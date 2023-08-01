https://uz.sputniknews.ru/20230801/tashkent-svet-otklyucheniye-avgusta-2023-37440018.html
Где в Ташкенте сегодня утром отключат свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня утром отключат свет — адреса
1 августа без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы, в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-08-01T09:06+0500
2023-08-01T09:06+0500
2023-08-01T09:26+0500
узбекистан
ташкент
электричество
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махалля
общество
график отключения электричества
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Во вторник в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Ранее Sputnik сообщал, что для модернизации электросети Узбекистана АБР выделил $125 млн.
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узбекистан ташкент электричество свет ремонт район адреса махалля общество график отключения электричества
узбекистан ташкент электричество свет ремонт район адреса махалля общество график отключения электричества
Где в Ташкенте сегодня утром отключат свет — адреса
09:06 01.08.2023 (обновлено: 09:26 01.08.2023)
1 августа без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
Во вторник в двух районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Чиланзарский район: с 10.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “Лутфи”;
Бектемирский район: с 09.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “Сохил”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.