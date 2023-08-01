https://uz.sputniknews.ru/20230801/tashkentskiy-zoopark-gimalayskiy-medvejonok-mama-video-37467025.html
Ташкентский зоопарк показал гималайского медвежонка с мамой — видео
Ташкентский зоопарк показал гималайского медвежонка с мамой — видео
Медвежонок радует посетителей зоопарка, весело резвясь на солнышке вместе с мамой
2023-08-01T18:03+0500
2023-08-01T18:03+0500
2023-08-01T18:06+0500
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Гималайский медвежонок, родившийся в ташкентском зоопарке в начале года, заметно подрос и активно познает мир. Ташкентский зоопарк опубликовал видео, на котором малыш радует посетителей, весело резвясь на солнышке вместе с мамой. Медведица Слава с удовольствием играет с сыном, бережно обнимая его. Ранее мы сообщали о том, что экологи сняли на видео редкого медведя.
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Ташкентский зоопарк показал гималайского медвежонка с мамой — видео
18:03 01.08.2023 (обновлено: 18:06 01.08.2023)
Медвежонок радует посетителей зоопарка, весело резвясь на солнышке вместе с мамой.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Гималайский медвежонок, родившийся в ташкентском зоопарке в начале года, заметно подрос и активно познает мир.
Ташкентский зоопарк
опубликовал видео, на котором малыш радует посетителей, весело резвясь на солнышке вместе с мамой. Медведица Слава с удовольствием играет с сыном, бережно обнимая его.
“К сегодняшнему дню у малыша по кличке Барнижон расширилось меню, в котором преобладает растительная пища, орехи, мясо, фрукты и овощи”, — сообщает пресс-служба зоопарка.