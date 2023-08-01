https://uz.sputniknews.ru/20230801/tashkentskiy-zoopark-gimalayskiy-medvejonok-mama-video-37467025.html

Ташкентский зоопарк показал гималайского медвежонка с мамой — видео

Ташкентский зоопарк показал гималайского медвежонка с мамой — видео

Медвежонок радует посетителей зоопарка, весело резвясь на солнышке вместе с мамой

2023-08-01T18:03+0500

2023-08-01T18:03+0500

2023-08-01T18:06+0500

узбекистан

ташкент

ташкентский зоопарк

медведь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/01/37467106_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_9294c8061a95f08b36fb7f0ac5c4a1b9.jpg

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Гималайский медвежонок, родившийся в ташкентском зоопарке в начале года, заметно подрос и активно познает мир. Ташкентский зоопарк опубликовал видео, на котором малыш радует посетителей, весело резвясь на солнышке вместе с мамой. Медведица Слава с удовольствием играет с сыном, бережно обнимая его. Ранее мы сообщали о том, что экологи сняли на видео редкого медведя.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент ташкентский зоопар гималайский медвежонок мама