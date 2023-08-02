https://uz.sputniknews.ru/20230802/tashkent-biznes-forum-predprinimateli-uzbekistan-indiya-37518139.html

В Ташкенте пройдет форум с участием бизнесменов Узбекистана и Индии

В Ташкенте пройдет форум с участием бизнесменов Узбекистана и Индии

Участники форума представят такие направления как здравоохранение, фармацевтика, туризм, ювелирная промышленность, технологии

2023-08-02T16:27+0500

2023-08-02T16:27+0500

2023-08-02T16:30+0500

узбекистан

индия

бизнес

бизнес-форум

сотрудничество

торгово-промышленная палата узбекистана

здравоохранение

фармацевтика

туризм

компания

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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Ташкенте в октябре пройдут бизнес-форум и встречи в формате В2В с участием делегаций ведущих компаний и предприятий Узбекистана и Индии, сообщает ИА "Дунё". Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров, которые в формате видеоконференции провели представители Посольства Узбекистана в Дели, Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Федерации торгово-промышленных палат Индии.Представитель Федерации торгово-промышленных палат Индии Дебасмита Рой Чакраборти отметила, что представители деловых кругов с большим интересом наблюдают за последовательными реформами, реализуемыми в Узбекистане в последние годы и они заинтересованы в совместной работе с узбекскими партнерами.Стороны также отметили, что различные мероприятия, проводимые с участием представителей деловых кругов двух стран, имеют большое значение в развитии торгово-экономического сотрудничества.

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