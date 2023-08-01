https://uz.sputniknews.ru/20230801/minzdrav-uzbekistan-ozdorovitelnaya-aktsiya-kto-uchastniki-37441076.html
Минздрав Узбекистана проводит оздоровительную акцию — кто участники
Минздрав Узбекистана проводит оздоровительную акцию — кто участники
По результатам обследований при поддержке государства будут приняты меры по восстановлению и укреплению здоровья представителей старшего поколения
2023-08-01T09:45+0500
2023-08-01T09:45+0500
2023-08-01T09:50+0500
узбекистан
минздрав узбекистана
медосмотр
регион
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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. С 1 августа по 1 сентября в Узбекистане проходит "Месячник здоровья представителей старшего поколения", сообщает Минздрав. В рамках оздоровительной акции представители старшего поколения пройдут углубленный медосмотр у квалифицированных врачей в регионах своего проживания.Для этого сформируют список людей, которые пройдут медосмотр, после чего их разделят на соответствующие группы с учетом возраста, пола и состояния здоровья. ️По итогам медосмотров: Кроме того, будут организованы выездные бригады, чтобы проводить медицинские обследования в отдаленных и приграничных районах. Сегодня в стране проживает около 3 млн 200 тыс. человек старше 55 лет, напоминают в ведомстве.Ранее мы сообщали о том, какие прививки в Узбекистане можно получить бесплатно, а также опубликовали календарь профилактических прививок.
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узбекистан минздрав медосмотр оздоровительная акция 1 августа 1 сентября представители старшего поколения врачи регионы выездная медбригада укреплкние восстановление здоровье медучреждения
узбекистан минздрав медосмотр оздоровительная акция 1 августа 1 сентября представители старшего поколения врачи регионы выездная медбригада укреплкние восстановление здоровье медучреждения
Минздрав Узбекистана проводит оздоровительную акцию — кто участники
09:45 01.08.2023 (обновлено: 09:50 01.08.2023)
По результатам обследований при поддержке государства будут приняты меры по восстановлению и укреплению здоровья представителей старшего поколения.
ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik.
С 1 августа по 1 сентября в Узбекистане проходит "Месячник здоровья представителей старшего поколения", сообщает Минздрав
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В рамках оздоровительной акции представители старшего поколения пройдут углубленный медосмотр у квалифицированных врачей в регионах своего проживания.
"... по результатам обследований при поддержке государства будут приняты меры по восстановлению и укреплению их здоровья", — говорится в сообщении Минздрава.
Для этого сформируют список людей, которые пройдут медосмотр, после чего их разделят на соответствующие группы с учетом возраста, пола и состояния здоровья.
группа больных с острыми и хроническими заболеваниями будет проходить лечение в дневных стационарах первичного звена в амбулаторных условиях, а нуждающихся в стационарной помощи направят в медучреждения районного, городского и областного уровня;
больным, нуждающимся в высокотехнологичной специализированной медпомощи, выдадут льготные направления в областные и республиканские учреждения.
Кроме того, будут организованы выездные бригады, чтобы проводить медицинские обследования в отдаленных и приграничных районах.
Сегодня в стране проживает около 3 млн 200 тыс. человек старше 55 лет, напоминают в ведомстве.