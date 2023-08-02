https://uz.sputniknews.ru/20230802/studenty-uzbekistan-rossiya-uchastiye-obrazovatelnyy-proyekt-foto-37513318.html

Студенты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте — фото

Студенты из Узбекистана приняли участие в российском образовательном проекте — фото

Для студентов подготовили интересную культурную программу с посещением целого ряда интересных мест

2023-08-02T15:22+0500

2023-08-02T15:22+0500

2023-08-02T15:28+0500

узбекистан

россия

образование

высшее образование

екатеринбург

студенты

уральский федеральный университет

проект

летний университет

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Участие в проекте "Летний университет-2023" на площадке Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге приняли 24 студента из Узбекистана, сообщает представительство Россотрудничества. "Летний университет“ позволил иностранным студентам получить ценные профессиональные знания и навыки, лучше узнать Россию, познакомиться с российским образованием. Для этого в Екатеринбург приехали 300 участников. Кроме того, у студентов была активная культурная программа, они посетили интересные места. Например, побывали на границе двух частей света и посмотрели на стелу "Европа-Азия". Приняли участие в спортивных соревнованиях.Уральский федеральный университет — один из крупнейших вузов России. Он стал организатором и местом проведения образовательной программы "Летний университет" для иностранных студентов из Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана, Грузии, Китая, Египта, Йемена, Колумбии, Сербии, Индии и других стран.

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