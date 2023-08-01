https://uz.sputniknews.ru/20230801/minzdrav-uzbekistan-ozdorovitelnaya-aktsiya-kto-uchastniki-37441076.html

Минздрав Узбекистана проводит оздоровительную акцию — кто участники

Минздрав Узбекистана проводит оздоровительную акцию — кто участники

По результатам обследований при поддержке государства будут приняты меры по восстановлению и укреплению здоровья представителей старшего поколения

2023-08-01T09:45+0500

2023-08-01T09:45+0500

2023-08-01T09:50+0500

узбекистан

минздрав узбекистана

медосмотр

регион

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ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. С 1 августа по 1 сентября в Узбекистане проходит "Месячник здоровья представителей старшего поколения", сообщает Минздрав. В рамках оздоровительной акции представители старшего поколения пройдут углубленный медосмотр у квалифицированных врачей в регионах своего проживания.Для этого сформируют список людей, которые пройдут медосмотр, после чего их разделят на соответствующие группы с учетом возраста, пола и состояния здоровья. ️По итогам медосмотров: Кроме того, будут организованы выездные бригады, чтобы проводить медицинские обследования в отдаленных и приграничных районах. Сегодня в стране проживает около 3 млн 200 тыс. человек старше 55 лет, напоминают в ведомстве.Ранее мы сообщали о том, какие прививки в Узбекистане можно получить бесплатно, а также опубликовали календарь профилактических прививок.

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