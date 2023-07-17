https://uz.sputniknews.ru/20230717/tramp-pereizbraniye-namereniye-prekrascheniye-ukraina-konflikt-36927616.html

Трамп рассказал, как в случае переизбрания он остановит конфликт на Украине

Трамп рассказал, как в случае переизбрания он остановит конфликт на Украине

Экс-президент США намерен добиться мира между Россией и Украиной в случае победы на выборах в течение одного дня

2023-07-17T18:12+0500

2023-07-17T18:12+0500

2023-07-17T18:12+0500

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп, рассказал, как он собирается прекратить конфликт на Украине в случае своего избрания на пост главы государства, сообщает РИА Новости.По словам Трампа, у него были "очень хорошие отношения" как с Зеленским, так и с Владимиром Путиным, и он смог бы в течение одного дня завершить конфликт.При этом экс-глава США добавил, что он также предупредил бы Путина о готовности Штатов предоставить Украине еще больше помощи в случае неготовности Москвы завершить специальную военную операцию.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев запретил их на законодательном уровне. Ранее Владимир Зеленский на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы от них Киева.Ранее в Госдуме РФ рассказали, почему нынешняя президентская кампания в США превращается в цирк.

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