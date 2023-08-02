https://uz.sputniknews.ru/20230802/stress-begstvo-opasnost-vrach-rekomendatsii-37520859.html
Чем опасно бегство от стресса — врач
Чем опасно бегство от стресса — врач
Бегство от стресса имеет обратный эффект и только повышает нагрузку.
2023-08-02T22:07+0500
2023-08-02T22:07+0500
2023-08-02T22:07+0500
это интересно
мнение эксперта
стресс
борьба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/03/22523355_0:176:2985:1855_1920x0_80_0_0_11177299f5dff0d93cbb74e215811229.jpg
Для борьбы со стрессом следует уделять больше внимания разумному балансу труда и отдыха, находить время для физической активности, эстетических удовольствий, созерцания природы, общения с близкими, собственного развития рассказал главный психиатр Москвы Георгий Костюк РИА Новости. Также он рекомендовал обращать внимание на ситуации, когда на фоне нагрузок и переутомления появляются нарушения сна (бессонница, дневная сонливость, частые пробуждения, тревожные сновидения), нарушение аппетита (его отсутствие, либо повышение), нарастание вредных привычек (увеличение числа выкуриваемых сигарет, выпиваемого алкоголя, времени, бесцельно проводимого за компьютером в соцсетях или за видеоиграми). Такое состояние психики специалисты называют дистрессом - это негативная форма стресса, для борьбы с которым у организма исчерпаны ресурсы.Следующий важный шаг, добавил эксперт — это спросить себя, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы справиться с переживанием и снизить "температуру" стресса хотя бы на 2-3 градуса".Также врач рассказал о том, что происходит с организмом, когда вы употребляете чабрец.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/03/22523355_193:0:2726:1900_1920x0_80_0_0_3b37ade0a1fe66e86a25ce4646f629cb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
это интересно мнение эксперта стресс борьба
это интересно мнение эксперта стресс борьба
Чем опасно бегство от стресса — врач
Бегство от стресса имеет обратный эффект и только повышает нагрузку.
Для борьбы со стрессом следует уделять больше внимания разумному балансу труда и отдыха, находить время для физической активности, эстетических удовольствий, созерцания природы, общения с близкими, собственного развития рассказал главный психиатр Москвы Георгий Костюк РИА Новости.
"Самый неправильный ход в ситуации стресса — это бегство от него. Именно это имеет обратный эффект и только повышает нагрузку. Что имеется в виду под бегством? Это различные крайние формы поведения от игнорирования своих нужд до фиксации на проблемах вместо их решения. Не следует искать спасение от стресса в погоне за ощущениями или уходе от действительности. Любые формы "отвлечения" с применением алкоголя или других психоактивных веществ принесут только вред", — предупредил специалист.
Также он рекомендовал обращать внимание на ситуации, когда на фоне нагрузок и переутомления появляются нарушения сна (бессонница, дневная сонливость, частые пробуждения, тревожные сновидения), нарушение аппетита (его отсутствие, либо повышение), нарастание вредных привычек (увеличение числа выкуриваемых сигарет, выпиваемого алкоголя, времени, бесцельно проводимого за компьютером в соцсетях или за видеоиграми). Такое состояние психики специалисты называют дистрессом - это негативная форма стресса, для борьбы с которым у организма исчерпаны ресурсы.
"Для оценки уровня своего дистресса можно применять такой удобный инструмент, как "термометр стресса". Его основное преимущество в том, что он "всегда с собой": надо только представить шкалу выраженности стресса от 1 до 10, где 1 — это минимальный стресс, а 10 — максимальная выраженность стрессового напряжения, и спросить себя, какой уровень соответствует состоянию в оцениваемый момент”, — рассказал Костюк.
Следующий важный шаг, добавил эксперт — это спросить себя, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы справиться с переживанием и снизить "температуру" стресса хотя бы на 2-3 градуса".