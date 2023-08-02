https://uz.sputniknews.ru/20230802/gdye-segodnya-tashkent-goryachaya-voda-otklyucheniye-adresa-37499459.html
Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса
Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса
Подачу горячей воды приостановят в трех районах столицы в связи с ремонтными работами по улице Тараса Шевченко
2023-08-02T10:57+0500
2023-08-02T10:57+0500
2023-08-02T11:14+0500
узбекистан
ташкент
мирабадский район
яшнабадский район
юнусабадский район
отключение воды
горячая вода
ремонт
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сегодня не будет горячей воды в некоторых локациях Мирабадского, Яшнабадского и Юнусабадского районов, сообщает "Veolia Energy Tashkent". Так, подачу воды приостановят по следующим адресам:Мирабадский р-н: м-в Госпитальный, С. Барака, Нукус, Шахрисабз, Шевченко, Ойбек, С. Азимова, Чехова, Чимкентская, Авлиё-ота, Афросиаб; Яшнабадский р-н: ул. С. Азимова, Гоголя, Истиклол, Истикбол; Юнусабадский р-н: 3 административных здания по улице Зарафшан. Возобновление подачи горячей воды будет производиться поэтапно в течение сегодняшнего дня по мере завершения аварийных работ до 19.00. Причина отключений — ремонтные работы по улице Шевченко в связи с устранением повреждений на теплотрассе.Ранее мы сообщали локации в Ташкенте, где сегодня не будет света.
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узбекистан ташкент отключение воды горячая вода улица тараса шевченко ремонтные работы локация мирабадский район яшнабадский район юнусабадский район
узбекистан ташкент отключение воды горячая вода улица тараса шевченко ремонтные работы локация мирабадский район яшнабадский район юнусабадский район
Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса
10:57 02.08.2023 (обновлено: 11:14 02.08.2023)
Подачу горячей воды приостановят в трех районах столицы в связи с ремонтными работами по улице Тараса Шевченко.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Сегодня не будет горячей воды в некоторых локациях Мирабадского, Яшнабадского и Юнусабадского районов, сообщает "Veolia Energy Tashkent"
.
Так, подачу воды приостановят по следующим адресам:
Мирабадский р-н: м-в Госпитальный, С. Барака, Нукус, Шахрисабз, Шевченко, Ойбек, С. Азимова, Чехова, Чимкентская, Авлиё-ота, Афросиаб;
Яшнабадский р-н: ул. С. Азимова, Гоголя, Истиклол, Истикбол;
Юнусабадский р-н: 3 административных здания по улице Зарафшан.
Возобновление подачи горячей воды будет производиться поэтапно в течение сегодняшнего дня по мере завершения аварийных работ до 19.00.
Причина отключений — ремонтные работы по улице Шевченко в связи с устранением повреждений на теплотрассе.