https://uz.sputniknews.ru/20230802/samarkand-tashkent-isporchennoye-myaso-provoz-37514417.html
Из Самарканда в Ташкент пытались провезти больше тонны испорченного мяса — фото, видео
Из Самарканда в Ташкент пытались провезти больше тонны испорченного мяса — фото, видео
После того, как специалисты установили, что мясная продукция непригодна к употреблению, ее утилизировали. В настоящее время ведется доследственная проверка.
2023-08-02T15:47+0500
2023-08-02T15:47+0500
2023-08-02T15:47+0500
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов остановили гражданина, который вез непригодное к употреблению мясо из Самарканда в Ташкент, сообщает областное УВД.На посту “Юкори нукта” в Булунгурском районе Самаркандской области сотрудники государственной ветеринарной службы обнаружили в багажнике одного из автомобилей 1 100 кг мяса неизвестного происхождения.25-летний водитель вез его без каких-либо документов.Мясные продукты доставили в Государственный центр диагностики заболеваний животных и безопасности пищевых продуктов Булунгурского района, где продукцию признали непригодной к употреблению.Некачественное мясо уничтожили, в настоящее время проводится доследственная проверка. Ранее Sputnik сообщал о том, что на одном из рынков Ташкента обнаружены непригодные к употреблению мясопродукты.
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узбекистан самарканд ташкент мясо пост проверка автомобили общество фото видео
узбекистан самарканд ташкент мясо пост проверка автомобили общество фото видео
Из Самарканда в Ташкент пытались провезти больше тонны испорченного мяса — фото, видео
После того, как специалисты установили, что мясная продукция непригодна к употреблению, ее утилизировали. В настоящее время ведется доследственная проверка.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Сотрудники правоохранительных органов остановили гражданина, который вез непригодное к употреблению мясо из Самарканда в Ташкент, сообщает
областное УВД.
На посту “Юкори нукта” в Булунгурском районе Самаркандской области сотрудники государственной ветеринарной службы обнаружили в багажнике одного из автомобилей 1 100 кг мяса неизвестного происхождения.
25-летний водитель вез его без каких-либо документов.
Мясные продукты доставили в Государственный центр диагностики заболеваний животных и безопасности пищевых продуктов Булунгурского района, где продукцию признали непригодной к употреблению.
Некачественное мясо уничтожили, в настоящее время проводится доследственная проверка.