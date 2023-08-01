https://uz.sputniknews.ru/20230801/uzbekistan-poliklinika-medpsixolog-suitsidolog-1-avgusta-37449024.html
В некоторых медучреждениях Узбекистана появились новые должности
В некоторых медучреждениях Узбекистана появились новые должности
С 1 августа в некоторых медучреждениях Узбекистана появятся медпсихологи и суицидологи
2023-08-01T12:18+0500
2023-08-01T12:18+0500
2023-08-01T12:18+0500
узбекистан
поликлиника
медицина
психолог
министерство
здравоохранение
суицидолог
общество
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. В некоторых медицинских учреждениях республики с сегодняшнего дня появятся такие должности, как медицинский психолог и суицидолог, сообщили в министерстве здравоохранения.Медицинские психологи начнут работать в районных (городских) многопрофильных центральных поликлиниках, а суицидологи будут принимать пациентов в психоневрологических диспансерах, где нет стационарных койко-мест. Кроме того, специалисты в области суицидологии появятся и в психиатрических больницах, имеющих в своем составе диспансеры.Также врач приемного отделения, дежурный психиатр, медицинский психолог или психотерапевт начнут работать с пациентами в психоневрологических диспансерах, имеющих стационарные койко-места, и в психиатрических больницах. В ведомстве также напомнили, что с 2023/2024 учебного года студенты, которые поступят в клиническую ординатуру и магистратуру по специальностям “Психиатрия”, “Медицинская психология” и “Наркология” будут обучаться на основе государственного гранта.Ранее Минздрав сообщил, что пенсионеры в Узбекистане пройдут бесплатный медосмотр.
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узбекистан медицина поликлиника психолог министерство здравоохранение суицидолог общество
узбекистан медицина поликлиника психолог министерство здравоохранение суицидолог общество
В некоторых медучреждениях Узбекистана появились новые должности
В многопрофильных поликлиниках и психдиспансерах с 1 августа 2023 года вводят должности медицинского психолога и суицидолога.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
В некоторых медицинских учреждениях республики с сегодняшнего дня появятся такие должности, как медицинский психолог и суицидолог, сообщили
в министерстве здравоохранения.
Медицинские психологи начнут работать в районных (городских) многопрофильных центральных поликлиниках, а суицидологи будут принимать пациентов в психоневрологических диспансерах, где нет стационарных койко-мест. Кроме того, специалисты в области суицидологии появятся и в психиатрических больницах, имеющих в своем составе диспансеры.
Также врач приемного отделения, дежурный психиатр, медицинский психолог или психотерапевт начнут работать с пациентами в психоневрологических диспансерах, имеющих стационарные койко-места, и в психиатрических больницах.
В ведомстве также напомнили, что с 2023/2024 учебного года студенты, которые поступят в клиническую ординатуру и магистратуру по специальностям “Психиатрия”, “Медицинская психология” и “Наркология” будут обучаться на основе государственного гранта.