https://uz.sputniknews.ru/20230802/gdye-segodnya-tashkent-goryachaya-voda-otklyucheniye-adresa-37499459.html

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

Где сегодня в Ташкенте не будет горячей воды — адреса

Подачу горячей воды приостановят в трех районах столицы в связи с ремонтными работами по улице Тараса Шевченко

2023-08-02T10:57+0500

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узбекистан

ташкент

мирабадский район

яшнабадский район

юнусабадский район

отключение воды

горячая вода

ремонт

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сегодня не будет горячей воды в некоторых локациях Мирабадского, Яшнабадского и Юнусабадского районов, сообщает "Veolia Energy Tashkent". Так, подачу воды приостановят по следующим адресам:Мирабадский р-н: м-в Госпитальный, С. Барака, Нукус, Шахрисабз, Шевченко, Ойбек, С. Азимова, Чехова, Чимкентская, Авлиё-ота, Афросиаб; Яшнабадский р-н: ул. С. Азимова, Гоголя, Истиклол, Истикбол; Юнусабадский р-н: 3 административных здания по улице Зарафшан. Возобновление подачи горячей воды будет производиться поэтапно в течение сегодняшнего дня по мере завершения аварийных работ до 19.00. Причина отключений — ремонтные работы по улице Шевченко в связи с устранением повреждений на теплотрассе.Ранее мы сообщали локации в Ташкенте, где сегодня не будет света.

узбекистан

ташкент

мирабадский район

яшнабадский район

юнусабадский район

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