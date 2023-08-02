https://uz.sputniknews.ru/20230802/shavkat-mirziyoyev-tashoblast-avgust-2023-37504976.html

Сегодня Мирзиёев посетит Ташобласть

Сегодня Мирзиёев посетит Ташобласть

Глава Узбекистана ознакомится с крупными промышленными комплексами и спортивными объектами, примет участие в запуске новых предприятий и проведет видеоселектроное совещание.

2023-08-02T12:24+0500

2023-08-02T12:24+0500

2023-08-02T14:15+0500

узбекистан

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

ташкентская область

визит

экономика

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сегодня Шавкат Мирзиёев посетит Ташкентскую область, сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.Также президент Узбекистана проведет видеоселекторное совещание по вопросам сокращения бедности, обеспечения занятости населения и увеличения доходов местного бюджета.

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