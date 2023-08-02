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Из Самарканда в Ташкент пытались провезти больше тонны испорченного мяса — фото, видео

Из Самарканда в Ташкент пытались провезти больше тонны испорченного мяса — фото, видео

После того, как специалисты установили, что мясная продукция непригодна к употреблению, ее утилизировали. В настоящее время ведется доследственная проверка.

2023-08-02T15:47+0500

2023-08-02T15:47+0500

2023-08-02T15:47+0500

узбекистан

самарканд

ташкент

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов остановили гражданина, который вез непригодное к употреблению мясо из Самарканда в Ташкент, сообщает областное УВД.На посту “Юкори нукта” в Булунгурском районе Самаркандской области сотрудники государственной ветеринарной службы обнаружили в багажнике одного из автомобилей 1 100 кг мяса неизвестного происхождения.25-летний водитель вез его без каких-либо документов.Мясные продукты доставили в Государственный центр диагностики заболеваний животных и безопасности пищевых продуктов Булунгурского района, где продукцию признали непригодной к употреблению.Некачественное мясо уничтожили, в настоящее время проводится доследственная проверка. Ранее Sputnik сообщал о том, что на одном из рынков Ташкента обнаружены непригодные к употреблению мясопродукты.

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