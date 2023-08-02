https://uz.sputniknews.ru/20230802/donald-tramp-obvineniye-sryv-vyborov-37488272.html

Трампа обвинили в попытке сорвать выборы через штурм Капитолия

Трампа обвинили в попытке сорвать выборы через штурм Капитолия

Экс-президенту Соединенных Штатов предъявили обвинения по четырем пунктам. Ему грозит 50 лет тюрьмы.

2023-08-02T09:40+0500

2023-08-02T09:40+0500

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в мире

сша

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джо байден

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обвинение

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Бывшему президенту США Дональду Трампу вменяют попытку помешать утверждению результатов выборов через насилие и хаос в Капитолии 6 января 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на обвинительное заключение.Согласно заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры", а также "сговор против прав". По этим четырем пунктам ему грозит более 50 лет тюрьмы.Спецпрокурор Джек Смит, ведущий расследование прокомментировал ситуацию, отметив, что надеется на ускоренную процедуру проведения суда.В свою очередь, штаб экс-главы государства назвал новые обвинения политическим преследованием и попыткой действующей администрации президента Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года. Напомним, что 6 января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. Из-за беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как протестующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии в США прошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме.Ранее Трамп рассказал, как в случае переизбрания он остановит конфликт на Украине.

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