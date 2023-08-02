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https://uz.sputniknews.ru/20230802/shavkat-mirziyoyev-posetil-svobodnaya-ekonomicheskaya-zona-angren-37522607.html
Шавкат Мирзиёев предложил организовать зону электротехнической промышленности
Шавкат Мирзиёев предложил организовать зону электротехнической промышленности
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев предложил организовать зону электротехнической промышленности, сообщает пресс-служба главы государства. 02.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-02T17:07+0500
2023-08-02T17:16+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев предложил организовать зону электротехнической промышленности, сообщает пресс-служба главы государства.Такое предложение было озвучено сегодня в ходе ознакомления с деятельностью предприятий в свободной экономической зоне "Ангрен". В их числе предприятие стоимостью 23 миллиона долларов общества с ограниченной ответственностью “Premier elektrotech”. Запущенное в декабре прошлого года предприятие способно производить 100 тысяч стиральных машин и 200 тысяч холодильников в год, а также экспортировать продукцию на 1 миллион долларов. Здесь работают 350 человек.В настоящее время завершена первая фаза проекта, ведутся работы по расширению производства. Вторая очередь будет введена в эксплуатацию в декабре текущего года, будет создано 450 рабочих мест.Предприятие выпускает и другую бытовую технику, в том числе телевизоры и кондиционеры. Эта конкурентоспособная продукция экспортируется в страны СНГ.Президент отметил, что в Ахангаране имеется готовая промышленная инфраструктура, что является хорошей базой для привлечения иностранных инвестиций. Для увеличения количества таких предприятий высказано предложение организовать зону электротехнической промышленности.Пять лет назад на месте Ахангаранского завода металлических труб был пустырь. В 2018 году здесь началась работа по строительству промышленного комплекса. Оборудование для этого проекта стоимостью 49 миллионов долларов завезено из Турции. Созданы мощности по производству 205 тысяч тонн металлопродукции в год, трудоустроено 250 человек. За 6 месяцев текущего года экспортировано продукции почти на 4 миллиона долларов.Предприятие “Silk plast quality” способно выпускать в год 13 тысяч тонн полимерных труб и фитингов. Обеспечена занятость 78 человек.Здесь глава государства ознакомился с выставкой продукции, производимой в свободной экономической зоне "Ангрен". Даны указания по формированию новых проектов, повышению занятости населения.В свободной экономической зоне начата работа еще по 42 проектам, в результате реализации которых будет создано более 5 тысяч рабочих мест.
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Шавкат Мирзиёев предложил организовать зону электротехнической промышленности

17:07 02.08.2023 (обновлено: 17:16 02.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий в СЭЗ "Ангрен"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий в СЭЗ Ангрен - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев предложил организовать зону электротехнической промышленности, сообщает пресс-служба главы государства.
Такое предложение было озвучено сегодня в ходе ознакомления с деятельностью предприятий в свободной экономической зоне "Ангрен".
"Экономическая зона, созданная в 2012 году, за последние годы расширилась. Она охватывает город Ангрен, Ахангаранский район, часть города Бекабада. Сегодня в этой зоне действуют 76 предприятий, на которых трудятся более 11 тысяч человек", — говорится в сообщении.
В их числе предприятие стоимостью 23 миллиона долларов общества с ограниченной ответственностью “Premier elektrotech”. Запущенное в декабре прошлого года предприятие способно производить 100 тысяч стиральных машин и 200 тысяч холодильников в год, а также экспортировать продукцию на 1 миллион долларов. Здесь работают 350 человек.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий в СЭЗ "Ангрен"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий в СЭЗ Ангрен - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий в СЭЗ "Ангрен"
© Пресс-служба президента Узбекистана
В настоящее время завершена первая фаза проекта, ведутся работы по расширению производства. Вторая очередь будет введена в эксплуатацию в декабре текущего года, будет создано 450 рабочих мест.
Предприятие выпускает и другую бытовую технику, в том числе телевизоры и кондиционеры. Эта конкурентоспособная продукция экспортируется в страны СНГ.
Президент отметил, что в Ахангаране имеется готовая промышленная инфраструктура, что является хорошей базой для привлечения иностранных инвестиций. Для увеличения количества таких предприятий высказано предложение организовать зону электротехнической промышленности.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий в СЭЗ "Ангрен"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий в СЭЗ Ангрен - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий в СЭЗ "Ангрен"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Пять лет назад на месте Ахангаранского завода металлических труб был пустырь. В 2018 году здесь началась работа по строительству промышленного комплекса. Оборудование для этого проекта стоимостью 49 миллионов долларов завезено из Турции. Созданы мощности по производству 205 тысяч тонн металлопродукции в год, трудоустроено 250 человек. За 6 месяцев текущего года экспортировано продукции почти на 4 миллиона долларов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий в СЭЗ "Ангрен"
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий в СЭЗ Ангрен - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2023
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью предприятий в СЭЗ "Ангрен"
© Пресс-служба президента Узбекистана
Предприятие “Silk plast quality” способно выпускать в год 13 тысяч тонн полимерных труб и фитингов. Обеспечена занятость 78 человек.
Здесь глава государства ознакомился с выставкой продукции, производимой в свободной экономической зоне "Ангрен". Даны указания по формированию новых проектов, повышению занятости населения.
В свободной экономической зоне начата работа еще по 42 проектам, в результате реализации которых будет создано более 5 тысяч рабочих мест.
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