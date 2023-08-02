https://uz.sputniknews.ru/20230802/ssha-ukraina-terrorizm-zaxarova-brifing-37514694.html

США официально оправдали терроризм на Украине — Захарова

США официально оправдали терроризм на Украине — Захарова

В ходе брифинга официальный представитель МИД РФ пообещала Западу "зеркальный ответ" на незаконные призывы.

2023-08-02T15:37+0500

2023-08-02T15:37+0500

2023-08-02T15:53+0500

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Своей реакцией на атаки беспилотников на Москву власти США, по сути, официально оправдали террористические методы Украины. Такое заявление сделала в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Все это Киевский режим совершает на деньги и с технической поддержкой, вооружениями, технической информацией и так далее именно Запада. Именно так сейчас отнеслись к России, москвичам, которые работают в офисном центре. По сути США официально оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей. Ни слова осуждения", — сказала она.Захарова также напомнила о трагедии в Горловке, в которой погибли десятки мирных жителей, в том числе дети, и о множестве других террористических актах со стороны Украины в отношении жителей Крыма, Донбасса и России.Захарова также прокомментировала призывы к сотрудничеству главы службы британской разведки MI6 Ричарда Мурома, адресованные жителям России. Напомним, на днях в британском посольстве в Праге Мур призвал россиян сотрудничать с британской разведкой, тем самым фактически предавая Родину."Мысль интересная. Полагаю, что надо отвечать зеркально и, пожалуй, такие же призывы стоит обратить к британским подданным и гражданам других стран натовской "оси зла", предложив им, как было сказано Муром, сотрудничать с [российской] разведкой", —отметила Захарова.Она сравнила действия Мура с геббельсовской пропагандой, когда нацисты предлагали гражданам СССР "взаимодействовать" с ними."Наглость и беспардонность руководителя британского шпионского ведомства перешла все мыслимые границы и элементарные понятия о чести и порядочности, — отметила она. — Это очень смахивает на методы геббельсовской пропаганды, когда нацисты предлагали "взаимодействовать" гражданам СССР, говоря, будто Родина их не любит. На Западе наших граждан всегда начинают "любить" и предлагают "взаимодействовать", когда после неудачного блицкрига переходят к плану "Б"", — отметила она.Захарова подчеркнула, что подобные призывы со стороны России в адрес британцев будут теперь не вмешательством во внутренние дела Соединенного Королевства, а "просто зеркальный ответ".Мария Захарова напомнила также о нарушении Западом множества международных договоренностей, в частности, касающихся легкого стрелкового и ядерного оружия.

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