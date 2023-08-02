https://uz.sputniknews.ru/20230802/stress-begstvo-opasnost-vrach-rekomendatsii-37520859.html

Чем опасно бегство от стресса — врач

Чем опасно бегство от стресса — врач

Бегство от стресса имеет обратный эффект и только повышает нагрузку.

2023-08-02T22:07+0500

2023-08-02T22:07+0500

2023-08-02T22:07+0500

это интересно

мнение эксперта

стресс

борьба

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Для борьбы со стрессом следует уделять больше внимания разумному балансу труда и отдыха, находить время для физической активности, эстетических удовольствий, созерцания природы, общения с близкими, собственного развития рассказал главный психиатр Москвы Георгий Костюк РИА Новости. Также он рекомендовал обращать внимание на ситуации, когда на фоне нагрузок и переутомления появляются нарушения сна (бессонница, дневная сонливость, частые пробуждения, тревожные сновидения), нарушение аппетита (его отсутствие, либо повышение), нарастание вредных привычек (увеличение числа выкуриваемых сигарет, выпиваемого алкоголя, времени, бесцельно проводимого за компьютером в соцсетях или за видеоиграми). Такое состояние психики специалисты называют дистрессом - это негативная форма стресса, для борьбы с которым у организма исчерпаны ресурсы.Следующий важный шаг, добавил эксперт — это спросить себя, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы справиться с переживанием и снизить "температуру" стресса хотя бы на 2-3 градуса".Также врач рассказал о том, что происходит с организмом, когда вы употребляете чабрец.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

это интересно мнение эксперта стресс борьба