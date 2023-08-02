Студенты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте — фото
15:22 02.08.2023 (обновлено: 15:28 02.08.2023)
© Русский дом в ТашкентеСтуденты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте "Летний университет-2023"
Для студентов подготовили интересную культурную программу с посещением целого ряда интересных мест. Они также приняли участие в спортивных соревнованиях.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Участие в проекте "Летний университет-2023" на площадке Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге приняли 24 студента из Узбекистана, сообщает представительство Россотрудничества.
"Слушатели "Летнего университета“ познакомились с УрФУ и смогли лично увидеть тот огромный спектр возможностей, которыми располагает университет", — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
"Летний университет“ позволил иностранным студентам получить ценные профессиональные знания и навыки, лучше узнать Россию, познакомиться с российским образованием. Для этого в Екатеринбург приехали 300 участников.
© Русский дом в ТашкентеСтуденты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте "Летний университет-2023"
Студенты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте "Летний университет-2023"
Кроме того, у студентов была активная культурная программа, они посетили интересные места. Например, побывали на границе двух частей света и посмотрели на стелу "Европа-Азия". Приняли участие в спортивных соревнованиях.
© Русский дом в ТашкентеСтуденты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте "Летний университет-2023"
Студенты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте "Летний университет-2023"
"Они прошли обучение по 12 направлениям подготовки, связанных с цифровизацией и информационными технологиями в таких сферах, как социальное проектирование, медиа, экономика и бизнес. Участники изучили основы проектной деятельности и послушали профильных экспертов", — говорится в сообщении.
© Русский дом в ТашкентеСтуденты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте "Летний университет-2023"
Студенты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте "Летний университет-2023"
Уральский федеральный университет — один из крупнейших вузов России. Он стал организатором и местом проведения образовательной программы "Летний университет" для иностранных студентов из Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Грузии, Китая, Египта, Йемена, Колумбии, Сербии, Индии и других стран.