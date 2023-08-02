https://uz.sputniknews.ru/20230802/shavkat-mirziyoyev-tashoblast-avgust-2023-37504976.html
Сегодня Мирзиёев посетит Ташобласть
Сегодня Мирзиёев посетит Ташобласть
Глава Узбекистана ознакомится с крупными промышленными комплексами и спортивными объектами, примет участие в запуске новых предприятий и проведет видеоселектроное совещание.
2023-08-02T12:24+0500
2023-08-02T12:24+0500
2023-08-02T14:15+0500
узбекистан
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
ташкентская область
визит
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1c/37317556_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_092092ac164cb6ff8aa7bb472713f3c3.jpg
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетит Ташкентскую область, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Также президент Узбекистана проведет видеоселекторное совещание по вопросам сокращения бедности, обеспечения занятости населения и увеличения доходов местного бюджета.
узбекистан
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1c/37317556_39:0:1175:852_1920x0_80_0_0_14228142627e040d6037bd3099ecf1de.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев визит ташкентская область экономика
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев визит ташкентская область экономика
Сегодня Мирзиёев посетит Ташобласть
12:24 02.08.2023 (обновлено: 14:15 02.08.2023)
Глава Узбекистана ознакомится с крупными промышленными комплексами и спортивными объектами, примет участие в запуске новых предприятий и проведет видеоселектроное совещание.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
Сегодня Шавкат Мирзиёев посетит Ташкентскую область, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
“Предусматривается ознакомление с крупными промышленными комплексами и спортивными объектами, запуск новых предприятий”, — говорится в сообщении.
Также президент Узбекистана проведет видеоселекторное совещание по вопросам сокращения бедности, обеспечения занятости населения и увеличения доходов местного бюджета.