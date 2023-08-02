Шавкат Мирзиёев предложил организовать зону электротехнической промышленности
17:07 02.08.2023 (обновлено: 17:16 02.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий в СЭЗ "Ангрен"
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев предложил организовать зону электротехнической промышленности, сообщает пресс-служба главы государства.
Такое предложение было озвучено сегодня в ходе ознакомления с деятельностью предприятий в свободной экономической зоне "Ангрен".
"Экономическая зона, созданная в 2012 году, за последние годы расширилась. Она охватывает город Ангрен, Ахангаранский район, часть города Бекабада. Сегодня в этой зоне действуют 76 предприятий, на которых трудятся более 11 тысяч человек", — говорится в сообщении.
В их числе предприятие стоимостью 23 миллиона долларов общества с ограниченной ответственностью “Premier elektrotech”. Запущенное в декабре прошлого года предприятие способно производить 100 тысяч стиральных машин и 200 тысяч холодильников в год, а также экспортировать продукцию на 1 миллион долларов. Здесь работают 350 человек.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий в СЭЗ "Ангрен"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий в СЭЗ "Ангрен"
В настоящее время завершена первая фаза проекта, ведутся работы по расширению производства. Вторая очередь будет введена в эксплуатацию в декабре текущего года, будет создано 450 рабочих мест.
Предприятие выпускает и другую бытовую технику, в том числе телевизоры и кондиционеры. Эта конкурентоспособная продукция экспортируется в страны СНГ.
Президент отметил, что в Ахангаране имеется готовая промышленная инфраструктура, что является хорошей базой для привлечения иностранных инвестиций. Для увеличения количества таких предприятий высказано предложение организовать зону электротехнической промышленности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий в СЭЗ "Ангрен"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий в СЭЗ "Ангрен"
Пять лет назад на месте Ахангаранского завода металлических труб был пустырь. В 2018 году здесь началась работа по строительству промышленного комплекса. Оборудование для этого проекта стоимостью 49 миллионов долларов завезено из Турции. Созданы мощности по производству 205 тысяч тонн металлопродукции в год, трудоустроено 250 человек. За 6 месяцев текущего года экспортировано продукции почти на 4 миллиона долларов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий в СЭЗ "Ангрен"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий в СЭЗ "Ангрен"
Предприятие “Silk plast quality” способно выпускать в год 13 тысяч тонн полимерных труб и фитингов. Обеспечена занятость 78 человек.
Здесь глава государства ознакомился с выставкой продукции, производимой в свободной экономической зоне "Ангрен". Даны указания по формированию новых проектов, повышению занятости населения.
В свободной экономической зоне начата работа еще по 42 проектам, в результате реализации которых будет создано более 5 тысяч рабочих мест.