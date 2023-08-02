https://uz.sputniknews.ru/20230802/dni-kultury-uzbekistan-baku-vystavka-37520615.html
Выставка узбекской литературы открылась в Баку
Выставка узбекской литературы открылась в Баку
Экспозиция открылась в Национальной библиотеке Азербайджана в рамках Дней культуры Узбекистана.
2023-08-02T16:45+0500
2023-08-02T16:45+0500
2023-08-02T17:08+0500
узбекистан
азербайджан
баку
дни культуры узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Выставка узбекской литературы открылась в Национальной библиотеке Азербайджана, сообщает пресс-служба министерства культуры Узбекистана.Экспозиция проходит в рамках Дней культуры Узбекистана. В церемонии открытия выставки приняли участие министры культуры и представители литературного сообщества двух стран.В рамках выставки состоялась презентация переиздания на азербайджанском языке романа узбекского писателя Абдуллы Кадыри "Минувшие дни" .Напомним, в настоящее время в Баку проходят Дни культуры Узбекистана. В рамках фестиваля запланированы обширные концертная и театральная программы. Мероприятия продлятся до 4 августа.Дни культуры Узбекистана в Баку стартовали 1 августа
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азербайджан баку узбекистан дни культуры книжная выставка роман минувшие дни абдулла кадыри
азербайджан баку узбекистан дни культуры книжная выставка роман минувшие дни абдулла кадыри
Выставка узбекской литературы открылась в Баку
16:45 02.08.2023 (обновлено: 17:08 02.08.2023)
Экспозиция открылась в Национальной библиотеке Азербайджана в рамках Дней культуры Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Выставка узбекской литературы открылась в Национальной библиотеке Азербайджана, сообщает
пресс-служба министерства культуры Узбекистана.
Экспозиция проходит в рамках Дней культуры Узбекистана. В церемонии открытия выставки приняли участие министры культуры и представители литературного сообщества двух стран.
В рамках выставки состоялась презентация переиздания на азербайджанском языке романа узбекского писателя Абдуллы Кадыри "Минувшие дни" .
"Впервые роман был переведен на азербайджанский язык в 1929 году и неоднократно переиздавался. Оно является плодом взаимного сотрудничества литераторов двух стран. Поднятые в произведении вопросы, исторические события, судьбы героев близки азербайджанцам", — сказал на презентации внук автора романа Хондамир Кадири.
Напомним, в настоящее время в Баку проходят Дни культуры Узбекистана. В рамках фестиваля запланированы обширные концертная и театральная программы. Мероприятия продлятся до 4 августа.