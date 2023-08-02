https://uz.sputniknews.ru/20230802/shavkat-mirziyoyev-posetil-svobodnaya-ekonomicheskaya-zona-angren-37522607.html

Шавкат Мирзиёев предложил организовать зону электротехнической промышленности

Шавкат Мирзиёев предложил организовать зону электротехнической промышленности

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев предложил организовать зону электротехнической промышленности, сообщает пресс-служба главы государства. 02.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-02T17:07+0500

2023-08-02T17:07+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев предложил организовать зону электротехнической промышленности, сообщает пресс-служба главы государства.Такое предложение было озвучено сегодня в ходе ознакомления с деятельностью предприятий в свободной экономической зоне "Ангрен". В их числе предприятие стоимостью 23 миллиона долларов общества с ограниченной ответственностью “Premier elektrotech”. Запущенное в декабре прошлого года предприятие способно производить 100 тысяч стиральных машин и 200 тысяч холодильников в год, а также экспортировать продукцию на 1 миллион долларов. Здесь работают 350 человек.В настоящее время завершена первая фаза проекта, ведутся работы по расширению производства. Вторая очередь будет введена в эксплуатацию в декабре текущего года, будет создано 450 рабочих мест.Предприятие выпускает и другую бытовую технику, в том числе телевизоры и кондиционеры. Эта конкурентоспособная продукция экспортируется в страны СНГ.Президент отметил, что в Ахангаране имеется готовая промышленная инфраструктура, что является хорошей базой для привлечения иностранных инвестиций. Для увеличения количества таких предприятий высказано предложение организовать зону электротехнической промышленности.Пять лет назад на месте Ахангаранского завода металлических труб был пустырь. В 2018 году здесь началась работа по строительству промышленного комплекса. Оборудование для этого проекта стоимостью 49 миллионов долларов завезено из Турции. Созданы мощности по производству 205 тысяч тонн металлопродукции в год, трудоустроено 250 человек. За 6 месяцев текущего года экспортировано продукции почти на 4 миллиона долларов.Предприятие “Silk plast quality” способно выпускать в год 13 тысяч тонн полимерных труб и фитингов. Обеспечена занятость 78 человек.Здесь глава государства ознакомился с выставкой продукции, производимой в свободной экономической зоне "Ангрен". Даны указания по формированию новых проектов, повышению занятости населения.В свободной экономической зоне начата работа еще по 42 проектам, в результате реализации которых будет создано более 5 тысяч рабочих мест.

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