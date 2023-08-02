https://uz.sputniknews.ru/20230802/dni-kultury-uzbekistan-baku-vystavka-37520615.html

Выставка узбекской литературы открылась в Баку

Выставка узбекской литературы открылась в Баку

Экспозиция открылась в Национальной библиотеке Азербайджана в рамках Дней культуры Узбекистана.

2023-08-02T16:45+0500

2023-08-02T16:45+0500

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узбекистан

азербайджан

баку

дни культуры узбекистана

дни культуры

выставка

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Выставка узбекской литературы открылась в Национальной библиотеке Азербайджана, сообщает пресс-служба министерства культуры Узбекистана.Экспозиция проходит в рамках Дней культуры Узбекистана. В церемонии открытия выставки приняли участие министры культуры и представители литературного сообщества двух стран.В рамках выставки состоялась презентация переиздания на азербайджанском языке романа узбекского писателя Абдуллы Кадыри "Минувшие дни" .Напомним, в настоящее время в Баку проходят Дни культуры Узбекистана. В рамках фестиваля запланированы обширные концертная и театральная программы. Мероприятия продлятся до 4 августа.Дни культуры Узбекистана в Баку стартовали 1 августа

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