киевский режим преждевременно отрапортовал об успехах в районе села Старомайорского, которое находилось и находится под контролем ВС России. На Сватовском участке подразделения ВСУ вытеснены с высот между селами Новоегоровка и Надежда. Российское наступление на Лиманском направлении позволило за двое суток продвинуться вперед на 12 км по фронту и 3 км в глубину обороны противника на стыке ЛНР и Харьковской области. Крымский полуостров остается для украинских марионеток НАТО "полюсом недоступности".Возвращение в реальностьОсновные усилия ВСУ с 4 июня были сосредоточены на Запорожском направлении. Кроме стремительного выхода к Азовскому морю и Крыму, планировался также тактический десант в Энергодаре – с захватом ЗАЭС. Однако силы, средства и подготовка украинских войск изначально не соответствовали масштабу и сложности задач. Глубоко эшелонированная российская оборона с преобладанием многоуровневой разведки, ударной авиации, артиллерии, и мощнейшими, регулярно пополняемыми минными заграждениями создана в расчете на прямое столкновение с войсками НАТО. Неслучайно Пентагон пытается скрыть крах своих планов и гибель американских генералов на Украине. Почему же началось "контрнаступление" ВСУ?На Западе давно осознали масштаб неизбежного геополитического провала и последствия гипотетического успеха киевских марионеток. "Украинский проект" явно не оправдал надежд США и НАТО, однако жертвоприношение ВСУ позволит на время "загрузить" Россию проблемами, сохранить обломки западной "гегемонии", замедлить формирование многополярного мира, системы равной и неделимой международной безопасности.Американцы осознали неизбежность расширения российского контроля на Украине, и намерены ускорить поставки "смертоносных" (устаревших) танков "Абрамс" и столь же неэффективных (подержанных) истребителей F-16 четвертого поколения. Заметим, только для количественного паритета с ВКС России западным спонсорам необходимо передать ВСУ около 1000 американских истребителей на сумму 100 млрд долларов, не считая затрат на боеприпасы, подготовку летчиков и техников. Для сохранения системы боевого управления ВСУ Пентагон закупил 500 терминалов Starlink, чтобы Илон Маск не отключил ВСУ от спутниковой связи. Напомню, российские системы РЭБ "Тобол" все эффективнее глушат эту систему.Президент РФ Владимир Путин на недавнем саммите "Россия – Африка" заявил, что Москва не желает прямого столкновения с НАТО, но готова к нему. Это не просто фигура речи. Российская армия наращивает могущество и боеспособность, оборонная промышленность за год увеличила выпуск вооружений и боеприпасов более чем в 10 раз. Надежды Запада на прокси-победу ВСУ тают на глазах. В конфликте с технологически равным противником военная доктрина и ВПК стран НАТО оказались еще менее эффективными, чем ранее в странах "третьего мира"). Демилитаризация и денацификация Украины обретают все более четкие временные и географические очертания.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Что может новая самоходная гаубица "Мальва"

украина

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

колумнисты александр хроленко сво специальная военная операция спецоперация донбасс всу вооруженные силы украины контрнаступление