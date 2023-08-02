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https://uz.sputniknews.ru/20230802/studenty-uzbekistan-rossiya-uchastiye-obrazovatelnyy-proyekt-foto-37513318.html
Студенты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте — фото
Студенты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте — фото
Для студентов подготовили интересную культурную программу с посещением целого ряда интересных мест
2023-08-02T15:22+0500
2023-08-02T15:28+0500
узбекистан
россия
образование
высшее образование
екатеринбург
студенты
уральский федеральный университет
проект
летний университет
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Участие в проекте "Летний университет-2023" на площадке Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге приняли 24 студента из Узбекистана, сообщает представительство Россотрудничества. "Летний университет“ позволил иностранным студентам получить ценные профессиональные знания и навыки, лучше узнать Россию, познакомиться с российским образованием. Для этого в Екатеринбург приехали 300 участников. Кроме того, у студентов была активная культурная программа, они посетили интересные места. Например, побывали на границе двух частей света и посмотрели на стелу "Европа-Азия". Приняли участие в спортивных соревнованиях.Уральский федеральный университет — один из крупнейших вузов России. Он стал организатором и местом проведения образовательной программы "Летний университет" для иностранных студентов из Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Грузии, Китая, Египта, Йемена, Колумбии, Сербии, Индии и других стран.
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узбекистан россия образование проект летний университет студенты уральский федеральный университет урфу екатеринбург ректор урфу виктор кокшаров
узбекистан россия образование проект летний университет студенты уральский федеральный университет урфу екатеринбург ректор урфу виктор кокшаров

Студенты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте — фото

15:22 02.08.2023 (обновлено: 15:28 02.08.2023)
© Русский дом в ТашкентеСтуденты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте "Летний университет-2023"
Студенты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте Летний университет-2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2023
© Русский дом в Ташкенте
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Для студентов подготовили интересную культурную программу с посещением целого ряда интересных мест. Они также приняли участие в спортивных соревнованиях.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Участие в проекте "Летний университет-2023" на площадке Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге приняли 24 студента из Узбекистана, сообщает представительство Россотрудничества.
"Слушатели "Летнего университета“ познакомились с УрФУ и смогли лично увидеть тот огромный спектр возможностей, которыми располагает университет", — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
"Летний университет“ позволил иностранным студентам получить ценные профессиональные знания и навыки, лучше узнать Россию, познакомиться с российским образованием. Для этого в Екатеринбург приехали 300 участников.
© Русский дом в ТашкентеСтуденты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте "Летний университет-2023"
Студенты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте Летний университет-2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2023
Студенты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте "Летний университет-2023"
© Русский дом в Ташкенте
Кроме того, у студентов была активная культурная программа, они посетили интересные места. Например, побывали на границе двух частей света и посмотрели на стелу "Европа-Азия". Приняли участие в спортивных соревнованиях.
© Русский дом в ТашкентеСтуденты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте "Летний университет-2023"
Студенты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте Летний университет-2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2023
Студенты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте "Летний университет-2023"
© Русский дом в Ташкенте
"Они прошли обучение по 12 направлениям подготовки, связанных с цифровизацией и информационными технологиями в таких сферах, как социальное проектирование, медиа, экономика и бизнес. Участники изучили основы проектной деятельности и послушали профильных экспертов", — говорится в сообщении.
© Русский дом в ТашкентеСтуденты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте "Летний университет-2023"
Студенты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте Летний университет-2023 - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2023
Студенты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте "Летний университет-2023"
© Русский дом в Ташкенте
Уральский федеральный университет — один из крупнейших вузов России. Он стал организатором и местом проведения образовательной программы "Летний университет" для иностранных студентов из Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Грузии, Китая, Египта, Йемена, Колумбии, Сербии, Индии и других стран.
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