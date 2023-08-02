Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230802/gdye-segodnya-tashkent-goryachaya-voda-otklyucheniye-adresa-37499459.html
Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса
Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса
Подачу горячей воды приостановят в трех районах столицы в связи с ремонтными работами по улице Тараса Шевченко
2023-08-02T10:57+0500
2023-08-02T11:14+0500
узбекистан
ташкент
мирабадский район
яшнабадский район
юнусабадский район
отключение воды
горячая вода
ремонт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/719/64/7196497_0:720:1367:1489_1920x0_80_0_0_0c560c4938de74a85922cd73d9b76f48.jpg
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сегодня не будет горячей воды в некоторых локациях Мирабадского, Яшнабадского и Юнусабадского районов, сообщает "Veolia Energy Tashkent". Так, подачу воды приостановят по следующим адресам:Мирабадский р-н: м-в Госпитальный, С. Барака, Нукус, Шахрисабз, Шевченко, Ойбек, С.&nbsp;Азимова, Чехова, Чимкентская, Авлиё-ота, Афросиаб; Яшнабадский р-н: ул. С. Азимова, Гоголя, Истиклол, Истикбол; Юнусабадский р-н: 3 административных здания по улице Зарафшан. Возобновление подачи горячей воды будет производиться поэтапно в течение сегодняшнего дня по мере завершения аварийных работ до 19.00. Причина отключений — ремонтные работы по улице Шевченко в связи с устранением повреждений на теплотрассе.Ранее мы сообщали локации в Ташкенте, где сегодня не будет света.
узбекистан
ташкент
мирабадский район
яшнабадский район
юнусабадский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/719/64/7196497_0:592:1367:1617_1920x0_80_0_0_7ba55c2cdb0fe1e0e27e6cadd6bbc246.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент отключение воды горячая вода улица тараса шевченко ремонтные работы локация мирабадский район яшнабадский район юнусабадский район
узбекистан ташкент отключение воды горячая вода улица тараса шевченко ремонтные работы локация мирабадский район яшнабадский район юнусабадский район

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

10:57 02.08.2023 (обновлено: 11:14 02.08.2023)
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2023
© Sputnik / Игорь Зарембо
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Подачу горячей воды приостановят в трех районах столицы в связи с ремонтными работами по улице Тараса Шевченко.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сегодня не будет горячей воды в некоторых локациях Мирабадского, Яшнабадского и Юнусабадского районов, сообщает "Veolia Energy Tashkent".
Так, подачу воды приостановят по следующим адресам:
Мирабадский р-н: м-в Госпитальный, С. Барака, Нукус, Шахрисабз, Шевченко, Ойбек, С. Азимова, Чехова, Чимкентская, Авлиё-ота, Афросиаб;
Яшнабадский р-н: ул. С. Азимова, Гоголя, Истиклол, Истикбол;
Юнусабадский р-н: 3 административных здания по улице Зарафшан.
Возобновление подачи горячей воды будет производиться поэтапно в течение сегодняшнего дня по мере завершения аварийных работ до 19.00.
Причина отключений — ремонтные работы по улице Шевченко в связи с устранением повреждений на теплотрассе.
Ранее мы сообщали локации в Ташкенте, где сегодня не будет света.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0