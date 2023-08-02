https://uz.sputniknews.ru/20230802/tashkent-biznes-forum-predprinimateli-uzbekistan-indiya-37518139.html
В Ташкенте пройдет форум с участием бизнесменов Узбекистана и Индии
В Ташкенте пройдет форум с участием бизнесменов Узбекистана и Индии
Участники форума представят такие направления как здравоохранение, фармацевтика, туризм, ювелирная промышленность, технологии
2023-08-02T16:27+0500
2023-08-02T16:27+0500
2023-08-02T16:30+0500
узбекистан
индия
бизнес
бизнес-форум
сотрудничество
торгово-промышленная палата узбекистана
здравоохранение
фармацевтика
туризм
компания
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ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Ташкенте в октябре пройдут бизнес-форум и встречи в формате В2В с участием делегаций ведущих компаний и предприятий Узбекистана и Индии, сообщает ИА "Дунё". Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров, которые в формате видеоконференции провели представители Посольства Узбекистана в Дели, Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Федерации торгово-промышленных палат Индии.Представитель Федерации торгово-промышленных палат Индии Дебасмита Рой Чакраборти отметила, что представители деловых кругов с большим интересом наблюдают за последовательными реформами, реализуемыми в Узбекистане в последние годы и они заинтересованы в совместной работе с узбекскими партнерами.Стороны также отметили, что различные мероприятия, проводимые с участием представителей деловых кругов двух стран, имеют большое значение в развитии торгово-экономического сотрудничества.
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узбекистан индия сотрудничество бизнес-форум предприниматели встречи компании предприятия здравоохранение фармацевтика туризм ювелирная промышленность информационные технологии видеоконференция посольство узбекистана в дели торгово-промышленная палата узбекистана федерация торгово-промышленных палат индии
узбекистан индия сотрудничество бизнес-форум предприниматели встречи компании предприятия здравоохранение фармацевтика туризм ювелирная промышленность информационные технологии видеоконференция посольство узбекистана в дели торгово-промышленная палата узбекистана федерация торгово-промышленных палат индии
В Ташкенте пройдет форум с участием бизнесменов Узбекистана и Индии
16:27 02.08.2023 (обновлено: 16:30 02.08.2023)
Участники форума представят такие направления как здравоохранение, фармацевтика, туризм, ювелирная промышленность, технологии.
ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik.
В Ташкенте в октябре пройдут бизнес-форум и встречи в формате В2В с участием делегаций ведущих компаний и предприятий Узбекистана и Индии, сообщает ИА "Дунё"
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Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров, которые в формате видеоконференции провели представители Посольства Узбекистана в Дели, Торгово-промышленной палаты Узбекистана и Федерации торгово-промышленных палат Индии.
"Обсуждены перспективы дальнейшего развития инвестиционного, торгово-экономического, научно-образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. В частности, особое внимание было уделено вопросам укрепления взаимодействия компаний, работающих в таких сферах, как здравоохранение, фармацевтика, туризм, ювелирная промышленность и информационные технологии, достижения договоренностей между ними о реализации совместных проектов", — говорится в сообщении.
Представитель Федерации торгово-промышленных палат Индии Дебасмита Рой Чакраборти отметила, что представители деловых кругов с большим интересом наблюдают за последовательными реформами, реализуемыми в Узбекистане в последние годы и они заинтересованы в совместной работе с узбекскими партнерами.
Стороны также отметили, что различные мероприятия, проводимые с участием представителей деловых кругов двух стран, имеют большое значение в развитии торгово-экономического сотрудничества.